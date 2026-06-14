Une étude conceptuelle identifie une filière de traitement potentielle à Shaakichiuwaanaan menant à la production de carbonate de lithium de qualité batterie

L'étude met en lumière le potentiel de produire un produit chimique à base de lithium à valeur ajoutée sur le site, offrant davantage de possibilités de réduire l'intensité logistique au fil du temps et s'inscrivant dans les objectifs du Canada et du Québec en ce qui a trait à la transformation intérieure des minéraux critiques

MONTRÉAL, le 14 juin 2026 /CNW/ - 15 juin 2026 - Sydney, Australie

FAITS SAILLANTS

Figure 1 : Tests à l’échelle du banc d’essai en cours chez ALS Metallurgy (Balcatta, Australie-Occidentale). Figure 2 : Échantillon de concentré de la campagne ApplePick en traitement aux installations d’ALS à Balcatta en Australie-Occidentale.

Réalisation d'une étude conceptuelle évaluant le futur potentiel de traiter le concentré de spodumène pour en faire un produit à base de lithium à valeur ajoutée directement sur le site à Shaakichiuwaanaan .

. À la suite d'une analyse structurée de sept options de schémas de traitement visant à produire un produit à base de lithium « à valeur ajoutée », l'étude a identifié le procédé de lixiviation atmosphérique ALi MD , une exclusivité de Primero (une filiale de NRW Holdings (ASX : NWH); (« Primero »)), comme étant la filière de transformation à valeur ajoutée privilégiée pour la suite des études, compte tenu des éléments suivants : son potentiel économique global, ses avantages considérables en matière d'efficacité logistique et son profil de risque technique, et Sa concordance avec les objectifs de développement durable de la Société grâce à une approche soucieuse de l'environnement au niveau du traitement et à la réduction de l'empreinte environnementale du projet.

, une exclusivité de Primero (une filiale de NRW Holdings (ASX : NWH); (« Primero »)), comme étant la : Des tests à l'échelle du banc d'essai sur des échantillons de concentré de spodumène de Shaakichiuwaanaan ont été entrepris par Primero à Perth, en Australie-Occidentale, à l'aide du procédé ALi MD , et ont produit du carbonate de lithium de qualité batterie à 99,8 % Li ₂ CO ₃ .

, et ont produit du . Si elle est combinée à la calcination électrique alimentée par l'énergie renouvelable et abordable du Québec , la transformation à valeur ajoutée sur le site offre un potentiel futur de réduire l'intensité en carbone et d'améliorer l'efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement des matériaux pour batteries.

, la transformation à valeur ajoutée sur le site offre un potentiel futur de réduire l'intensité en carbone et d'améliorer l'efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement des matériaux pour batteries. Soutient les objectifs du Québec et du Canada pour ce qui est de la transformation à valeur ajoutée sur le territoire , conformément à leurs stratégies respectives sur les minéraux critiques .

, conformément à leurs stratégies respectives sur les minéraux critiques La stratégie de transformation sur place constitue une opportunité de croissance à plus long terme, mise en œuvre par étapes, et n'est pas indispensable dans le cadre du développement actuellement proposé pour le projet de base visant à produire du concentré de spodumène, tel que décrit dans l'étude de faisabilité de 2025.

dans le cadre du développement actuellement proposé pour le projet de base visant à produire du concentré de spodumène, tel que décrit dans l'étude de faisabilité de 2025. Prochaines étapes - Les travaux à venir devraient permettre de déterminer comment tirer davantage de retombées économiques liées aux produits à valeur ajoutée sur le site, notamment grâce à l'introduction potentielle d'une technologie de calcination électrique afin de tirer pleinement parti du potentiel de l'énergie hydroélectrique renouvelable et abordable du Québec.

