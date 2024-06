L'Analyse canadienne de la pauvreté et des facteurs socioéconomiques du printemps 2024 met en lumière une augmentation de la demande de services sociaux partout au Canada.

TORONTO , le 11 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude de l'Armée du Salut du Canada révèle que de nombreux Canadiens ont encore de la difficulté à répondre à leurs besoins fondamentaux, l'abordabilité des aliments, l'inflation et la sécurité du logement étant les principaux enjeux.

En tant que l'un des plus importants fournisseurs directs non gouvernementaux de services sociaux au Canada, l'Armée du Salut produit l'Analyse canadienne de la pauvreté et des facteurs socioéconomiques semestrielle pour mieux comprendre les attitudes, les comportements et les expériences des Canadiens sur des questions comme la disponibilité du logement et de la nourriture, l'abordabilité en général et les résultats connexes en matière de santé.

En raison des commentaires accablants des décideurs, des médias d'information et d'autres intervenants, l'Armée du Salut produira maintenant l'Analyse canadienne de la pauvreté et des facteurs socioéconomiques deux fois par année, soit au printemps et à l'automne. Cela permettra à l'Armée du Salut de quantifier la demande de services sociaux continus fournis et aidera l'organisation à mieux servir les personnes dans le besoin.

L'étude la plus récente montre que les plus grandes préoccupations des Canadiens sont les soins de santé, l'inflation et l'abordabilité des aliments. Ces résultats sont conformes aux données internes de l'Armée du Salut, qui révèlent que les ménages qui n'ont pas cherché à obtenir de l'aide le font maintenant, et le nombre de nouveaux ménages qui demandent de l'aide, comme de la nourriture, des vêtements, des meubles et des logements d'urgence, est en hausse.

Le rapport révèle que 26 % des Canadiens interrogés continuent d'être extrêmement préoccupés par le fait d'avoir un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins de base, et que les préoccupations au sujet de la sécurité alimentaire sont en hausse. Alors que 7 % des répondants ont déclaré avoir récemment eu recours à une banque alimentaire, à un panier alimentaire ou à un programme de repas communautaires (comparativement à 6 % en octobre 2023), le pourcentage de nouveaux utilisateurs est en forte hausse, passant de 43 % en octobre 2023 à 61 %.

« L'augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs des banques alimentaires est un indicateur alarmant des conditions auxquelles font face de nombreux Canadiens, a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications de l'Armée du Salut au Canada et aux Bermudes. Nous constatons souvent que lorsque les gens se présentent à une banque alimentaire, cela peut être la pointe de l'iceberg pour d'autres problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. L'Armée du Salut est déterminée à adopter une approche holistique pour soutenir les gens au moyen de partenariats qui contribuent à créer un impact positif sur les personnes et les familles. »

Le nombre de répondants qui ont déclaré avoir sauté ou réduit la taille d'au moins un repas a augmenté à 26 %, comparativement à 21 % auparavant (octobre 2023). Un plus grand nombre de Canadiens ont également affirmé avoir acheté des aliments moins nutritifs pour économiser de l'argent et avoir réduit leur facture d'épicerie pour payer d'autres produits de première nécessité.

En ce qui concerne les questions financières, 72 % des répondants ont décrit les défis liés à la gestion des ressources financières limitées au cours de la dernière année, notamment la réduction des besoins non essentiels (59 %), le changement des habitudes d'épargne (52 %) et l'utilisation de l'épargne ou l'endettement pour répondre à des besoins de base (36 %).

« Malgré l'atténuation des taux d'inflation, la vie est encore difficile pour de nombreux Canadiens, a déclaré M. Murray. L'insécurité alimentaire n'est qu'un des symptômes auxquels les gens font face aujourd'hui. À l'Armée du Salut, notre vision est de réduire les obstacles et de nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté, en travaillant avec les gens pour atteindre leurs objectifs et surmonter les défis pour y arriver. »

L'an dernier, plus de trois millions de visites ont été effectuées auprès de l'Armée du Salut au Canada et aux Bermudes pour obtenir de l'aide, dont 2,1 millions de visites pour de la nourriture, des vêtements ou de l'aide pratique, 438 000 visites pour des paniers de nourriture et des jouets de Noël et 3,2 millions de repas communautaires.

Méthodologie de l'enquête :

Le présent rapport contient les résultats de l'étude menée par Edelman Data & Intelligence pour le compte de l'Armée du Salut afin de découvrir les attitudes et les expériences des Canadiens à l'égard de la pauvreté et des enjeux socioéconomiques connexes.

L'étude a été menée du 11 au 14 mars 2024 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 515 Canadiens membres du forum en ligne Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région. Remarque : Les Canadiens vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut n'ont pas été inclus dans l'enquête.

Aux fins de comparaison seulement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. De plus, lorsqu'une marge d'erreur n'est pas disponible, le service de recherche en fournit une comparable afin que l'auditoire puisse avoir un certain contexte quant à la valeur du sondage.

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. Elle procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 communautés canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes qui sont en réadaptation en lien avec la consommation de substance, soins palliatifs ou de longue durée, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes de votre communauté.

