Une formation enrichie pour les étudiantes et étudiants en musique du Conservatoire

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dès la session d'automne 2022, tous les étudiantes et étudiants en musique du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ), de niveau collégial et universitaire, recevront 1 h 30 de cours d'instrument, de chant ou de composition par semaine, soit 30 minutes supplémentaires. Cette bonification de la formation offerte au Conservatoire est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec, par l'entremise de la ministre de la Culture et des Communications, à savoir un million de dollars par année pour les 3 prochaines années.

« La pandémie a été lourde de conséquences pour le milieu culturel québécois et particulièrement pour notre relève. Notre conservatoire est un chef de file dans la formation de cette dernière et nous souhaitons mieux l'outiller. Notre gouvernement investit donc les sommes nécessaires dans l'industrie pour assurer son succès et ainsi faire briller et propulser notre culture encore plus loin. », mentionne Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Depuis des générations, la formation de haut niveau offerte au Conservatoire s'inscrit dans une tradition d'excellence, centrée sur son corps professoral : des musiciennes et musiciens pédagogues, actifs comme interprètes et créateurs sur la scène québécoise d'ici et d'ailleurs. L'augmentation des heures d'enseignement permettra aux futurs diplômés d'approfondir la maîtrise de leur art en profitant davantage du lien de transmission privilégié avec leurs professeurs.

« Cet enrichissement au niveau des programmes collégiaux et universitaires vient appuyer le positionnement du Conservatoire dans l'écosystème culturel québécois et contribue de façon significative au plus haut niveau de formation de toute une génération de musiciennes et musiciens. », souligne Anne Robert, professeure de violon au Conservatoire de musique de Montréal.

Le Conservatoire tient à souligner que cette bonification n'entraînera pas une hausse des unités dans les grilles des programmes du régime pédagogique. Par conséquent, les étudiantes et les étudiants n'auront pas à payer des frais de scolarité supplémentaires.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

