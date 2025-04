OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) félicite le Parti libéral du Canada d'avoir remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections fédérales de 2025.

Bien qu'il semble qu'aucun parti n'ait obtenu la majorité, tous partagent désormais la responsabilité de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens. Dans un Parlement sans mandat clair, le message des électeurs est sans équivoque : la population veut des mesures qui protègent l'avenir du pays et qui améliorent sa vie quotidienne, et non des querelles partisanes ou des coupes à courte vue. Tout parti souhaitant se maintenir au pouvoir doit réaliser des progrès concrets et bien visibles en matière d'accessibilité, de perspectives et de qualité de vie.

« À une époque où les gens s'inquiètent des tarifs douaniers, de l'accessibilité financière et de l'augmentation des coûts, nous devons renforcer leurs soutiens, et non les affaiblir », déclare Sean O'Reilly, président de l'IPFPC. « Cela signifie qu'il faut investir dans les services publics dont ils dépendent. On ne peut pas équilibrer les comptes sur le dos des gens qui font fonctionner ce pays -- et on ne peut pas obtenir la confiance de la Chambre à la va-vite.

Alors que le nouveau gouvernement prend forme, tous les partis doivent résister à l'envie de faire des services publics des boucs émissaires pour gérer les pressions fiscales. Les fonctionnaires ont toujours été là pour la population, que ce soit en période de crise, de reprise ou d'incertitude. Les services qu'ils fournissent apportent une stabilité et une bouée de sauvetage dans les moments les plus difficiles. Les réduire ne résoudra pas nos problèmes; cela ne fera que les aggraver.

Au contraire, le nouveau gouvernement doit faire des choix qui reflètent les besoins de la population et qui protègent nos intérêts à long terme, notamment en dotant l'Agence du revenu du Canada de ressources suffisantes pour lutter contre l'évasion fiscale des entreprises et en mettant un terme au gaspillage causé par l'externalisation. Ce sont des ressources qui pourraient aider à supporter les fardeaux économiques auxquels nous sommes confrontés, mais qui continuent à drainer des milliards du trésor public.

« L'Institut est disposé à collaborer avec ce gouvernement et avec tous les partis du Parlement pour s'assurer que les politiques publiques sont fondées sur des faits, sur l'équité et sur un engagement en faveur du bien public », poursuit M. O'Reilly. « Nous sommes également déterminés à défendre nos membres et les services qu'ils fournissent s'ils sont visés par des mesures d'efficacité à courte vue. »

Face aux menaces renouvelées des États-Unis -- non seulement sous la forme de tarifs douaniers, mais aussi d'une rhétorique qui remet en cause notre souveraineté même -- le gouvernement doit se souvenir de ce qui distingue le Canada : un engagement profond en faveur d'institutions publiques fortes, de programmes sociaux universels tels que les soins de santé, et de services publics qui profitent à tout le monde. Il ne s'agit pas de coûts à réduire; cet engagement est au cœur de notre identité.

L'Institut représente plus de 75 000 professionnel•les du secteur public un peu partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et sur Instagram .

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Source: Johanne Fillion, 613-883-4900 (cellulaire), [email protected]