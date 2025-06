SAAQClic : le CLCC confirme faire enquête

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant le projet SAAQClic, le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) confirme qu'après étude du rapport du Vérificateur général du Québec, il a initié une enquête à la fin février 2025 concernant de possibles actes répréhensibles dans la gestion du projet informatique CASA/SAAQClic de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

En règle générale, le CLCC ne donne aucune information sur ses enquêtes de façon à :

ne pas compromettre la collecte de renseignements;

protéger l'intégrité de la preuve;

protéger la sécurité et la réputation des personnes qui pourraient être impliquées.

Ainsi, le CLCC ne donnera aucun détail concernant l'enquête en cours concernant CASA/SAAQClic.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant ce dossier ou tout autre dossier de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345