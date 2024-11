OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la prochaine phase d'une enquête systémique nationale, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) a lancé un sondage afin de recueillir les commentaires essentiels des survivant.e.s de violence sexuelle. Un sondage sera également lancé sous peu pour recueillir les commentaires des parties prenantes.

Sondage auprès des survivant.e.s

Le sondage anonyme et confidentiel destiné aux survivant.e.s marque une prochaine étape cruciale dans l'enquête en cours. Les résultats permettront d'élaborer des recommandations concrètes pour éliminer les obstacles, promouvoir les meilleures pratiques et améliorer l'accès à la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle. Le sondage est conçu pour les survivant.e.s, peu importe le moment où la violence sexuelle a été subie et si elle a été signalée ou non.

« Ce sondage est un moyen important d'amplifier la voix des survivant.e.s, en particulier pour ceux et celles qui ne se sentent peut-être pas à l'aise de partager publiquement leurs expériences », a déclaré le Dr Benjamin Roebuck, ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. « Notre objectif est de comprendre les obstacles uniques auxquels les survivant.e.s de tous les milieux sont confronté.e.s en naviguant dans les systèmes juridiques, et de plaider en faveur de changements significatifs qui répondent à leurs besoins et, surtout, respectent leurs droits. »

L'enquêteuse principale du BOFVAC, Hoori Hamboyan, a souligné qu'elle espérait un taux de participation élevé à ce sondage afin de s'assurer que les résultats reflètent l'éventail des expériences et des défis intersectionnels auxquels sont confrontés les divers survivant.e.s. « Nous encourageons les gens à partager largement ce sondage. Nous voulons en apprendre le plus possible du plus grand nombre de personnes possible, surtout en sachant que la majorité des agressions sexuelles ne sont pas signalées et que les personnes qui le font sont souvent traumatisées à nouveau en naviguant le système de justice pénale.

Toutes les questions du sondage sont facultatives. Toute personne qui y répond peut choisir de sauter une question ou de s'arrêter à n'importe quel moment. Si les survivant.e.s trouvent les questions difficiles, voici une liste d'organismes de soutien disponibles.

Enquête à ce jour

L'enquête systémique du BOFVAC a commencé par 75 entrevues individuelles avec des survivantes et des conversations avec plus de 200 intervenants. Des tables de consultation dans de nombreux secteurs différents sont en cours et se termineront à la mi-décembre. L'enquête offre aux survivant.e.s un moyen supplémentaire de partager leurs expériences et leurs points de vue de manière anonyme. Les commentaires aideront à cerner les lacunes et les obstacles dans le processus de justice pénale, ce qui fonctionne bien et les recommandations d'amélioration.

À propos du travail du BOFVAC

Pour en savoir plus sur l'enquête, qui est en cours depuis mars 2024, consultez cette page Web Enquête systémique - Survivant.e.s d'agression sexuelle - Canada.ca.

Toute personne au Canada qui estime que ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes n'ont pas été respectés peut communiquer avec le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels au [email protected] ou au 1-866-481-8429.

