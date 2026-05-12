VICTORIA, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La nature est le fondement même de l'identité canadienne. Les forêts, lacs, rivières, prairies, montagnes, toundra et océans du Canada définissent qui nous sommes : ils renforcent notre souveraineté, soutiennent l'économie et perpétuent la vie. La nature est à la base des systèmes alimentaires, de la qualité de l'air et de l'eau, de l'énergie, de la résilience face au climat et aux catastrophes, ainsi que de l'identité du Canada. Pourtant, elle est confrontée à des menaces croissantes en raison des changements climatiques, de l'urbanisation et du déclin de la biodiversité. La nature joue un rôle moteur dans nos efforts en vue de stimuler notre économie, et la biodiversité est prise en considération dans les projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources.

Aujourd'hui, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), a mis en lumière 16 projets répartis aux quatre coins de la Colombie-Britannique. Un investissement de 272 millions de dollars est accordé à ces projets qui visent à planter plus de 95 millions d'arbres afin d'aider à protéger la nature et la biodiversité au Canada en restaurant les habitats essentiels d'espèces en péril ainsi que les secteurs touchés par les feux de forêt, en plus de soutenir les initiatives de reboisement menées par les Autochtones.

Le 31 mars 2026, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nouvelle stratégie en faveur de la nature du gouvernement fédéral ainsi qu'un investissement de 3,8 milliards de dollars. Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature repose sur trois piliers d'action pour harmoniser la protection de la nature et la croissance économique, soit « Protéger la nature au Canada », « Bien bâtir le Canada » et « Valoriser la nature et mobiliser des capitaux ».

L'un des éléments clés de la stratégie est d'accroître la superficie du réseau d'aires protégées terrestres et aquatiques. Pour ce faire, il faudra notamment augmenter la superficie de notre réseau de parcs, restaurer les habitats essentiels des espèces en péril en plus de reconnaître et d'accroître les paysages fonctionnels et les autres mesures de conservation efficaces. Les programmes du gouvernement fédéral ont permis des avancées historiques dans la restauration des forêts et dans la création de communautés plus écologiques dans l'ensemble du pays. Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature fera fond sur les initiatives en cours du gouvernement du Canada qui contribuent à nos objectifs visant à ce que 30 % des terres, des eaux et des océans au Canada soient protégés d'ici 2030.

Le leadership autochtone est au cœur de la protection de la nature, bien ancré dans les connaissances traditionnelles et l'intendance, et ce type de leadership est essentiel pour parvenir à respecter nos engagements en faveur de la nature sur les scènes nationale et internationale. Cette nouvelle stratégie donnera un coup d'accélérateur aux progrès du Canada vers la protection de 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030, la restauration d'habitats essentiels, le renforcement de la résilience des océans et la mobilisation de nouveaux investissements dans la nature, tout en veillant à ce que la conservation et le développement économique aillent de pair.

Citations

« L'engagement de longue date de la population canadienne à l'égard de la nature est indéniable, et notre gouvernement maintient son objectif de protéger 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Une force de la nature présente une nouvelle vision ambitieuse permettant d'atteindre cette cible, soutenue par une approche axée sur les résultats visant à protéger et à mettre à contribution notre capital naturel. Pour réaliser nos ambitions, nous utiliserons tous les leviers économiques à notre disposition afin d'accélérer les progrès et d'atteindre notre cible. C'est ainsi que nous pourrons accomplir l'objectif 30×30. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« La force du Canada a toujours été ancrée dans notre lien avec la nature. D'un océan à l'autre, la nature ne fait pas seulement partie du paysage; elle fait partie de l'identité canadienne. Grâce à des partenariats solides avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants, nous élargirons le réseau d'aires protégées au Canada, investirons dans des programmes visant à accélérer la conservation et restaurerons les écosystèmes. La protection de la nature n'est pas distincte des efforts visant à bâtir le Canada; elle est au cœur de ces efforts. Ce plan reflète le vrai visage de notre peuple : nous comprenons que notre environnement, notre économie et nos communautés sont plus forts quand leur amélioration se fait en parallèle. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'amour de la nature est l'un des traits qui caractérisent la population canadienne et les collectivités d'un océan à l'autre. La protection de notre patrimoine naturel est l'un des héritages les plus importants légués par les générations précédentes, et c'est l'une des obligations les plus importantes qui nous incombent pour le bien des générations futures. Voilà pourquoi la nouvelle stratégie pour la nature de notre gouvernement est un outil essentiel non seulement pour préserver cet héritage, mais également pour le faire prospérer. »

- Will Greaves, député de Victoria

Faits saillants

Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature décrit la façon dont le gouvernement du Canada mettra en œuvre la Stratégie pour la nature 2030 du Canada.

décrit la façon dont le gouvernement du Canada mettra en œuvre la Stratégie pour la nature 2030 du Canada. Le Canada dispose d'un vaste capital naturel, notamment 24 % des forêts boréales du monde, 37 % des lacs et 25 % des milieux humides. Environ 80 000 espèces y vivent. Nous avons la responsabilité de leur intendance. Ces ressources sont des atouts qui nous procurent un avantage concurrentiel.

En 2023, le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations ont pris l'engagement de mettre en place un accord-cadre tripartite sur la conservation de la nature assorti d'un financement de 500 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral gère 6 % du territoire du Canada, dont 4,7 % sont déjà protégés. Nous renforcerons la collaboration avec les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones, l'industrie et les propriétaires fonciers privés pour protéger des secteurs qui permettent d'obtenir des retombées positives pour la biodiversité.

Les aires protégées et de conservation marines aident à protéger les espèces, les habitats et les écosystèmes. Elles procurent également des bienfaits sur le plan social, culturel et économique, notamment en assurant la durabilité et la prospérité des pêches, en rehaussant l'expérience des activités récréatives et touristiques et en permettant la réalisation de recherches.

Les océans du Canada sont au cœur de notre économie, de nos efforts de lutte contre les changements climatiques et de nos moyens de subsistance un peu partout au pays. La protection et la conservation des aires marines aident à assurer la santé des océans, à favoriser la croissance durable des industries tributaires des océans et à faire profiter les générations futures de ces bienfaits.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]