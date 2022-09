Une ex-employée du CIUSSS de la Capitale-Nationale épinglée pour abus de confiance et production de fausses preuves vaccinales

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Une ex-employée du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN) a été accusée, à la suite d'une enquête de l'UPAC, d'abus de confiance, de production de faux documents et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Alors agente accompagnatrice dans un site de vaccination massive contre la COVID-19 situé à l'Université Laval, à Québec, Carolane Fournier a fait de fausses alimentations dans le Registre de vaccination du Québec pour elle-même et pour d'autres personnes. Ces fausses alimentations leur ont permis d'obtenir de faux profils vaccinaux, requis pour l'obtention de preuves vaccinales contre la COVID-19 sous forme de codes QR. Les infractions ont été commises entre le 8 et le 17 septembre 2021.

Carolane Fournier n'est plus à l'emploi du CIUSSS-CN depuis septembre 2021.

Toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Renseignements: Information médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345