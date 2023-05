UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR LES PREMIÈRES ACQUISITIONS D'AUTOBUS 100 % ÉLECTRIQUES CHEZ EXO

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Exo salue l'octroi du contrat pour l'acquisition d'autobus urbains 100 % électriques à la firme Nova Bus qui permettra de nous positionner avantageusement dans l'écosystème de la mobilité et de l'électrification des transports. Projet financé par les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC) et du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP), il représente pour exo l'achat de 87 à 135 autobus urbains de 12 mètres entre 2025 et 2027, conformes aux prérequis en matière d'accessibilité.

Exo voit de nombreux avantages à la transition écologique entreprise conjointement par l'ensemble des sociétés de transport derrière cet appel d'offres. Pour nous, elle se traduit par une amélioration de la qualité des services offerts à travers un réseau intégré plus performant, ce qui passe par une harmonisation et une optimisation de nos véhicules en les électrifiant. Des économies à long terme et une réduction importante des GES sont attendues par ces acquisitions.

Sylvain Yelle, directeur général d'exo, partage son enthousiasme : « C'est un jalon majeur de la transformation de nos services de mobilité et notre modèle d'affaires, l'annonce d'une livraison d'autobus 100 % électriques fabriqués par Nova Bus nous permettra de réaliser la première phase de notre électrification amorcée il y a plus de deux ans dans le but d'offrir un transport collectif plus durable et directement en cohérence avec le plan stratégique d'exo et les objectifs ambitieux du gouvernement du Québec. Chacun de ces autobus devrait parcourir 1 million de kilomètres au cours de sa vie sans recours aux énergies fossiles et en offrant un service bien adapté pour l'ensemble de nos communautés. »

Exo prévoit compléter l'implantation de son programme d'électrification exobus graduellement à travers les secteurs de son territoire d'ici 2040. À terme, exo prévoit exploiter plus de 1 000 véhicules 100 % électriques de différents gabarits.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

