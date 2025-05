Englobe élargit sa présence au Canada avec l'acquisition de la société Herold Engineering, basée en Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Englobe Corporation, un chef de file dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'Herold Engineering Limited (« Herold Engineering »), une firme de génie-conseil diversifiée et bien établie en Colombie-Britannique, qui se spécialise dans une grande variété de projets de construction, de projets municipaux, de projets de transport et de projets maritimes. Grâce à ce nouveau partenariat, Englobe étend son empreinte géographique jusqu'à l'océan Pacifique, ce qui en fait une entreprise véritablement pancanadienne.

Développer notre réseau de talents à travers le Canada

Fondée en 1994, Herold Engineering a son siège social à Nanaimo, en Colombie-Britannique, et des bureaux supplémentaires à Victoria et à Ucluelet. Au cours de ses 30 années d'existence, l'entreprise s'est forgé une solide réputation en tant que société multidisciplinaire, avec une position particulièrement forte dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment.

Leurs 70 employé.e.s et dirigeant.e.s complètent l'offre de services diversifiée d'Englobe, tout en ajoutant une expertise en matière de structures de faible et moyenne hauteur, de bois massif et de conception maritime, ainsi qu'une expérience approfondie du béton sur la côte ouest.

"Avec Herold Engineering, Englobe a trouvé un partenaire de choix qui enrichit notre équipe de professionnel.le.s talentueux.euses et notre capacité interdisciplinaire sur l'île de Vancouver et dans toute la Colombie-Britannique", a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe Corp. "Herold Engineering a vraiment eu un impact significatif en devenant une partie intégrante des communautés de ses clients, ce qui correspond parfaitement à l'approche d'Englobe qui consiste à établir des relations étroites et solidaires."

Herold Engineering fonctionnera désormais comme une division distincte au sein d'Englobe. Leur structure organisationnelle restera intacte.

"Après 30 ans d'activité, l'équipe de direction et moi-même sommes très fiers de notre passé, mais ce qui nous enthousiasme vraiment, c'est l'avenir qui nous attend avec Englobe", a déclaré Lee Rowley, ingénieur, directeur général d'Herold Engineering. "Faire partie de la famille Englobe nous permettra d'étendre et d'approfondir notre présence locale, d'exploiter le réseau national et de collaborer avec les collègues d'Englobe pour diversifier davantage notre offre de services."

Englobe reste déterminée à tirer parti de son expérience de plus de 60 ans au Canada, et cette acquisition passionnante contribue à une croissance continue et à un soutien permanent aux projets canadiens.

Pour plus d'information sur les détails de l'acquisition, ou pour coordonner une entrevue avec un porte-parole d'Englobe, veuillez contacter Stephanie Gomes

À propos d'Englobe

Englobe est un chef de file dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux, avec une présence bien établie à travers le Canada. Son équipe de plus de 3 000 employé.e.s comprend des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique. Englobe offre une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabilitation. Elle réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé. En juillet 2024, Englobe a rejoint Colliers, une société mondiale diversifiée de services professionnels et de gestion des investissements. Pour plus d'informations, visitez le site web d'Englobe.

À propos d'Herold Engineering

Fondée en 1994, Herold Engineering est une société de génie-conseil diversifiée et bien établie dont le siège social est situé à Nanaimo, en Colombie-Britannique, et qui possède des bureaux supplémentaires à Victoria et à Ucluelet. Les 70 membres de l'équipe d'Herold Engineering participent à une grande variété de projets de construction, municipaux, de transport et maritimes sur l'île de Vancouver et à travers la province.de Vancouver et dans toute la province.

