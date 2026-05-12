GATINEAU, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé un financement destiné à des travaux de recherche de près de 2,4 millions de dollars afin d'approfondir notre compréhension des répercussions sociales, culturelles et économiques de la pollution plastique sur les communautés autochtones. Lancée en partenariat avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, cette initiative soutiendra six projets dirigés ou codirigés par des Autochtones sur une période de deux ans.

En plus de permettre une étude des effets de la pollution plastique sur les espèces sauvages, l'environnement et la santé humaine, ces six projets offriront des possibilités de formation et de mentorat à la population étudiante et aux chercheurs émergents, contribuant ainsi à renforcer les capacités au croisement des systèmes de savoirs autochtones, des sciences sociales et de la recherche sur l'environnement.

Environnement et Changement climatique Canada accorde du financement aux projets suivants :

Max Liboiron (Ph. D.), de l'Université Memorial de Terre-Neuve, collaborera avec la Première Nation des Gwitchin Vuntut au Yukon pour créer un programme géré par la communauté visant à faire le suivi de la pollution plastique sur ses terres et ses eaux.

Heather Igloliorte (Ph. D.), de l'Université de Victoria, collaborera avec des artistes, des scientifiques et des gardiens des savoirs autochtones du Nord afin de mieux faire comprendre les effets de la pollution plastique sur les communautés nordiques.

Darlene Sanderson (Ph. D.), de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, travaillera avec la nation Tsilhqot'in afin de mieux comprendre les répercussions de la pollution plastique sur les eaux locales et le bien-être de la communauté. Le projet permettra de créer un cadre évolutif pouvant être utilisé par d'autres communautés autochtones.

Nil Basu (Ph. D.), de l'Université McGill, collaborera avec des partenaires autochtones pour étudier l'impact de la pollution plastique sur les peuples autochtones, cibler les obstacles à leur participation à la gestion des plastiques et créer un réseau autochtone national dédié à la pollution plastique.

Stephane McLachlan (Ph. D.), de l'Université du Manitoba, collaborera avec des communautés autochtones de tout le Manitoba pour étudier l'impact de la pollution plastique sur les terres et les eaux des communautés des Premières Nations de la province et pour encourager la transmission des connaissances entre les générations.

Nicolas Brunet (Ph. D.), de l'Université de Guelph, et la communauté d'Arviat, au Nunavut, cartographieront les secteurs où se trouve de la pollution plastique sur son territoire et évalueront son impact sur le bien-être de la communauté, les systèmes alimentaires et les écosystèmes. Ce projet permettra de mettre au point un plan dirigé par les Inuits visant à réduire les impacts de la pollution plastique, qui sera également utile à d'autres communautés de l'Arctique.

Les résultats des différents projets appuieront le plan d'action global du Canada visant à réduire la pollution et les déchets plastiques, contribueront à éclairer la prise de décision et orienteront les futurs projets de recherche scientifique.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui permet de réitérer l'engagement du Canada à favoriser le leadership des peuples autochtones afin de contribuer à la conservation des écosystèmes, à la protection des cultures autochtones et au développement d'économies durables pour les générations futures. Cet investissement ciblé dans la recherche favorise les partenariats qui rapprochent, entrecroisent et combinent les systèmes scientifiques et de savoirs autochtones et la recherche universitaire. C'est grâce à ces activités scientifiques et complémentaires que nous serons en mesure de combler les lacunes importantes dans les connaissances sur les plastiques tout au long de leur cycle de vie. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Grâce à cet investissement, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada est fier de soutenir la recherche dirigée ou codirigée par des Autochtones qui combine les sciences sociales, les sciences humaines et les systèmes de savoirs autochtones afin de mieux comprendre l'ampleur des répercussions de la pollution plastique. Ces projets reflètent la force des approches collaboratives communautaires, et généreront des connaissances significatives qui éclaireront les politiques, appuieront les priorités autochtones et contribueront à des solutions plus durables et inclusives pour l'avenir. »

- Sylvie Lamoureux, cheffe des opérations et vice-présidente - recherche, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Faits en bref

La pollution plastique est omniprésente sur la planète, et elle menace les écosystèmes, les espèces sauvages et possiblement la santé humaine.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire la pollution et les déchets plastiques. En 2018, le Canada a chapeauté et approuvé la Charte sur les plastiques dans les océans et la Stratégie visant l'atteinte de zéro déchet de plastique.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont également adopté le Plan d'action pancanadien visant l'atteinte de zéro déchet de plastique, qui vise à : définir des mesures visant à améliorer la circularité des plastiques au sein de l'économie; définir des actions pour prévenir et réduire la pollution plastique, sensibiliser la population, accroître la recherche scientifique et soutenir la prise de mesures dans le monde.

Les projets financés sont tous dirigés ou codirigés par des Autochtones et porteront sur au moins l'un des objectifs de recherche suivants : la compréhension des impacts potentiels de la pollution plastique sur les peuples autochtones; les approches autochtones pour lutter contre la pollution plastique.



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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, [email protected]