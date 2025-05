Englobe renforce sa présence sur le marché canadien grâce à l'acquisition de la société albertaine Higher Ground

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Englobe Corporation, un chef de file en ingénierie et en services environnementaux ayant une présence bien établie à travers le Canada, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Higher Ground, une firme albertaine d'experts-conseils spécialisée en ingénierie environnementale, en écologie, en ressources en eau, en ingénierie des barrages, en terrassement civil, en géotechnique et en projets ferroviaires. À la suite de la clôture de la transaction, les 65 employé.e.s et dirigeant.e.s talentueux.euses de Higher Ground se joindront à l'équipe d'Englobe.

Il s'agit d'une étape importante pour les deux entreprises, qui s'unissent pour apporter encore plus de valeur à leurs clients et à leurs partenaires.

Ajouter de nouveaux talents et de nouvelles compétences

Fondée en 2013, Higher Ground jouit d'une réputation impressionnante pour sa prestation de services exceptionnels à ses clients dans l'ensemble des provinces de l'Ouest. Son équipe de professionnel.le.s et d'expert.e.s en ingénierie complète l'expertise existante d'Englobe, et les relations établies par Higher Ground avec des clients du secteur privé, en particulier dans le domaine des ressources en eau et des énergies renouvelables, renforcent encore la portée et la réputation d'Englobe dans ces marchés clés.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe incroyablement talentueuse de Higher Ground au sein de notre famille, et de saisir les occasions que ce partenariat nous offre d'accroître notre présence conjointe sur le marché dans l'Ouest canadien et au-delà", a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe Corp. "Avec une telle proximité entre notre approche de la gestion d'entreprise et de nos valeurs fondamentales, nous sommes convaincus que l'ajout de Higher Ground nous aidera à avoir un impact encore plus grand sur nos clients et nos communautés."

Higher Ground fonctionnera désormais comme une division distincte au sein d'Englobe. La structure organisationnelle restera intacte sous la direction de l'actuel président, Wesley Ferris.

"Avec Englobe, nous sommes bien soutenus pour poursuivre notre croissance - en nous appuyant sur notre expertise existante et en ajoutant de nouveaux services - afin de mieux servir nos clients", a déclaré Wesley Ferris, président de Higher Ground. "Étant donné les similitudes entre nos valeurs, nos normes et nos objectifs respectifs, qui mettent l'accent sur l'attention véritable portée à nos employé.e.s et à nos clients, il s'agit d'une association naturelle pour nous."

Englobe reste engagée à s'appuyer sur plus de 60 ans d'expérience au Canada. Cette acquisition enthousiasmante permettra une croissance continue et un soutien durable des projets canadiens.

Pour plus d'informations sur les détails de l'acquisition ou pour organiser une entrevue avec un.e porte-parole, veuillez contacter Stephanie Gomes à l'adresse suivante [email protected]

À propos d'Englobe

Englobe est une société de services d'ingénierie et d'environnement de premier plan, avec une présence bien établie à travers le Canada ( ). Son équipe de plus de 3 000 employés comprend des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique. Englobe offre une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabilitation. Elle réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé. En juillet 2024, Englobe a rejoint Colliers, une société mondiale diversifiée de services professionnels et de gestion des investissements. Pour plus d'informations, visitez le site web d'Englobe.

À propos de Higher Ground

Fondée en 2013, Higher Ground est une société de conseil en ingénierie et en environnement dont le siège social se trouve à Calgary, en Alberta, et qui possède également un bureau à Fort St. John, en Colombie-Britannique. Les 65 membres de l'équipe possèdent une expérience considérable dans la gestion de projets d'ingénierie environnementale, d'écologie, de ressources en eau, d'ingénierie des barrages, de travaux de terrassement civils, de géotechnique et de projets ferroviaires dans tout l'Ouest canadien et au-delà, principalement pour des clients du secteur privé.

SOURCE Englobe

Stephanie Gomes, Manager, Public Affairs, T +1 647-654-6496