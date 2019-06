Une famille de Prince Albert reçoit une maison d'Habitat pour l'humanité, avec le soutien des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan

PRINCE ALBERT, SK, le 7 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan et Habitat pour l'humanité de Prince Albert ont formé un partenariat pour aider une famille de Prince Albert à réaliser son rêve d'accéder à la propriété.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, représentant l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), se sont joints à Jan Thomas, directrice générale d'Habitat pour l'humanité - Prince Albert, pour en faire l'annonce.

La maison, située au 589, 24e Rue Est, a été construite en vertu d'un partenariat entre CORCAN et Habitat pour l'humanité. CORCAN, un organisme de service spécial de Service correctionnel Canada (SCC), travaille avec des détenus dans le cadre de programmes de formation professionnelle certifiés. Les détenus bâtissent des habitations tout en acquérant les compétences nécessaires pour travailler dans le secteur de la construction résidentielle. La maison est un bungalow de six chambres, d'une superficie d'environ 1 175 pieds carrés (109 mètres carrés), avec un sous-sol partiellement aménagé.



« Notre gouvernement est déterminé à établir des partenariats avec des organismes tels qu'Habitat pour l'humanité pour appuyer le travail essentiel qu'ils accomplissent dans les communautés de toute la Saskatchewan. Cette nouvelle maison sûre et abordable sera le roc sur lequel la famille qui l'occupera pourra bâtir une vie prospère et s'épanouir. Lorsque des familles ont accès à des logements qui répondent à leurs besoins, nous commençons à observer les effets transformateurs que cela engendre sur les communautés. Ensemble avec les partenaires, nous bâtissons une société dont tous les Canadiens peuvent être fiers. » -- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Emménager dans une maison, surtout dans sa première maison, est un événement que les gens n'oublieront jamais. Je suis heureux qu'Habitat pour l'humanité et ses partenaires ait contribué à la concrétisation de ce rêve pour des familles dans le besoin de la Saskatchewan. Notre gouvernement croit qu'il doit se porter à la défense des Saskatchewanais et travaille avec de solides partenaires pour offrir des options d'accession à la propriété partout dans la province. Nous remercions sincèrement tous les gens qui ont travaillé d'arrache-pied à la réalisation de ce projet. » -- L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton

« Habitat pour l'humanité de Prince Albert célèbre un autre partenariat de construction fructueux. Bâtie en partie grâce aux fonds versés par les gouvernements fédéral et provincial, par l'entremise de la SCHL et de la SHC, cette maison hébergera une très grande famille de dix personnes! Surnommée « notre maison Lake Country Co-op » à l'échelle locale, cette maison a été construite principalement grâce à la main-d'œuvre fournie par Service correctionnel Canada. Ce partenariat a été au-delà de ce que nous nous efforçons toujours d'accomplir. La construction de cette maison, qui est la plus grande que nous n'ayons jamais bâtie, grâce à la grande générosité des administrations et des organismes fédéraux, provinciaux et locaux en fait une réalisation exceptionnelle pour Habitat pour l'humanité et tous les gens ayant participé à ce projet. La famille à qui cette maison est destinée est extrêmement reconnaissante de l'occasion qui lui est offerte et de vivre dans une maison et une communauté sûres et stables où élever ses enfants. » -- Jan Thomas, directrice générale, Habitat pour l'humanité - Prince Albert

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 50 000 $ dans la construction de cette maison dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 50 000 $ dans la construction de cette maison dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Le gouvernement de la Saskatchewan a aussi investi 55 000 $ par l'entremise de son fonds Summit Action Fund.

a aussi investi 55 000 $ par l'entremise de son fonds Summit Action Fund. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la SNL du Canada deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Depuis mars 2009, la province a contribué à hauteur de 10,85 millions de dollars aux projets d'Habitat pour l'humanité. Ce montant comprend un financement de 600 000 $ provenant du Summit Action Fund de la province.

Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la Saskatchewan en matière de logement, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables.

en matière de logement, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. La famille achète la maison à sa juste valeur marchande et rembourse un prêt hypothécaire sans intérêt ni mise de fonds correspondant à 25 % de son revenu brut annuel. Une fois la maison terminée, les familles partenaires d'Habitat lui remboursent un prêt hypothécaire abordable et sans intérêt dont les versements contribuent à la réalisation de nouveaux chantiers. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

