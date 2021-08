Une formation de l'ITHQ gratuite pour accélérer le virage numérique des restos, hôtels et bars du Québec

Subventionnée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et certifiée par l'ITHQ, cette formation sera disponible gratuitement en ligne, dès octobre 2021. Les inscriptions débuteront le 30 août prochain et seront ouvertes aux gestionnaires et à l'ensemble du personnel de l'industrie souhaitant intégrer les nouvelles technologies dans leur milieu de travail ou simplement parfaire leurs connaissances.

« À titre de plus grande école hôtelière au pays, le rôle de l'ITHQ est non seulement de répondre aux besoins actuels de l'industrie, mais aussi de préparer l'avenir. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux restaurateurs, hôteliers et tenanciers de bar québécois, une formation complète leur permettant d'exploiter les meilleures technologies sur le marché et d'opérer avec une efficacité optimale. Les technologies pourront nous aider à affronter la pénurie de main-d'œuvre et permettront au personnel de se concentrer sur l'humain : les clients. Une belle manière de valoriser et de maintenir les emplois créatifs et de qualité dans nos secteurs. », mentionne Liza Frulla, Directrice générale de l'ITHQ.

« Les gestionnaires et les employé(e)s qui suivront cette formation auront assurément un atout dans leur poche. Que ça soit au niveau du recrutement ou de la rentabilité, tous les gestionnaires gagnent à numériser leurs opérations et les employé(e)s à savoir comment utiliser la technologie disponible et comment l'intelligence artificielle peut les aider à exceller dans leur travail » explique Guy Doucet, président et directeur général de Celliers intelligents. « Je tiens aussi à remercier les associations et groupes de l'industrie qui ont contribué à ce projet. Leur solidarité en ces temps difficiles a vraiment fait la différence et rendu possible d'offrir cette formation. »

Une formation accessible partout au Québec

L'ITHQ et Alfred Celliers Intelligents, ont mis en place une équipe interdisciplinaire composée d'expert(e)s en gestion de la restauration, incluant des professeur(e)s de l'ITHQ ainsi que des entreprises technologiques québécoises et canadiennes. La formation se divise en deux modules qui seront offerts respectivement en octobre 2021 et à l'hiver 2022. Le premier module de cours de 45 heures, réparties sur différentes plages horaires au choix, traitera des meilleures pratiques en gestion et introduction aux nouvelles technologies. Le deuxième module de 34 heures, selon le même principe d'horaire flexible, s'adressera plutôt à un public avancé en traitant de sujets plus en profondeur, tels que d'intelligence artificielle et de technologies permettant d'accroître la rentabilité. Offerte exclusivement en ligne, l'expertise de nos spécialistes sera ainsi accessible aux gestionnaires et aux employé(e)s de toutes les régions du Québec.

À propos de l'ITHQ

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

À propos de Alfred Celliers intelligents

Fondé en 2008, Alfred Celliers Intelligents avait d'abord pour mission de permettre aux collectionneurs privés de vivre leur passion du vin, pendant que l'entreprise s'occupait de leur cellier. Soutenu par une équipe interne de sommeliers, un outil digital permettant la gestion d'inventaire de vin a vu le jour, en plus d'offrir, via Alfred Boutique, un site de transaction de bouteilles de vin de garde pour les collectionneurs québécois. Alfred Celliers Intelligents offre maintenant une gamme de solutions technologiques innovantes pour la gestion des inventaires de vins et spiritueux pour l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie et des bars, propulsés par l'intelligence artificielle. Cet outil, nommé Alfred, permet notamment d'obtenir toute l'information sur les périodes optimales de dégustation des bouteilles et leurs valeurs marchandes. L'entreprise offre aussi des menus en ligne avec le code QR, qui peuvent être connectés avec l'inventaire en temps réel. L'intelligence artificielle et les solutions innovantes proposées sont conçues pour être au service des individus, en leur offrant un soutien dans leur processus décisionnel et en leur permettant de canaliser toutes leurs énergies sur ce qui compte vraiment : l'expérience client.

