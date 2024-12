OTTAWA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le 10 décembre 2024, à l'occasion de la Journée des droits de la personne, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) a publié un rapport intitulé Renforcer l'accès à la justice pour les victimes de crime motivé par la haine au Canada. Les résultats, tirés de recherches, de consultations auprès d'intervenants et de réponses à des sondages auprès d'agents de police et de fournisseurs de services aux victimes, mettent en évidence les défis et les lacunes dans les interventions en matière de crimes haineux au Canada.

Voici quelques recommandations du rapport présenté au gouvernement :

Veiller à ce que les droits des victimes jouent un rôle central dans le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine

pour lutter contre la haine Modifier le Code criminel pour créer une infraction distincte de crime haineux

pour créer une infraction distincte de crime haineux Ajouter le terme « féminicide » et sa définition au Code criminel

Envisager des mécanismes juridiques pour contrer le négationnisme des pensionnats indiens

Poursuivre l'amélioration du Programme canadien de sécurité des collectivités

Honorer les engagements pris dans le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine

Le rapport complet, y compris ses 13 recommandations, est disponible sur le site Web du BOFVAC à l'adresse www.victimesdabord.gc.ca.

Citations

« Pour lutter efficacement contre les crimes haineux, il faut plus qu'un changement législatif », a déclaré Benjamin Roebuck, ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. « Bien que les avancées législatives comme le projet de loi C-63 soient encourageantes, les véritables changements dépendront de l'affectation de ressources à la prévention et à un meilleur soutien aux services aux victimes. Nos résultats montrent que sans financement, ces outils législatifs risquent de ne pas être à la hauteur. »

« Des investissements stratégiques dans des unités spécialisées dans les crimes haineux, des services de soutien élargis et une formation adéquate sont nécessaires. Il est tout autant essentiel d'accroître la sensibilisation du public et d'éliminer les obstacles au soutien aux victimes afin de respecter les engagements de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) et veiller à ce que les victimes de crimes haineux obtiennent le soutien et la protection dont elles ont besoin. » a souligné Roebuck.

« À l'heure actuelle, de nombreux Canadiens ressentent un profond sentiment d'insécurité alors que la haine continue de croître partout au pays. En même temps, notre rapport a révélé que les fournisseurs de services travaillent sans relâche pour trouver des moyens efficaces de soutenir les victimes de haine », a déclaré Mariam Musse, responsable des politiques du BOFVAC. « Nous sommes encouragés par le potentiel du Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine et nous sommes impatients de contribuer à ce que les besoins des victimes et des survivants soient pris en compte à chaque étape du processus », a-t-elle ajouté.

Amira Elghawaby, Représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie, a assisté au lancement du rapport et a déclaré : « L'islamophobie est un problème omniprésent qui touche de nombreuses communautés à travers le Canada, qui a malheureusement la particularité d'avoir le taux le plus élevé d'attaques mortelles motivées par la haine contre les musulmans de tous les pays du G7. Aujourd'hui, je salue ce rapport, qui constitue une nouvelle étape cruciale dans le soutien aux victimes de crimes de haine. Son Bureau fait partie des organisations que le BOFVAC a identifiées comme des contributeurs et les a remerciés pour leur travail acharné et leur soutien.

« En 2023, bien qu'elle ne représente qu'à peine 1 % de la population, la communauté juive du Canada a été le groupe le plus ciblé par l'ensemble des crimes haineux (19 %) et par ce qui est classé comme des crimes haineux à motivation religieuse (70) », a déclaré Deborah Lyons, Envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. « Ces tendances se sont poursuivies en 2024; les Juifs continuant d'être le groupe le plus ciblé par les crimes haineux, avec près de 18 % du total. Notre Bureau, de concert avec l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels et d'autres intervenants, s'est engagé à continuer de travailler pour mieux répondre aux besoins et au point de vue des victimes de haine », a-t-elle ajouté.

À propos du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels

Le BOFVAC s'engage à veiller à ce que les droits des victimes soient respectés et défendus au Canada. Ce rapport s'inscrit dans le cadre des travaux en cours visant à éclairer les politiques et à améliorer les systèmes de soutien offerts aux victimes de crimes haineux partout au Canada.

SOURCE Office of the Federal Ombudsperson for Victims of Crime

Contact médias : Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, [email protected]