TORONTO, le 20 déc. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a obtenu la note la plus élevée au Canada dans le cadre du sondage annuel mené par le magazine Global Custodian sur les banques mandatairesdans les principaux marchés. Les résultats du sondage ont été publiés dans l'édition Sibos de l'automne 2022 du magazine Global Custodian.

« Ce gardien de valeurs a obtenu des évaluations généreuses parmi les répondants du marché canadien », a déclaré Richard Schwartz, directeur des sondages et de la recherche, Global Custodian.

« Nous sommes heureux d'être reconnus une fois de plus cette année dans le cadre du sondage de Gobal Custodian comme le meilleur fournisseur de services d'actifs au Canada, ce qui témoigne de la grande qualité du service local que nous offrons à nos clients en tant que gardien de valeurs de premier plan, a déclaré Richard Anton, chef des opérations, CIBC Mellon. En raison de la demande croissante pour l'efficacité, la transparence et les connaissances locales, les investisseurs mondiaux et les participants sur les marchés au Canada continuent de compter sur CIBC Mellon pour composer avec les complexités du marché canadien. »

À propos du magazine Global Custodian et du sondage sur les banques mandataires dans les principaux marchés

Le sondage de Global Custodian sur les banques mandataires dans les principaux marchés en est maintenant à sa 33e année. Le sondage a été mené de juin à septembre 2022 et a mesuré les niveaux de rendement et de satisfaction dans 11 secteurs de service : gestion des comptes, sécurité des actifs, service de l'actif, gestion de la trésorerie et opérations de change, service à la clientèle, gestion de la liquidité, tarification, réglementation et conformité, gestion des relations, gestion du risque et technologie.

Fondé en 1989, le magazine Global Custodian se concentrait à l'origine sur les opérations de traitement des valeurs mobilières. On y trouvait des articles sur la façon dont les actions se négocient, se règlent et sont détenues. Son champ éditorial s'est depuis élargi pour inclure l'administration des fonds, le prêt et le financement de titres, le courtage de premier ordre et l'infrastructure du secteur mondial des valeurs mobilières (DCT, DCI, systèmes de paiement et autres organismes et initiatives du secteur). Le contenu éditorial du magazine est désormais étayé par des études standard du secteur qui permettent de comparer les rendements des banques dépositaires, des administrateurs de fonds, des courtiers de premier ordre et des fournisseurs de financement de titres tripartites entre eux et sur les différents marchés.

Pour en savoir plus, consultez le site www.globalcustodian.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2 300 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon, dont les actifs sous garde et/ou sous administration se chiffraient à 42 200 milliards de dollars américains au 30 septembre 2022. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, 416 643-6126, [email protected]

