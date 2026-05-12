VICTORIA, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), soulignera la nouvelle stratégie pour la nature visant à protéger l'environnement naturel du Canada.

Date : Le mardi 12 mai 2026 Heure : 10 h (HAP) Lieu : Parc Queen's - district d'Oak Bay

1327, promenade Beach

Victoria (Colombie-Britannique)

L'annonce aura lieu à l'extérieur, dans le parc Queen's, à côté de la marina.

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à cet événement en personne en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à [email protected], pour être informés de tout changement.

Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]