Frédéric Mercier-Langevin, chef de l'exploitation et du développement de la Société, a déclaré : « Shaakichiuwaanaan est déjà un actif de premier plan comme l'a démontré notre étude de faisabilité de 2025, et cette étude conceptuelle identifie potentiellement une démarche crédible permettant d'aller chercher une valeur additionnelle en surplus. La transformation du concentré de spodumène en produits chimiques à base de lithium « à valeur ajoutée » et potentiellement destinés à la fabrication de batteries pourrait se traduire en un schéma de traitement moins coûteux, plus sobre en carbone, alimenté par l'hydroélectricité du Québec. »

« Les résultats des tests à l'échelle du banc d'essai sur les concentrés de Shaakichiuwaanaan indiquent qu'il est possible d'atteindre un niveau de pureté de qualité batterie et que les économies au niveau de la logistique pourraient être substantielles. De plus, sous réserve que des essais supplémentaires et qu'une démonstration à l'échelle soient entrepris, il pourrait s'agir d'une opportunité d'ajouter de la valeur à Shaakichiuwaanaan lors d'étapes ultérieures, dans le cadre d'un développement futur au-delà du projet de base visant le spodumène. Les études actuellement en cours se poursuivront afin d'évaluer et de déterminer la marche à suivre », a ajouté M. Mercier-Langevin.

Ken Brinsden, président, chef de la direction et directeur général de la Société, a déclaré : « Pendant des décennies, l'industrie a extrait le lithium de la roche dure à un endroit et l'a transformé dans un autre lieu, souvent outremer, ce qui est loin d'être la solution la plus efficiente pour la chaîne d'approvisionnement. Les travaux dont nous rendons compte aujourd'hui laissent entrevoir la possibilité de redéfinir la chaîne d'approvisionnement. Il pourrait s'agir d'une démarche alternative crédible, validée à l'échelle du banc d'essai avec nos concentrés de spodumène, où le lithium serait transformé en produits de qualité batterie dès la sortie de la mine, pour alimenter une chaîne d'approvisionnement occidentale stable et à faible empreinte carbone. C'est ce type de point de rupture industriel, rendu possible par la géologie exceptionnelle de Shaakichiuwaanaan, qui m'a attiré vers ce projet. »

RESSOURCES PMET INC. (LA « SOCIÉTÉ » OU « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir de rendre compte des initiatives visant à développer des produits chimiques à base de lithium à valeur ajoutée sur son projet Shaakichiuwaanaan (le « projet »), détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada.

Le scénario de base de l'étude de faisabilité de 2025 pour le projet a déjà démontré l'ampleur et la teneur des ressources, qui contribuent au faible coût du concentré de spodumène produit à Shaakichiuwaanaan1. Le projet bénéficie également de sa proximité à certaines des sources d'énergie hydroélectrique renouvelable les moins coûteuses d'Amérique du Nord. En disposant de ces avantages stratégiques comme contexte, la Société poursuit l'évaluation approfondie et le développement de son projet axé sur le lithium à CV5, pour lequel les processus d'obtention de l'autorisation finale pour l'exploitation minière et de consultation communautaire approfondie sont en cours.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance et de diversification annoncée visant à tirer davantage de valeur du projet, la Société vient de mener une étude conceptuelle visant à évaluer la possibilité de transformer le concentré de spodumène en produits chimiques à base de lithium à plus forte valeur ajoutée directement sur le site. Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de croissance à long terme globale de la Société, qui vise à tirer parti de la valeur ajoutée potentielle au sein de la chaîne d'approvisionnement en lithium tout en mettant en place, au Québec, une plateforme de produits chimiques à base de lithium sobre en carbone et orientée vers l'Occident. L'étude conceptuelle repose sur des évaluations économiques et techniques sommaires qui ne sont pas suffisantes pour étayer la publication, par la Société, d'objectifs de production et de résultats économiques, ni pour fournir des garanties quant à un scénario de développement économique. L'étude conceptuelle ne constitue pas une évaluation économique préliminaire, une étude de préfaisabilité ou une étude de faisabilité au sens du Règlement 43-101. Compte tenu des incertitudes qui y sont associées, les investisseurs ne devraient pas prendre de décision d'investissement en se fondant uniquement sur les résultats de l'étude conceptuelle.

