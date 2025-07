Les scientifiques et ingénieur•es nucléaires obtiennent des avancées après une grève historique de cinq jours

CHALK RIVER, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le groupe Employés professionnels de Chalk River (GEPCR), représenté par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), a conclu une entente de principe avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), amenant le conflit de travail historique à une résolution potentielle.

L'entente de principe a été conclue le vendredi 27 juin vers 15 h 30. Les mesures de grève ont été suspendues dans l'attente d'un vote de ratification par les plus de 800 scientifiques et ingénieur•es nucléaires du GEPCR, provisoirement prévu pour le 8 juillet 2025. L'équipe de négociation du GEPCR recommandera la ratification de l'entente de principe.

« Nos membres se sont unis et ont montré le pouvoir des syndicats », déclare le président du GEPCR, Jonathan Fitzpatrick. « Cette entente de principe montre ce que les travailleur•ses peuvent obtenir lorsqu'ils/elles s'unissent pour obtenir un traitement équitable et la reconnaissance de leur valeur professionnelle. »

L'entente de principe comprend des améliorations significatives par rapport aux offres précédentes des LNC, notamment :

Augmentation ponctuelle de 2 millions de dollars du programme d'avantages sociaux à l'échelle de l'entreprise (contre 1,75 million de dollars), au bénéfice de l'ensemble des employé•es des LNC;

Paiement d'une somme forfaitaire de 1 700 $ à l'ensemble des membres du GEPCR;

Augmentation des salaires de 10,5 % sur trois ans avec une meilleure répartition (4,0 % en 2024, 4,0 % en 2025 et 2,5 % en 2026).

La grève sélective de cinq jours a marqué les premières mesures de grève par l'IPFPC en plus de 30 ans et a eu un impact opérationnel significatif sur les LNC, affectant les opérations du Laboratoire du tritium, le travail de surveillance du réacteur, les projets commerciaux et les fonctions de conformité réglementaire.

La grève a démontré l'importance cruciale du travail des membres du GEPCR pour assurer la sécurité des réacteurs nucléaires, gérer les déchets radioactifs et mener des recherches en médecine nucléaire au service de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Alors que les congés annuels ont été rétablis, la plainte de pratique déloyale de travail de l'IPFPC concernant l'annulation par les LNC, à titre de représailles, de congés préapprouvés se poursuit devant le Conseil canadien des relations industrielles.

« Malgré les tactiques d'intimidation par surveillance et l'annulation des congés annuels, les membres du GEPCR sont restés forts et professionnels », explique Sean O'Reilly, président de l'IPFPC.

L'entente de principe fait suite à 17 mois de négociations qui ont débuté lorsque la convention collective précédente a expiré le 31 décembre 2023. Les membres du GEPCR ont entamé une grève le 26 mai 2025, après avoir déclaré une impasse dans les négociations. Ils/elles ont repris les mesures de grève le 23 juin, après avoir rejeté une offre de règlement des LNC.

