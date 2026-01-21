Lachine : une coordonnatrice d'un OBNL accusée de fraude et d'emploi de documents contrefaits

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Une ex-coordonnatrice de la Table de concertation de la petite enfance et jeunesse de Lachine (TCPEJL), Céline Tang, est accusée de fraude et d'emploi de documents contrefaits des suites d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Les faits seraient survenus entre le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2023.

Selon l'enquête, Céline Tang aurait utilisé ses accès au compte bancaire de la TCPEJL afin de détourner des sommes dans des comptes personnels. Elle devra comparaître le 11 mars prochain au palais de justice de Montréal.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