______________________________ 1 Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité daté du 20 octobre 2025.

UNE REDÉFINITION POTENTIELLE DE L'APPROVISIONNEMENT NORD-AMÉRICAIN EN PRODUITS CHIMIQUES À BASE DE LITHIUM

La Société est d'avis que le projet Shaakichiuwaanaan dispose du potentiel de soutenir, sur la durée de vie du projet, un modèle de chaîne d'approvisionnement en produits chimiques à base de lithium amélioré et plus efficace, en tirant parti de l'énergie hydroélectrique renouvelable abondante et abordable du Québec, de son emplacement stratégique en Amérique du Nord et de sa proximité aux principaux marchés européens et nord-américains. Le concentré de spodumène produit à Shaakichiuwaanaan servirait de matière première à une industrie chimique à forte valeur ajoutée qui, à ce jour, est principalement implantée en dehors du Canada.

La production sur place d'un produit à base de lithium plus concentré et à plus forte valeur ajoutée devrait offrir les avantages suivants :

Redéfinition du modèle de la chaîne de valeur du lithium en localisant la calcination électrique et certaines ou toutes les étapes de transformation chimique sur le site minier, dégageant ainsi d'importants avantages logistiques en réduisant substantiellement les volumes et les coûts des expéditions grâce à la production d'un produit concentré à plus haute teneur en lithium;

en localisant la calcination électrique et certaines ou toutes les étapes de transformation chimique sur le site minier, dégageant ainsi d'importants avantages logistiques en réduisant substantiellement les volumes et les coûts des expéditions grâce à la production d'un produit concentré à plus haute teneur en lithium; Tirer parti de l'énergie hydroélectrique renouvelable et abordable du Québec pour soutenir une chaîne d'approvisionnement en produits chimiques à base de lithium plus sobre en carbone, avec le potentiel d'améliorer la durabilité et de réduire substantiellement les émissions liées à la logistique et la dépendance aux carburants fossiles;

pour soutenir une chaîne d'approvisionnement en produits chimiques à base de lithium plus sobre en carbone, avec le potentiel d'améliorer la durabilité et de réduire substantiellement les émissions liées à la logistique et la dépendance aux carburants fossiles; Création d'une chaîne d'approvisionnement en produits chimiques à base de lithium orientée vers l'Occident qui pourra soutenir la souveraineté minérale en Occident et rapatrier la valeur ajoutée traditionnellement conservée par les transformateurs de spodumène en aval situés hors du Québec et du Canada; et

qui pourra soutenir la souveraineté minérale en Occident et rapatrier la valeur ajoutée traditionnellement conservée par les transformateurs de spodumène en aval situés hors du Québec et du Canada; et Accroissement de la valeur du projet grâce à la transformation du spodumène en un produit à teneur plus élevée en lithium, qui pourrait potentiellement se vendre à des prix plus élevés tout en élargissant potentiellement la clientèle du projet.

SÉLECTION DU PROCÉDÉ : SEPT OPTIONS, UNE FILIÈRE PRIVILÉGIÉE

La Société a mandaté le groupe Primero pour réaliser une étude conceptuelle visant à évaluer des filières potentielles de transformation à valeur ajoutée pour le concentré de spodumène produit dans le cadre du projet Shaakichiuwaanaan. Les principaux objectifs de l'étude étaient les suivants :

Réduire la logistique associée au transport du concentré de spodumène à 5,5 % Li 2 O (CS5,5) sur de longues distances (844 km de transport par camion jusqu'à Matagami, suivis de 1 075 km de transport par rail jusqu'au port de chargement);

O (CS5,5) sur de longues distances (844 km de transport par camion jusqu'à Matagami, suivis de 1 075 km de transport par rail jusqu'au port de chargement); Évaluer si la production d'un produit chimique à base de lithium de qualité industrielle ou de qualité batterie pourrait améliorer la flexibilité du marché et la valeur du projet; et

Identifier la filière de traitement la plus robuste sur le plan technique et économique afin de passer à l'étape suivante des études.

La phase 1 de l'étude a permis d'évaluer, au niveau conceptuel, sept différents schémas de traitement pour les options de transformation chimique, dans le but de restreindre les options soumises à une évaluation de phase 2, laquelle était axée sur un raffinement plus détaillé des filières de production. Dans le cadre de cette évaluation de phase 2, les options de grillage à l'acide et de lixiviation atmosphérique ont été examinées.

