OTTAWA, ON, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Face à l'augmentation constante des crimes haineux, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) annonce la signature de protocoles d'ententes (PE) avec le Bureau de la Représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie et avec l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

Aujourd'hui, Statistique Canada a rapporté que le nombre de crimes haineux enregistrés par la police au pays a encore augmenté de 32 % en 2023. Il s'agit d'une cinquième augmentation consécutive et d'une hausse cumulative de 163 %, soit plus du double depuis 20181.

La signature de ces ententes est non seulement opportune, mais cruciale. Elles soulignent l'engagement du gouvernement fédéral à lutter contre la haine et représentent un pas important vers une meilleure réponse aux besoins des victimes d'actes criminels, en particulier celles touchées par l'antisémitisme et l'islamophobie partout au Canada.

En vertu de ces PE, chaque organisation s'engage à travailler de concert avec le BOFVAC, à aiguiller les victimes vers l'une ou l'autre en cas de besoin, et à s'échanger de l'information et des pratiques exemplaires. Elles pourront ainsi mieux appuyer les personnes touchées négativement par les politiques, les services ou les programmes de justice pénale qui relèvent de la compétence fédérale. L'objectif est également d'améliorer l'accès des victimes d'actes criminels dans les communautés juives et musulmanes aux programmes et services fédéraux existants.

Amira Elghawaby, Représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie, a souligné l'importance de la collaboration : « L'islamophobie est un problème omniprésent qui touche de nombreuses communautés au Canada. Avec cette entente, nous visons à améliorer notre capacité à soutenir les victimes de crimes haineux et de discrimination afin qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Ensemble, nous pouvons créer une société plus inclusive et plus juste pour tous. »

« Cet engagement à favoriser une approche collaborative pour lutter contre les crimes de haine et la discrimination m'encourage; il n'y a pas de place pour la haine envers les juifs, les musulmans ou toute autre communauté au Canada. Travaillons ensemble pour défendre la dignité de chaque individu parmi nous. Renforçons notre appartenance et notre résilience en tant que Canadiens, soutenues par nos valeurs communes de compassion, de compréhension et de tolérance », a déclaré Deborah Lyons, l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

Le Dr Benjamin Roebuck, ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, a aussi exprimé son enthousiasme : « Ces ententes de collaboration constituent un grand pas vers le renforcement de nos efforts pour soutenir les victimes d'actes criminels, en particulier celles touchées par l'antisémitisme et l'islamophobie. En collaborant avec le Bureau de l'Envoyé spécial et de la Représentante spéciale, nous pouvons mieux relever les défis uniques auxquels sont confrontés les survivants de crimes haineux et veiller à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. »

Le BOFVAC prévoit une séance d'échange d'information durant l'automne avec les deux bureaux, et ils sont déterminés à travailler en étroite collaboration pour s'assurer que toutes les victimes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour promouvoir une société exempte de haine et d'intolérance. La lutte contre les crimes haineux exige une approche plus proactive et plus réactive, dans laquelle nos représentants sont à l'écoute des préoccupations et des expériences des Canadiens touchés.

Le BOFVAC mène une étude spéciale sur les crimes haineux et la haine en ligne. Les consultations auprès des intervenants, des unités policières et des services aux victimes partout au Canada ont récemment pris fin. La publication du rapport final est prévue pour l'automne 2024. Il décrira ce que nous avons entendu et les défis auxquels font face les victimes de haine lorsqu'elles demandent de l'aide ou accèdent à des services.

