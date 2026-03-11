Une ex-directrice générale condamnée à une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour et au remboursement de 130 000 $ à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - L'ex-directrice générale de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Nathalie Lynn Lewis, s'est reconnue coupable de deux chefs d'abus de confiance le 9 mars dernier, au palais de justice de Maniwaki.

L'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a pu démontrer que dans ses fonctions de directrice générale de la Municipalité, Nathalie Lynn Lewis s'est frauduleusement versé des payes supplémentaires pour environ 125 000 $ et a effectué sans autorisation et pour des fins personnelles des achats avec la carte de crédit de la Municipalité pour environ 150 000 $.

Elle a par la suite été condamnée à une peine de deux ans moins un jour de prison à purger dans la collectivité, suivie d'une probation de trois ans. Durant ces cinq années, elle devra également rembourser la Municipalité à hauteur de 30 000 $. Puis, en vertu de l'article 738 du Code criminel, elle devra rembourser 100 000 $ supplémentaires sur une période de 10 ans.