L'option de lixiviation atmosphérique (via le procédé exclusif ALiMD de Primero) s'est avérée offrir les meilleures performances globales dans les domaines qui influencent plus fortement la valeur à long terme du projet. Au niveau conceptuel, cette option présente les dépenses d'investissement et les coûts d'exploitation comparables les plus bas, la charge la plus faible en termes de réactifs et de transport routier, de moindres risques en matière de santé, de sécurité et d'environnement, et la période de recouvrement de l'investissement la plus courte avec le rendement financier global potentiel le plus élevé. En raison du caractère préliminaire de l'étude conceptuelle, la législation australienne en matière de divulgation d'information interdit à la Société de présenter des scénarios de production et des scénarios économiques potentiels. Des travaux plus approfondis sont nécessaires avant que de telles informations puissent être présentées (voir la section « Prochaines étapes - Étude d'EEP » ci-dessous).

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ ALiMD

Le schéma de traitement ALiMD permet de récupérer le lithium du β spodumène par lixiviation atmosphérique (à basse pression et basse température), avec une étape d'échange ionique, avant de produire du carbonate de lithium par précipitation. Contrairement au grillage conventionnel à l'acide sulfurique à haute température qui est la méthode de raffinage prédominante pour le lithium de roche dure, le procédé de lixiviation atmosphérique est conçu de manière à nécessiter une moins grande intensité énergétique, à consommer moins de réactifs et à produire des résidus plus propres. Son implantation sur le site minier permet de conserver l'étape de transformation à proximité du gisement et de l'énergie renouvelable et abordable anticipée du projet, régionalisant ainsi une étape de la chaîne d'approvisionnement qui est habituellement réalisée à l'étranger.

ALiMD est un procédé de transformation du lithium « sans acide » de nouvelle génération qui remplace le grillage conventionnel à l'acide sulfurique à haute température (la méthode traditionnellement utilisée dans l'industrie depuis longtemps) par une chimie alcaline. Cette approche vise à réduire la quantité de réactifs utilisés et la manipulation d'acides concentrés, à diminuer le fardeau associé aux rejets générés dans le cadre du procédé, tout en produisant un résidu plus bénin et potentiellement réutilisable.

Lors de l'élaboration du procédé ALiMD, Primero a traité plusieurs tonnes de concentré de spodumène provenant de tiers dans son usine pilote, produisant ainsi plusieurs centaines de kilogrammes de carbonate de lithium de qualité batterie. Ces mêmes installations ont traité un échantillon plus petit de concentré de spodumène provenant de Shaakichiuwaanaan afin de générer un produit de qualité batterie, permettant de renforcer davantage la validation du concept appliqué par PMET à son initiative de traitement en aval.

C'est cette même approche sans acide (bien qu'impliquant une lixiviation à haute pression) qui est utilisée à l'usine de raffinage de lithium de Tesla au Texas, l'exemple à l'échelle commerciale le plus en vue à ce jour. Tesla raffine le spodumène dans son usine de transformation chimique au Texas, plutôt que d'expédier le concentré à l'étranger pour y être transformé. ALiMD appliquerait ce même principe sur le site minier de Shaakichiuwaanaan, en ciblant la production de carbonate de lithium de qualité batterie.

PROCÉDÉ ALiMD - ESSAIS EN PHASE 2

Dans le cadre de la phase 2 de l'étude conceptuelle, un programme à l'échelle du banc d'essai a été mené par ALS Metallurgy (Balcatta, Australie-Occidentale) sur environ 10 kg de concentré de lithium à base d'α spodumène. Le concentré de lithium utilisé a été généré par séparation en milieu dense à partir de matériaux provenant de Shaakichiuwaanaan dans le cadre du programme ApplePick2.

Le concentré a été calciné (en laboratoire) à 1 050°C pendant 30 minutes, ce qui a entraîné la conversion de 98,8 % du spodumène de la phase alpha à la phase bêta. Après broyage, 2,2 kg de produit calciné broyé ont été utilisés pour des essais d'extraction du lithium dans le cadre du procédé de raffinage exclusif ALiMD de Primero (figures 1 et 2). Ce procédé a permis d'obtenir un taux d'extraction du lithium en laboratoire de 93,6 %, en se basant sur le lithium contenu dans le β spodumène, avec un taux de récupération global de 92,5 %, calcination comprise.

