Une exposition sensorielle et immersive à la maison de la culture de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - La maison de la culture de Parc-Extension vous présente, dès le 11 juin prochain, une exposition sensorielle et immersive conjuguant la vidéo, le dessin et la sculpture dans un jeu entre production matérielle, réactivité chimique et culture Internet. Les artistes Sarah Wendt et Pascal Dufaux y développent un système de classification futuriste, une sorte d'archives poétiques avec Études Ectoplasmiques.

Affiche de l'exposition Études Ectoplasmiques (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Avec cette exposition, la maison de la culture de Parc-Extension réaffirme être un lieu de découverte et de réflexion sur notre monde en transformation. Cette exposition originale nous invite aussi à explorer autrement notre relation à la matière et à l'image. C'est une belle vitrine pour la créativité d'ici! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les artistes explorent la fascination qu'ont les humains pour l'excès et l'accumulation des matériaux avec des extraits de vidéos, des archives de séances parapsychiques du début du 20e siècle, des images de désastres écologiques, des assemblages moléculaires, des déchets transformés et des formes autogénératrices.

Depuis 2016, Sarah Wendt et Pascal Dufaux provoquent une rencontre entre danse et arts visuels, inspirée par les échanges énergétiques qui prennent place entre le corps, l'espace et la matière. Leur méthodologie collaborative imprègne chacun de leurs projets d'étranges formes de temporalité, de corporalité et d'expériences sensorielles. Leur travail a été présenté dans des centres d'artistes, des musées et dans des festivals de danse à travers le Canada, l'Europe et le Royaume-Uni.

L'exposition se tiendra jusqu'au 17 août 2025 à la maison de la culture de Parc-Extension.

Vernissage : mercredi 11 juin à 17h30

Visite accompagnée des artistes : samedi 12 juillet à 13 h 30 (sur inscription)



Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension; Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]