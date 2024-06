Une étude de l'Armée du Salut révèle une augmentation du recours aux banques alimentaires dans un contexte d'insécurité alimentaire persistante

L'Étude canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique, effectuée au printemps 2024, démontre une demande croissante de services sociaux au Canada.

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude de l'Armée du Salut au Canada révèle que de nombreux Canadiens peinent toujours à combler leurs besoins de base, principalement en raison de problèmes liés à l'abordabilité des aliments, à l'inflation et à l'insécurité en matière de logement.

L'Armée du Salut, l'un des plus importants fournisseurs non gouvernementaux de services sociaux de première ligne au Canada, mène son Étude canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique afin de mieux comprendre les opinions, les comportements et les expériences des Canadiens concernant des questions comme leur accessibilité au logement et à la nourriture, leur pouvoir d'achat en général et l'incidence de ces questions sur leur santé.

En raison de l'intérêt marqué de ses partenaires, des décideurs politiques et des médias pour les données recueillies dans le cadre de son étude, l'Armée du Salut réalisera désormais son Étude canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique deux fois par année, soit au printemps et à l'automne.

Cette mesure permettra en outre à l'organisation de quantifier les besoins continus en services sociaux et de mieux soutenir les personnes dans le besoin.

L'étude la plus récente indique que les Canadiens estiment que leur santé, l'abordabilité des aliments et l'inflation constituent leurs principales préoccupations. Ces résultats concordent avec les données internes de l'Armée du Salut, selon lesquelles les ménages qui ne demandaient plus d'aide à l'organisation recommencent à faire appel à elle, et que le nombre de nouveaux ménages qui sollicitent son soutien - notamment pour obtenir de la nourriture, des vêtements, des meubles et des services d'hébergement d'urgence - est en hausse.

Selon l'étude, 26 % des Canadiens sondés continuent d'être extrêmement inquiets de ne pas disposer d'un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins essentiels, et la préoccupation concernant la sécurité alimentaire est en hausse. Si 7 % des personnes sondées affirment avoir récemment eu recours à de l'aide alimentaire (contre 6 % en octobre 2023), on remarque une hausse nettement plus marquée du pourcentage de personnes ayant sollicité de l'aide alimentaire pour la première fois : 61 %, contre 43 % en octobre 2023.

« La hausse du nombre de nouveaux clients des banques alimentaires représente un indicateur alarmant des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux Canadiens, mentionne le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications de l'Armée du Salut du Canada et des Bermudes. Le recours à l'aide alimentaire ne représente souvent qu'un symptôme de nombreuses autres difficultés. L'engagement de l'Armée du Salut dans les collectivités se concrétise par l'entremise d'une approche holistique reposant sur des partenariats qui exercent une influence positive sur les personnes et les familles dans le besoin. »

Le pourcentage de personnes interrogées ayant déclaré avoir sauté un repas ou réduit la portion d'un repas quotidien a augmenté à 26 %, contre 21 % en octobre 2023. Plus de Canadiens ont aussi indiqué avoir acheté moins d'aliments nutritifs dans le but de réduire leur facture d'épicerie et d'ainsi avoir de l'argent pour acheter d'autres produits essentiels.

En ce qui concerne leurs problèmes financiers, 72 % des personnes sondées ont affirmé avoir eu de la difficulté à gérer leurs ressources financières limitées au cours de la dernière année. Certaines d'entre elles ont notamment indiqué avoir eu à réduire leur consommation de produits non essentiels (59 %), à changer leurs habitudes de consommation pour économiser de l'argent (52 %) ainsi qu'à piger dans leurs économies et/ou à s'endetter pour être en mesure de combler leurs besoins de base (36 %).

« Même si l'inflation tend à diminuer, le contexte demeure difficile pour bon nombre de Canadiens, précise le lieutenant-colonel Murray. L'insécurité alimentaire ne constitue que l'un des problèmes auxquels les gens doivent faire face à l'heure actuelle. Notre organisation a pour but d'aider les gens à réduire les obstacles qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs, ainsi que de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté. »

L'an dernier, plus de trois millions de personnes ont sollicité l'aide de l'Armée du Salut au Canada et aux Bermudes : 2,1 millions de personnes ont demandé de l'aide pour obtenir de la nourriture, des vêtements ou de l'aide pratique, 438 000 personnes ont obtenu des paniers de nourriture et des jouets pour Noël, et 3,2 millions de personnes ont participé à des programmes communautaires d'alimentation.

Méthodologie

L'Étude canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique contient des résultats d'un sondage mené par la firme Edelman (recherche et analyse), au nom de l'Armée du Salut, et visant à faire la lumière sur les comportements et les expériences des Canadiens relativement à la pauvreté et aux problèmes socioéconomiques.

Le sondage a été mené du 11 au 14 mars 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 515 Canadiens membres du forum en ligne Angus Reid. Les réponses ont été réparties et pondérées selon l'âge, le sexe et la région. Remarque : les Canadiens vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut n'ont pas été inclus dans le sondage.

À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Lorsqu'une marge d'erreur n'est pas connue, l'équipe responsable du sondage fournit au public une marge d'erreur comparable afin qu'il puisse avoir une idée de la valeur du sondage.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle fait maintenant partie des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut redonne de l'espoir et offre du soutien aux personnes vulnérables dans quelque 400 collectivités du Canada et 130 pays. Ses services sociaux et communautaires comprennent des banques et des programmes alimentaires qui permettent aux personnes et aux familles démunies de manger à leur faim, des refuges pour les personnes en situation ou à risque d'itinérance, des programmes d'aide au logement et de réadaptation des personnes aux prises avec une dépendance, des établissements de soins palliatifs et de soins de longue durée, des programmes d'aide de Noël (distribution de paniers de nourriture et de jouets), des programmes parascolaires, de nutrition et de camps de vacances pour les jeunes, ainsi que des cours sur l'autonomie fonctionnelle (pour apprendre à préparer un budget, à cuisiner pour une famille, à gérer sa colère, etc.). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées ou laissées-pour-compte.

Vous pouvez consulter des communiqués de presse, des articles et des nouvelles de l'Armée du Salut à l'adresse https://salvationarmy.ca/.

Vous trouverez la liste de nos représentants régionaux auprès des médias à l'adresse https://salvationarmy.ca/news-and-media/media-contacts/.

SOURCE L’Armée du Salut

Personne-ressource pour les médias : Jody White, Directeur de compte principal, Edelman Canada, 416-684-6958, [email protected]; Personne-ressource francophone : Brigitte St-Germain, Directrice, Relations publiques, Armée du Salut, Québec, 438-490-5095, [email protected]