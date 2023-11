Une étude d'EY révèle que les préoccupations liées aux changements climatiques bouleversent les habitudes de consommation des Canadiens

Les membres de la génération du baby-boom sont plus enclins à poser des gestes durables, tandis que ceux de la génération Z sont plus susceptibles de dépenser de manière durable

Plus de la moitié des consommateurs prévoient réduire leurs achats, 38 % des répondants indiquant qu'il s'agit d'une décision visant à aider l'environnement

30 % des Canadiens ont changé leurs habitudes alimentaires en raison de la hausse des prix ou de l'accès limité à la nourriture

Les membres de la génération du baby-boom sont plus enclins que ceux de la génération Z à recycler et à apporter leurs sacs réutilisables dans les magasins

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - L'indice d'EY de l'évolution des habitudes des consommateurs révèle que l'aggravation des préoccupations à l'égard de l'inflation (96 %) et des changements climatiques (84 %) pousse les Canadiens à changer leur façon de vivre et leurs habitudes d'achat.

« Au cours des dernières années, il y a eu un décalage entre les intentions et les actions des entreprises et des consommateurs en matière de développement durable, mais les effets réels des changements environnementaux sur la vie des gens rétrécissent cet écart et suscitent une nouvelle vague de changement, explique Daniel Baer, associé, Certification, leader de marché - Canada, Commerce de détail et produits de consommation, EY Canada. À l'approche de la période des Fêtes et par la suite, nous verrons de plus en plus de consommateurs prendre le contrôle et faire leurs recherches afin d'optimiser les avantages économiques et environnementaux de leurs achats et actions. »

Les consommateurs prennent des mesures en achetant moins

Plus de la moitié des consommateurs prévoient réduire leurs achats, et 38 % d'entre eux indiquent qu'il s'agit d'un effort de protection de l'environnement. Les accessoires de mode (60 %) arrivent en tête de liste des catégories de produits à l'égard desquelles les consommateurs prévoient réduire leurs dépenses, suivis des jouets et gadgets (52 %) et des vêtements, chaussures, produits de beauté et cosmétiques (48 %).

« Après un été marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse du coût de l'énergie et certains changements permanents dans les récoltes et cultures ont eu une incidence importante sur les prix et l'abordabilité. Certains consommateurs ont déjà apporté des changements à leurs habitudes d'achat par nécessité et d'autres suivront assurément, explique M. Baer. Les entreprises du secteur des produits de consommation ne peuvent pas faire abstraction du pourcentage élevé de Canadiens qui modifient leur mode de vie et leurs habitudes de consommation en réponse aux préoccupations liées aux changements climatiques et à l'abordabilité. »

Les consommateurs s'adaptent aux besoins liés aux changements climatiques

Près du tiers des Canadiens ont modifié leur alimentation parce que le changement climatique a fait grimper les prix ou a limité l'accès aux produits. Cette réalité pousse les consommateurs à penser de manière différente, 32 % des répondants commencent à envisager d'acheter des produits qui peuvent atténuer les effets des changements climatiques.

À la recherche de moyens pour étirer leur budget, 41 % des répondants prévoient cuisiner et se divertir plus souvent à la maison. Cette situation fait en sorte que les consommateurs prévoient aussi sacrifier la nourriture à emporter. En effet, 48 % des répondants prévoient commander de la nourriture moins souvent dorénavant, il s'agit d'une hausse de 15 % par rapport à il y a un peu plus d'un an.

Les générations agissent et dépensent de manière différente sur le plan du développement durable

Les deux tiers (64 %) des Canadiens attribuent leurs efforts de changement à leur préoccupation personnelle quant à la fragilité de la planète (une hausse de 8 % par rapport à octobre 2022). Il existe un fossé générationnel clair lorsqu'il est question de comportements comme réduire l'utilisation du plastique, recycler davantage ou économiser l'eau. À l'échelle mondiale, 65 % des baby-boomers apportent leurs sacs réutilisables au magasin, comparativement à seulement 43 % des membres de la génération Z, et 63 % des baby-boomers recyclent ou réutilisent les emballages après utilisation, comparativement à 48 % des millénariaux.

D'autre part, les jeunes générations au Canada parlent avec leur portefeuille et vérifient les affirmations des entreprises. Un quart des membres de la génération Z indiquent qu'ils sont prêts à payer pour des biens et services plus durables, par rapport à 6 % des baby-boomers. En outre, 32 % des membres de la génération Z vérifieront en ligne les politiques en matière de développement durable d'une organisation donnée, par rapport à 7 % des baby-boomers.

« À l'heure actuelle, les gens sont mieux informés sur le développement durable et ont un meilleur accès à l'information pour évaluer si une marque tient ses promesses, ajoute M. Baer. Les entreprises doivent prendre les devants et réagir dès maintenant en créant de nouveaux produits ou en repensant les produits existants pour les rendre plus sains et plus durables, si elles veulent protéger leur rentabilité et leur expérience de marque. »

