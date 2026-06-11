Une étude publiée démontre les bénéfices cliniquement significatifs en termes d'énergie, de performance et de métabolisme de CaffinityMC de FutureCeuticals

MOMENCE, Illinois, le 11 juin 2026 /CNW/ -- FutureCeuticals, Inc. a le plaisir d'annoncer la publication de la recherche clinique démontrant les bénéfices uniques en termes d'énergie, de performance et de métabolisme de CaffinityMC, un ingrédient exclusif dérivé de la cerise du café Arabica (grain et fruit). Cette étude, menée par des experts reconnus du métabolisme énergétique à l'Université d'Exeter (Royaume-Uni), établit Caffinity comme le seul ingrédient énergétique validé cliniquement pour fournir un complexe naturel de caféine et de polyphénols à partir de fruits du café, améliorant la performance athlétique et la récupération métabolique, tout en évitant certains des inconvénients connus des doses fonctionnelles de caféine.

Dans l'étude en double aveugle et contrôlée par placebo, une dose de 286 mg de Caffinity (fournissant 200 mg de caféine et des polyphénols du fruit du café) a considérablement amélioré les performances de contre-la-montre chez des cyclistes entraînés, ce qui a donné une augmentation moyenne de près de 5 % du total des efforts fournis par rapport au placebo (P < 0,05). Les participants ont également signalé une diminution de l'effort perçu au cours d'un exercice sous-maximal à cadence stable, soulignant les avantages pour une gamme d'intensité d'exercice.

Les chercheurs ont observé d'autres résultats inattendus, peut-être attribuables à la composition unique de Caffinity. Caffinity a stimulé une augmentation de la mobilisation des graisses et de la disponibilité du cétone pendant la récupération, préparant le corps pour une meilleure flexibilité métabolique. Caffinity a également aidé à stabiliser la glycémie, évitant les pics et les accidents souvent associés aux doses de caféine fonctionnelles et au ravitaillement pendant l'exercice. Malgré une production d'efforts plus élevée, le lactate après l'exercice s'est dissipé plus rapidement, revenant plus tôt au niveau de référence et favorisant une récupération plus rapide.

« Ces résultats appuient notre engagement à fournir des solutions énergétiques naturelles, fondées sur la science et à faible dose qui répondent aux besoins des consommateurs actifs d'aujourd'hui », déclare J. Randal Wexler, directeur juridique et vice-président de la R&D chez FutureCeuticals. « Caffinity améliore non seulement les performances, mais il démontre également une meilleure récupération métabolique et une meilleure stabilité du glucose que ce qui est généralement associé aux doses fonctionnelles de caféine. » M. Wexler conclut : « Pour les athlètes qui cherchent à optimiser leurs stratégies de nutrition de performance, Caffinity est un nouvel outil pour réduire l'exposition aux stimulants sans sacrifier les résultats ».

Caffinity est élaboré à base de fruits du café provenant de fermes familiales provenant de sources durables. Contrairement à la caféine synthétique ou aux extraits isolés, Caffinity fournit un complexe de caféine et de polyphénols à partir de fruits du café normalisés à 70 % de caféine naturelle et à 5 % de polyphénols naturels.

À propos de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est le développeur exclusif de CaffinityMC et un chef de file de la recherche, du développement et de la fabrication de poudres et d'extraits à base de plantes pour les marchés fonctionnels des aliments, des boissons et des suppléments alimentaires.

SOURCE FutureCeuticals, Inc.

CONTACT : Ryan Wories, directeur principal du marketing, FutureCeuticals, Inc. [email protected]