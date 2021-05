Une exposition dans le Quartier chinois pour souligner l'histoire et la contribution de la communauté sino-montréalaise

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW/ - La population est invitée à aller à la rencontre des communautés du Quartier chinois à travers l'exposition « Dialogue avec la communauté sino-montréalaise », présentée par le MEM - Centre des mémoires montréalaises, en collaboration avec des Montréalais.es d'origine chinoise. L'exposition sera présentée du 26 mai au 15 octobre.

Ce parcours comprend 10 modules, disposés sur la Place Sun Yat-Sen et sur la rue de la Gauchetière, entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Dominique, et propose les témoignages de 13 membres des communautés sino-montréalaises liés au passé et au présent du Quartier chinois, ainsi qu'un aperçu de son histoire.

« Si Montréal est reconnue pour sa qualité de vie et son dynamisme, c'est grâce aux nombreuses communautés qui la constituent et qui contribuent activement à son essor économique et culturel. À travers cette exposition, j'invite la population à redécouvrir le Quartier chinois et à se rapprocher de ses communautés. Cette initiative contribue à rendre notre métropole encore plus accueillante et inclusive et à lutter contre le racisme et les discriminations envers les Montréalais.es d'origine chinoise. Dans les prochaines semaines, nous continuerons de nous mobiliser pour la prospérité du Quartier chinois et la protection de son patrimoine. C'est l'affaire de toutes et de tous », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé activement avec les acteurs et les actrices impliqués dans le Quartier chinois pour mettre en place des actions structurantes et rassembleuses qui sensibilisent la population montréalaise à la contribution historique, économique et sociale de ce quartier unique. Je suis très fière de cette exposition, qui illustre bien la résilience des populations d'origine chinoise face aux discriminations et aux défis du passé et du présent », a souligné la responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif, Cathy Wong.

« En rendant hommage au lieu emblématique qu'est le Quartier chinois et en mettant en lumière l'apport de ses communautés au développement et au rayonnement culturel de la métropole, cette exposition, réalisée par le MEM - Centre des mémoires montréalaises, est une belle démonstration de la façon dont cet espace muséal et citoyen raconte la grande histoire de Montréal. Cette fois, les narratifs diversifiés des Montréalaises et des Montréalais d'origine chinoise sont à l'honneur », a ajouté la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

« Cette exposition se veut un parcours in situ à travers l'histoire qui lie le passé et le présent de la communauté sino-montréalaise ; une histoire qui témoigne de ses luttes et de sa résilience face aux lois discriminatoires et au racisme systémique ; une histoire qui brille par son absence dans nos écoles et par son effacement de la mémoire collective des Québécoises et des Québécois. Le Quartier chinois n'est pas un artefact. Il est et doit continuer d'être un lieu vivant et insufflé de patrimoine culturel tangible et intangible, qui survit par l'engagement et la sueur de celles et ceux qui y habitent et y travaillent. Cette exposition leur rend hommage » , a expliqué le commissaire de l'exposition, Parker Mah.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de sensibilisation mise en place pour favoriser le dialogue, la reconnaissance et le rapprochement avec le Quartier chinois par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) de la Ville de Montréal, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie et plusieurs acteurs et actrices impliqués au Quartier chinois.

Relance inclusive : présent et avenir du Quartier chinois

La Ville de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec plusieurs leaders montréalais.es d'origine chinoise, tiendront, le 31 mai, un rendez-vous stratégique dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique et de la relance du centre-ville.

Cet événement permettra aux milieux des affaires montréalais d'en apprendre plus sur les contributions historiques, économiques et sociales des communautés qui ont bâti le Quartier chinois ainsi que les solutions des acteurs et des actrices du milieu afin de contribuer à la mobilisation et au sentiment d'appartenance de l'ensemble de la population du Grand Montréal, pour un avenir prospère et inclusif du Quartier chinois.

Toutes ces activités sont rendues possibles avec le soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) dans le cadre d'une entente triennale avec la Ville de Montréal.

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises a pour mission de mettre en valeur les identités montréalaises et de raconter l'histoire de la ville en donnant une place de choix aux voix citoyennes d'hier et d'aujourd'hui. L'institution ouvrira ses portes en 2022 dans le Quartier des spectacles.

