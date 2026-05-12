/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost mettra en lumière la nouvelle stratégie pour la nature du Canada à Victoria/ English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
12 mai, 2026, 09:00 ET
VICTORIA, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), soulignera la nouvelle stratégie pour la nature visant à protéger l'environnement naturel du Canada.
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Date :
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Le mardi 12 mai 2026
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Heure :
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10 h (HAP)
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Lieu :
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Parc Queen's - district d'Oak Bay
L'annonce aura lieu à l'extérieur, dans le parc Queen's, à côté de la marina.
Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à cet événement en personne en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à [email protected], pour être informés de tout changement.
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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
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