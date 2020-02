Une Fête de l'érable inspirée du bonheur que procure ce grand produit gastronomique du Québec !

« Véritable fierté québécoise, l'érable constitue une richesse naturelle reconnue à l'international, notamment pour sa saveur unique et son incroyable polyvalence. Faisant partie de notre histoire depuis des générations, l'érable est synonyme de tradition, de partage, de convivialité et de rassemblements », explique Mylène Denicolaï, directrice, Promotion et développement des marchés des Producteurs et productrices acéricoles du Québec. « C'est un produit qui nous rend heureux. La majorité d'entre nous l'avons découvert quand nous étions enfants, puis en vieillissant, il arrive parfois que nous oubliions le simple plaisir de savourer et de partager cette source de bonheur au goût incomparable, en famille ou entre amis. La prestation touchante des Petits Chanteurs du Mont-Royal nous a plongés dans notre enfance, nous rappelant tous les beaux souvenirs associés à ce produit noble d'ici. »

Fin connaisseur gastronomique, Christian Bégin, a souhaité partager ce sentiment : « Je me souviens de trépigner. Je regarde la madame avec sa petite chaudière verser la tire sur la neige. De l'or en fusion qui se cristallise au choc du froid. Pour toute arme un bâton de popsicle. Y'a trop d'enfants agglutinés autour de la patente. Y'en aura jamais assez !!! Et puis c'est la guerre. Une guerre qui n'aura d'autres victimes que nos parents affairés à essayer de nous contrôler, à calmer notre rage de sucre. Le meilleur des sucres ! Qui goûte NOUS ! L'érable c'est tant de souvenirs heureux. C'est l'hier et l'aujourd'hui fondus dans ce trésor blond-caramel. J'me tannerai jamais ! »

Créations culinaires à l'érable : plaisirs gourmands au menu !

Les grandes qualités de l'érable du Québec ont inspiré trois Ambassadeurs culinaires de l'érable, les chefs Olivier Perret, Marc-André Royal et Jean-Claude Chartrand, qui ont su tirer pleinement parti du caractère exceptionnel de l'érable et de ses dérivés, en concoctant ce menu digne des grandes célébrations :

Une entrée en deux temps : potage de lentilles rouges à l'érable, quenelle de ricotta, pistaches et herbes fraîches suivi d'un tataki de thon Albacore, émulsion érable et miso, poireaux, riz sauvage soufflé et caviar de truite

Un plat principal : pithiviers de cailles, champignons shiitakes, érable et foie gras, sauce au Charles-Aimé Robert

Un dessert réinventé par Sœur Angèle et l'équipe de Dansereau traiteur : tarte à l'érable et rosettes du couvent

« De main de maître, les Ambassadeurs culinaires de l'érable nous ont démontré, encore une fois, toute la versatilité de ce sucre naturel d'exception, grâce à un menu à la fois créatif et exquis. Je tiens à saluer leurs talents et à les remercier de mettre en valeur notre produit de si belle façon », souligne Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

« Pour les 11 300 acériculteurs et acéricultrices du Québec qui s'affairent, chaque année, à fabriquer le meilleur sirop d'érable du monde, une initiative comme celle de la Fête de l'érable est une occasion de promouvoir leur savoir-faire permettant à une soixantaine de pays de consommer notre sirop produit au Québec. »

L'érable n'a pas fini de nous étonner

Exporté aux quatre coins du globe, l'érable du Québec ne cesse d'émerveiller, faisant l'objet de nombreuses recherches scientifiques. C'est que l'érable, dont les racines plongent au plus profond des sols de nos érablières, puise une richesse de nutriments (vitamines, minéraux, acides aminés, acides organiques, polyphénols) qui distinguent l'érable du Québec des autres sucres. Les chercheurs ont identifié 67 polyphénols différents dans le sirop d'érable pur du Québec, et plusieurs études sont en cours pour analyser leurs vertus au niveau de la santé.

Naturel et pur à 100 %, l'érable se distingue des autres sucres, non seulement par ses caractéristiques nutritionnelles, mais surtout par sa polyvalence et son goût unique.

L'érable rehausse merveilleusement bien la saveur des mets, de l'entrée au dessert. Il se décline également dans une série de produits fins aux saveurs et aux textures uniques. « Mettez du bonheur dans votre journée en faisant de l'érable votre ingrédient chouchou, dégustez-le en toute occasion et explorez les multiples facettes de l'érable comme le beurre, la tire, le sucre à râper, les flocons, les assaisonnements, les alcools, les liqueurs et l'eau d'érable », conclut Mme Denicolaï.

Pour de plus amples renseignements sur l'érable du Québec, visitez notre site erableduquebec.ca, joignez-vous à nos communautés Facebook, Instagram et Pinterest (@erableduquebec) et alimentez la conversation avec les mots-clics #erableduquebec et #incroyableerable.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs du Québec et de développer le plein potentiel de production et de ventes des produits d'érable du Québec, tout en respectant les règles de développement durable. Ils représentent les intérêts de 11 300 producteurs et productrices et 7 400 entreprises acéricoles, dont la qualité du travail contribue à assurer annuellement au Québec, en moyenne, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable.

Les PPAQ sont fiers de valoriser la marque Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de mise en marché et de promotion des produits d'érable à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. Les PPAQ orientent et animent également le Réseau international de recherche et d'innovation sur l'érable.

