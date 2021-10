L'IPFPC s'associe au Centre des Compétences futures pour aider ses membres à se préparer au monde du travail de demain.

OTTAWA, ON, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Ces 19 derniers mois, les Canadiens ont pu constater à quel point les professionnels de la fonction publique sont essentiels en période d'urgence nationale. Pour gérer les crises futures et faire face à l'évolution rapide du monde du travail, le Canada a besoin d'une fonction publique bien formée.

L'Institut professionnel de la fonction publique (IPFPC) a donc le plaisir d'annoncer que le Centre de compétences futures (CCF) va contribuer à hauteur de 2,5 M$ au financement sur trois ans d'une nouvelle initiative innovatrice visant à aider les fonctionnaires professionnels à acquérir les compétences dont ils auront besoin pour avancer dans leur carrière. Le Centre des Compétences futures est une organisation indépendante qui aide les travailleurs à bien évoluer dans un marché du travail en pleine mutation.

« Anticiper l'évolution des marchés du travail et doter les travailleurs des compétences dont ils ont besoin pour s'adapter aux lieux de travail en mutation rapide est l'un des défis de notre époque, explique la présidente de l'IPFPC, Debi Daviau. Nous sommes ravis de travailler avec Centre des Compétences futures pour aider les membres de la fonction publique professionnelle à se préparer pour l'avenir et à continuer de fournir aux Canadiens les services publics essentiels sur lesquels ils comptent ».

Selon une enquête récente, la grande majorité des membres de l'IPFPC (plus de 70 %) cherchent une aide professionnelle concrète pour pouvoir anticiper l'évolution de leur emploi et du monde du travail. La nouvelle initiative de l'IPFPC permettra aux membres d'accéder à des recherches de pointe reposant sur des données probantes et de se faire une bonne idée de l'évolution de leur carrière. Les membres pourront également trouver des moyens pertinents et flexibles de développer leurs compétences.

« Il est essentiel pour l'avenir de la fonction publique de fournir de l'information pertinente et pratique sur les carrières afin de guider le développement des compétences, selon Pedro Barata, directeur exécutif du Centre des Compétences futures. Le monde du travail continue de changer et l'IA, l'automatisation et les nouvelles technologies sont devenues omniprésentes au travail. Il est essentiel et passionnant de comprendre comment nous allons tirer profit de ces outils pour atteindre les objectifs essentiels du secteur public. Grâce à ce projet, les membres de l'IPFPC auront accès à des résultats de recherche fondés sur des preuves et à des possibilités de formation pratique pour comprendre comment anticiper les changements ».

« Nos membres nous ont dit qu'ils cherchaient des moyens novateurs d'améliorer leurs compétences et de s'adapter aux changements technologiques, comme l'automatisation et l'IA. Notre syndicat s'engage à les soutenir tout au long de l'évolution de la nature de leur travail, assure Edward Gillis, administrateur en chef des opérations de l'IPFPC. « L'Institut se réjouit du vote de confiance et de la généreuse contribution du Centre des Compétences futures. Nous sommes impatients de collaborer avec l'employeur pour que la fonction publique professionnelle du Canada soit outillée pour relever les défis du monde du travail de demain ».

Le projet « Naviguer dans une main-d'œuvre en évolution » est financé par le programme des Compétences futures du gouvernement du Canada.

