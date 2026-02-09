Un ex-fonctionnaire de la SAAQ arrêté par le CLCC

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Un ex-préposé aux permis et à l'immatriculation de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a été arrêté aujourd'hui par les policiers du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) pour utilisation non autorisée d'un ordinateur, méfait à l'égard de données informatiques et abus de confiance.

François Dagenais a par la suite été libéré sous promesse policière et devra comparaître au palais de justice de Montréal le 20 mai prochain.

Selon l'enquête du CLCC, François Dagenais aurait utilisé le système informatique de la SAAQ afin de consulter et de modifier des informations relatives à l'une de ses connaissances et à des proches de celle-ci. Les faits se seraient produits entre le 31 mars 2023 et le 26 janvier 2024.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

