SAINT-LAURENT, QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Laurent est à la recherche de candidates et de candidats âgés de plus de 55 ans pour son voyage-échange annuel avec la Ville de Lethbridge, en Alberta. Depuis 1967, cette activité gratuite permet aux citoyens des deux communautés de mieux connaître la diversité culturelle canadienne, mais aussi la richesse du patrimoine et l'histoire du pays.

Séjour à Lethbridge

Saint-Laurent recherche des candidats pour un voyage-échange gratuit avec la Ville de Lethbridge, en Alberta (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

Les personnes sélectionnées doivent être disponibles pour voyager à destination de Lethbridge du 26 juillet au 31 juillet prochain. Ils seront jumelés à une personne partageant les mêmes intérêts et accueillis chez celle-ci.

Depuis 56 ans déjà, la Ville de Lethbridge prépare un éventail d'activités permettant aux participants laurentiens de connaître la vie dans cette région, ainsi que la culture du sud de l'Alberta. Les visites à certains endroits emblématiques de l'ouest canadien, tels que le parc national de Waterton, le Head Smashed-In Buffalo Jump et le Fort Whoop-Up sont régulièrement organisées. Pour de plus amples renseignements sur la Ville de Lethbridge, les personnes intéressées peuvent visiter le site Internet : lethbridge.ca .

Séjour à Saint-Laurent

Les Laurentiennes et Laurentiens devront par la suite accueillir et offrir le logement à leurs vis-à-vis albertains du 30 août au 4 septembre. Pendant cette semaine, ils devront être disponibles pour participer à un programme d'activités rempli, comprenant la découverte de Saint-Laurent et de la région de Montréal.

Un voyage gratuit

Tous les frais de transport (billets d'avion, transport collectif et assurances), des activités et des repas lors des sorties de groupe seront assumés par Saint-Laurent et par la Ville de Lethbridge. De leur côté, les participants devront offrir l'hébergement (gîte, couvert et transport local) à leur jumeau.

Pour déposer sa candidature

Le formulaire d'inscription peut être téléchargé à l'adresse montreal.ca/saint-laurent. Il est également disponible en format imprimé à la réception de la mairie de Saint-Laurent, située au 777, boulevard Marcel-Laurin. Une fois complété, il doit être retourné avant le vendredi 26 mai, à 16 h 30.

Renseignements: Source : Division des communications et des relations avec les citoyens, 514 855-6000, poste 4333, [email protected]; Information : Ligne média : 438 368-3318