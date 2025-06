Laurentides : un ancien directeur général municipal arrêté

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a procédé ce matin à l'arrestation de M. Sylvain Langlais. Il est présentement interrogé par les enquêteurs pour des allégations de fraude et d'abus de confiance.

De juin 2018 à octobre 2021, alors qu'il était directeur général de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, dans les Laurentides, M. Langlais aurait procédé à un fractionnement de contrats afin de se soustraire à l'obligation d'obtenir l'approbation du conseil municipal et au processus d'appel d'offres afin d'octroyer des contrats.

Il devra comparaître par visioconférence au palais de justice de Mont-Laurier suivant son interrogatoire. Le CLCC remercie les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Antoine-Labelle pour leur soutien à cette opération.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

