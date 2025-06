Englobe fait l'acquisition de Cambium, basée à Peterborough

Une troisième société d'experts-conseils multiservices se joindra à la plateforme canadienne en pleine croissance d'Englobe en 2025.

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Englobe Corporation, un chef de file canadien en ingénierie et en services environnementaux, est fière d'annoncer son intention d'acquérir Cambium Inc. (Cambium), une société d'ingénierie et d'experts-conseils multiservices appartenant à ses 235 employé.e.s, dont le siège social est situé à Peterborough, en Ontario, et qui possède des bureaux à Kingston, Whitby, Barrie et Ottawa. Fondée en 2006, Cambium dispose d'une équipe diversifiée de spécialistes en génie environnemental, en génie géotechnique, en essais et inspections de construction et en sciences du bâtiment pour des clients publics et privés.

Alignement avec la vision élargie d'Englobe

Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de la capacité de service d'Englobe dans le secteur de l'environnement, avec un accent particulier sur l'écologie. Parallèlement à ses deux récentes acquisitions dans l'Ouest canadien - qui ont permis à l'entreprise d'étendre sa présence jusqu'à la côte du Pacifique - Englobe continue d'ajouter une expertise technique clé dans des marchés et des disciplines stratégiques à travers le pays.

"L'équipe de Cambium complète parfaitement nos activités en Ontario, ce qui nous permet de pénétrer de nouveaux marchés locaux tout en renforçant nos équipes techniques et de direction dans d'autres domaines", a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe Corp. "En accueillant l'équipe de Cambium au sein d'Englobe, nous ouvrons de nouvelles possibilités de croissance pour notre équipe, nous améliorons nos capacités de service pour les clients et nous nous positionnons pour continuer à étendre notre portée en Ontario et au-delà."

À l'avenir, Cambium fonctionnera comme une division distincte au sein d'Englobe, et ses dirigeants actuels continueront de soutenir l'organisation comme ils l'ont toujours fait.

"Ce nouveau partenariat ouvre la porte à une variété incroyable de possibilités de collaboration avec nos nouveaux et nouvelles collègues", a déclaré John Desbiens, président et chef de la direction de Cambium. "La bienveillance sincère de l'équipe d'Englobe, son approche axée sur le client et son modèle de proximité s'harmonisent également très bien avec nos propres valeurs. Compte tenu de cette adéquation exceptionnelle, je suis très enthousiaste à l'idée que nous nous joignons à la famille Englobe. "

La transaction de Cambium marque la troisième acquisition d'Englobe en 2025 et réaffirme la vision inébranlable de l'entreprise de servir et de soutenir plus de communautés dans plus d'endroits avec plus de services. Cette philosophie de croissance réfléchie est fondée sur des partenariats avec des entreprises aux vues similaires et souligne l'engagement d'Englobe à tirer parti de son expérience de plus de 60 ans au Canada.

À propos d'Englobe

Englobe est un chef de file dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux, avec une présence bien établie à travers le Canada. Son équipe de plus de 3 200 employé.e.s comprend des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique. Englobe offre une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabilitation. Elle réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé. En juillet 2024, Englobe a rejoint Colliers, une société mondiale diversifiée de services professionnels et de gestion des investissements. Pour plus d'informations, visitez le site web d'Englobe.