______________________________ 2 Voir le communiqué de presse intitulé « PMET produit un concentré de spodumène à haute teneur (6,1 % Li 2 O) avec un taux de récupération élevé (89 %) à partir d'un échantillon novateur de CV5 et d'un programme pilote de SMD » daté du 3 mai 2026.

Un produit de carbonate de lithium à haute teneur, obtenu par cristallisation de carbonate à partir de lixiviats, a été analysé par Intertek (Perth, Australie-Occidentale). Son degré de pureté a été évalué à 99,8 % Li₂CO₃, et tous les contaminants potentiellement préoccupants se sont révélés bien en deçà des niveaux de tolérance établis par les normes chinoises de 2023 pour le carbonate de lithium3, ce qui rend ce produit potentiellement approprié pour utilisation en tant que carbonate destiné à la fabrication de batteries.

______________________________ 3 https://www.chinesestandard.net/PDF-EN/YST582-2023EN-P10P-H7920H-642640.pdf

LOGISTIQUE DE TRANSPORT

En introduisant la transformation chimique sur le site minier, l'étude conceptuelle a naturellement identifié une opportunité de réduire sensiblement les coûts logistiques et les coûts de transport, puisque le tonnage total de matériaux à transporter (réactifs et produits) serait considérablement réduit, menant à une réduction naturelle du nombre quotidien de camions circulant sur les routes.

De plus amples détails sur le processus global d'évaluation des produits à valeur ajoutée et ses résultats sont présentés à l'annexe 1.

PROCHAINES ÉTAPES - ÉTUDE D'EEP

À la lumière des résultats présentés ci-dessus, la production de carbonate de lithium via le procédé de lixiviation atmosphérique ALiMD de Primero a été jugée comme ayant le potentiel d'offrir le meilleur résultat global pour le projet et ce, tant d'un point de vue économique que sur le plan de la durabilité. Il combine des paramètres économiques solides comparativement aux autres options et une complexité opérationnelle réduite ainsi que la plus grande amélioration au niveau de la logistique (tant en termes de quantité que de la nature des matériaux à transporter sur de longues distances).

La possibilité de générer un produit de qualité batterie, qui irait chercher une plus grande valeur ajoutée et une meilleure commercialisation, représente un avantage significatif qui justifie de poursuivre le développement de ce schéma de traitement. Bien que l'option plus conventionnelle de grillage à l'acide reste une alternative techniquement viable, ses coûts plus élevés, son profil de risque plus important et sa logistique comparativement moins avantageuse la rendent moins attrayante en tant que démarche de développement principale en vue de l'exploitation sur le site.

Les essais réalisés jusqu'à maintenant ont grandement fait progresser cette opportunité potentielle de valeur ajoutée pour le projet Shaakichiuwaanaan, qui s'est déjà imposé en tant qu'actif de lithium de premier rang grâce à l'étude de faisabilité de 2025, offrant ainsi une raison convaincante de continuer d'aller de l'avant avec cette initiative afin de tirer parti de ce potentiel supplémentaire. La prochaine phase des travaux misera donc sur l'avancement du procédé ALiMD vers un niveau de détail correspondant à une EEP, comprenant les éléments suivants :

Essais supplémentaires visant à étayer la conception du schéma de traitement, et essais environnementaux en vue de la caractérisation des résidus;

Élaboration d'un schéma de traitement incluant la possibilité de produire du carbonate de lithium de qualité batterie;

Étude logistique détaillée visant à examiner en détail les synergies possibles entre le transport des réactifs entrants et le transport des produits sortants;

Définition des exigences en matière de gestion et d'élimination des résidus, y compris une étude portant sur la possibilité de réduire les coûts du ciment dans le remblai en pâte de la mine souterraine grâce aux propriétés pouzzolaniques des flux de résidus du procédé ALi MD ;

; L'intégration d'équipement de calcination électrique (four) devrait permettre de tirer parti de l'énergie hydroélectrique renouvelable et abordable du Québec, réduisant ainsi les coûts d'exploitation ainsi que l'empreinte carbone du projet, et s'ajoutant aux avantages initiaux en matière d'émissions découlant de la réduction du transport par camion et de la dépendance aux combustibles fossiles.

