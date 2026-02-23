Le commissaire à la lutte contre la corruption va à la rencontre auprès des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, Vincent Richer, prend la route aujourd'hui pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie afin d'y rencontrer des élus et des gestionnaires municipaux.

« Lutter contre la corruption, ça commence par une bonne compréhension des enjeux et l'implantation de garde-fous efficaces. Nous sommes là pour aider les municipalités à se protéger contre les actes de corruption et de fraude avec des conseils et des outils qui ont fait leurs preuves. Je suis heureux de la volonté des acteurs politiques de la région de contribuer à lutter contre la corruption », souligne le commissaire Richer.

Cette tournée, qui se déroule jusqu'au 26 février, s'arrêtera à Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé, Bonaventure et Amqui. Des rencontres en personne avec les élus et les cadres municipaux de ces MRC sont prévues, alors que les représentants des MRC avoisinantes ont été invités à se joindre aux échanges en mode virtuel. Ainsi, toutes les MRC ont été invitées à rencontrer le commissaire.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345