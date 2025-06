M. Vincent Richer nommé commissaire à la lutte contre la corruption

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Faisant suite au vote unanime de l'Assemblée nationale, M. Vincent Richer a été nommé aujourd'hui commissaire à la lutte contre la corruption.

M. Richer est directeur adjoint au Service de police de la Ville de Montréal, où il occupe la fonction de chef de la Direction des services organisationnels. Il entrera en fonction à titre de commissaire le 25 juin prochain pour un mandat d'une durée de sept ans, non renouvelable.

M. Richer devient le troisième commissaire à la lutte contre la corruption depuis la création de l'Unité permanente anticorruption en 2011.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

