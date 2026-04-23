MOMENCE, Illinois, 23 avril 2026 /CNW/ - Une étude clinique sur l'humain récemment publiée démontre que Promentum® Recover, une formule en instance de brevet de FutureCeuticals à base de fructoborate de calcium en combinaison avec de faibles doses d'extraits de curcuma et de grenade, procure des avantages statistiquement significatifs pour le rétablissement après l'exercice. Il a été démontré que Promentum® Recover présente des bienfaits uniques après un exercice intense, y compris une diminution des douleurs musculaires, une amélioration du sentiment de récupération, une amélioration de l'énergie mentale et une amélioration de la qualité du sommeil.

L'étude randomisée, à double insu et contrôlée par placebo, menée à l'Université de Loughborough, a évalué Promentum Recover chez des adultes actifs à la suite d'un exercice intensif avec endommagement musculaire.

Les participants qui utilisent Promentum Recover ont connu une réduction significative de la douleur musculaire après l'exercice, comme l'indique une réduction de plus de 17 % de la douleur musculaire par rapport au placebo 72 heures après l'exercice ayant causé des dommages musculaires.

De plus, Promentum Recover a considérablement amélioré d'autres aspects non physiques de la façon dont les participants se sont sentis pendant leur période de récupération. En réponse aux questions évaluant directement l'épuisement provoqué par l'exercice, les personnes ont déclaré se sentir davantage rétablies pendant les 72 heures qui ont suivi l'exercice, ce qui indique un retour d'aptitude plus rapide après l'entraînement.

Les avantages s'étendent à une amélioration significative des sentiments d'énergie mentale et de la qualité du sommeil. Les participants ont déclaré se sentir moins épuisés mentalement et avoir eu une meilleure qualité de sommeil à la suite de l'exercice intense. Les chercheurs ont noté le lien entre les séances d'entraînement intenses et la perturbation subséquente du sommeil, un effet complique et retarde davantage la récupération.

Les auteurs de l'étude ont noté que la petite dose de 300 mg comprenait des doses « nettement plus faibles » d'extraits de curcuma et de grenade que celles habituellement utilisées pour obtenir des bienfaits du rétablissement, et que les synergies potentielles de ces extraits avec le fructoborate de calcium méritaient d'être examinées plus en profondeur et ne pouvaient être écartées.

« Il s'agit de la première étude clinique publiée sur notre ingrédient phare, le fructoborate de calcium, dans un contexte de récupération post-exercice. Cette étude élargit notre vaste ensemble de recherches sur le complexe minéral breveté sur le marché de la nutrition sportive et identifie de nouveaux avantages », déclare J. Randal Wexler, vice-président de la R&D et directeur juridique, FutureCeuticals. « Ces bienfaits pour la récupération sont une suite naturelle de notre longue histoire de réussite clinique et commerciale dans le domaine de l'articulation et de la mobilité. »

À propos de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est le développeur exclusif de Promentum® Recover et un chef de file dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de plantes pour les marchés fonctionnels des aliments, des boissons et des suppléments alimentaires.

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SOURCE FutureCeuticals, Inc.

CONTACT : Michael Lelko, responsable principal, développement commercial, FutureCeuticals, [email protected]