La prochaine phase des travaux devrait être complétée au cours de la prochaine année civile et permettra de déterminer si, quand et comment cette opportunité liée aux produits à valeur ajoutée pourrait potentiellement être intégrée au plan de développement global de Shaakichiuwaanaan à l'avenir. Cette initiative est menée en tant qu'opportunité de croissance à valeur ajoutée, sous forme d'étape ultérieure, et n'est pas indispensable dans le cadre du développement actuellement proposé pour le projet de base portant sur le concentré de spodumène envisagé dans l'étude de faisabilité de 2025.

Si cette prochaine étape des travaux continue de confirmer le potentiel d'application du procédé ALiMD à Shaakichiuwaanaan, d'autres étapes de développement, comme le déploiement du procédé à l'échelle pilote, seront probablement nécessaires.

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité et aux résultats des tests à l'échelle du banc d'essai est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À PROPOS DE RESSOURCES PMET INC.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O4. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée5 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

______________________________ 4 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 5 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la possibilité de transformer le concentré de spodumène en produits chimiques à base de lithium à plus forte valeur ajoutée directement sur le site, y compris les taux de récupération prévus et la qualité des produits, la possibilité de réduire les coûts de transport et autres coûts logistiques en transformant le concentré de spodumène directement sur place, la préparation et la publication d'une évaluation économique préliminaire (EEP) concernant la transformation du concentré de spodumène sur place au cours de la prochaine année civile, les éléments envisagés dans le cadre de cette EEP et le calendrier de mise en œuvre s'y rapportant, la stratégie de croissance à long terme de la Société visant à tirer davantage de valeur ajoutée au sein de la chaîne d'approvisionnement en lithium tout en établissant, au Québec, une plateforme de produits chimiques à base de lithium à faible empreinte carbone et orientée vers l'Occident, la sélection, le développement et l'application commerciale potentielle des principes du procédé ALiMD sur la propriété Shaakichiuwaanaan, les résultats potentiels du projet tant du point de vue économique que sur le plan de la durabilité découlant de la production de carbonate de lithium à l'aide du procédé de lixiviation atmosphérique ALiMD de Primero, le potentiel de production à grande échelle d'un produit de qualité batterie permettant d'aller chercher une plus grande valeur ajoutée et une meilleure commercialisation, le potentiel que la transformation à valeur ajoutée sur le site minier permette de réduire l'intensité en carbone et d'améliorer l'efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement en matériaux pour batteries, les plans de la Société visant à faire progresser les études techniques, les essais, les activités à l'échelle pilote et les travaux d'ingénierie, l'intégration potentielle de la transformation à valeur ajoutée dans le plan de développement du projet, l'obtention des autorisations, des approbations et des permis requis pour les installations de traitement, le caractère préliminaire de l'étude conceptuelle et sa capacité à étayer une évaluation technique et économique plus approfondie, et la préparation et la publication d'une étude de faisabilité mise à jour au deuxième semestre de 2026.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de la Société à tirer parti de l'énergie hydroélectrique renouvelable et abordable du Québec ainsi que des autres infrastructures requises, la capacité de la Société à développer, déployer, exploiter et mettre en œuvre avec succès le procédé ALiMD et son option de lixiviation atmosphérique sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi que la viabilité technique, économique et commerciale de ce procédé, le fait que les résultats de l'étude conceptuelle et d'autres essais puissent être indicatifs des futures performances potentielles, la capacité de la Société à produire du carbonate de qualité batterie, la possibilité que la réduction anticipée des coûts de transport se matérialise, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande et les prix à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), le fait que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété Shaakichiuwaanaan, la disponibilité et le coût des réactifs, des consomptibles et des équipements, la capacité de la Société à obtenir les autorisations, les approbations et les permis requis pour la transformation à valeur ajoutée, le fait que les résultats de l'étude conceptuelle, qui sont de caractère préliminaire et non fondés sur une EEP ou une étude de faisabilité, permettront de faire avancer le projet, ainsi que la capacité de la Société à réaliser l'EEP proposée.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE (RÈGLES D'INSCRIPTION DE L'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément aux règles d'inscription 5.8 et 5.9 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

