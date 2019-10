Une fête éducative pour souligner les 40 ans du centre de compostage de Saint-Henri-de-Lévis

Pour l'occasion, l'équipe du centre de compostage a ouvert ses portes à la communauté pour faire connaître l'importance de ses activités, les procédés de compostage et la qualité des produits qui en sont issus. Les visiteurs ont été à même de constater la passion et l'expertise de l'équipe lors de deux visites guidées du site. Des experts du domaine se sont fait un plaisir de répondre à toutes leurs questions.

« Au-delà des opinions de tout un chacun, il y a un très large consensus sur la nécessité de trouver de nouvelles solutions pour gérer les déchets créés par l'activité humaine. Il s'agit d'une question cruciale pour notre planète.

« Grâce à nos sites comme celui de St-Henri-de-Lévis, Englobe participe à embellir nos milieux de vie.

« Nous sommes fiers de faire partie de la solution, d'offrir des services qui rendent un précieux coup de pouce à l'environnement et du travail que nous réalisons depuis maintenant 40 ans! » - Alain Robichaud, coprésident d'Englobe.

Les participants ont également eu la chance de parler avec MM. Roch Buteau, fondateur des Composts du Québec, et Germain Caron, maire de St-Henri-de-Lévis.

À propos du centre de compostage

Fondé en 1979, le centre de compostage est aujourd'hui la propriété de GSI Environnement (une division d'Englobe) et constitue un maillon essentiel d'une saine gestion des matières résiduelles organiques.

Figurant parmi les plus importantes entreprises québécoises de compostage, Englobe compte parmi les seules compagnies du Québec qui remettent en vente des produits issus du compostage des matières résiduelles reçues. La qualité des produits, dont certains détiennent même la certification BNQ, est une grande fierté. C'est notamment grâce à sa capacité à s'adapter au marché et à se renouveler que le centre a su durer 40 ans, et son histoire est loin d'être finie!

Pour en apprendre davantage : http://www.englobe-composts.com/fr/sites/centre-de-traitement-st-henri-levis.

SOURCE Englobe

Renseignements: Joannie Robitaille, Conseillère en communication marketing et relations publiques, Englobe, 418 781-0191, poste 102365, Joannie.robitaille@englobecorp.com

Related Links

https://englobecorp.com/canada/