ANNEXE 1 - TABLEAU 1 DU CODE DU JORC 2012 (RÈGLE D'INSCRIPTION 5.8.2 DE L'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques

d'échantillonnage • Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage. • Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé. • Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public. • Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. • Les échantillons qui ont été traités par SMD étaient composés de blocs anguleux de pegmatite à spodumène dont la source interprétée proviendrait de la pegmatite CV5. • Les blocs étaient situés immédiatement en aval glaciaire au sud-ouest du principal affleurement de la pegmatite CV5 et étaient de dimensions similaires, situés à proximité immédiate les uns des autres et exposés en surface. • En se basant sur l'emplacement, les dimensions, l'angularité et la minéralogie des blocs, ainsi qu'une compréhension des mouvements glaciaires dans la région, la source est interprétée, avec un haut degré de certitude, comme étant la pegmatite CV5, et vraisemblablement le principal affleurement. • Par conséquent, bien qu'il ne s'agisse pas d'échantillons in situ, en se basant sur leur emplacement, leurs dimensions, leur angularité et leur minéralogie, les blocs sont considérés comme étant raisonnablement représentatifs du corps de pegmatite CV5 puisque ce dernier est, avec un haut degré de certitude, leur source interprétée. • Les blocs ont été sélectionnés en fonction du pourcentage estimé de spodumène puisque le principal objectif était de maximiser la quantité de concentré de spodumène produit. Techniques de

forage • Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Récupération des

échantillons de

forage • Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués. • Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons. • S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagraphie • Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées. • Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.). • La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Techniques de

sous-

échantillonnage et

préparation des

échantillons • S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés. • S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec. • Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons. • Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons. • Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ, incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte. • Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. • Les blocs ont été concassés sur place à l'aide d'un concasseur mécanique, jusqu'à environ 10 cm, et regroupés en composites dans des sacs en vrac pour le transport. Au laboratoire (SGS Lakefield, ON), les échantillons reçus ont subi une autre étape de concassage et ont été tamisés à -9,5 mm/+0,8 mm pour servir comme matériel d'alimentation du circuit de SMD.



Traitement en aval



• Les essais métallurgiques suivants ont été entrepris sur le concentré de SMD et sur les liqueurs et les produits de traitement ultérieurs : o Calcination o Lixiviation o Échange ionique o Précipitation • Le concentré de SMD a été séché au four à 105°C pendant 12 heures pour éliminer toute trace d'humidité avant le concassage par étapes pour arriver à 100 % passant 3 mm, en préparation pour l'analyse (chimique et minéralogique) du matériel d'alimentation et la calcination. Après mélange, un sous-échantillon représentatif de matière à -3 mm a été prélevé pour l'analyse chimique du matériel d'alimentation. • L'analyse par diffraction de rayons X (XRD) sur le concentré de SMD tel que reçu et le résidu LRC a été effectuée par McKnight Mineralogy a l'aide d'un diffractomètre sur poudre de marque Panalytical Aeris Research pour obtenir les courbes de diffraction des rayons X des échantillons. Les conditions étaient les suivantes : 40 kV/15 mA, filtre Fe Kß, balayage par incréments de 0,01/29 secs°2θ, fente anti-divergence de 1/4° et fente anti-diffusion de 1,0°. Une plage de 5° à 90° 2θ a été balayée à l'aide d'un capteur linéaire PixCel. Les phases ont été identifiées par une recherche par correspondance informatique dans les bases de données ICSD, ICDD et COD de 2025. Les résultats quantitatifs ont été établis à l'aide d'un logiciel par la méthode de raffinement de Rietveld appliquée aux patrons complets. • L'analyse chimique du concentré de SMD a été réalisée par le laboratoire d'analyse interne d'ALS à l'aide des méthodes analytiques suivantes : o Fusion au peroxyde de sodium (Na 2 O 2 ), avec fini par ICP pour l'analyse du lithium, de l'arsenic, du césium et du rubidium. o Fusion au métaborate de lithium (LiBO 2 ), avec fini par fluorescence X (XRF) pour l'analyse de l'aluminium, du calcium, du fer, du potassium, du magnésium, du sodium, du phosphore et du silicium. • Un sous-échantillon représentatif de spodumène calciné a été prélevé pour analyse chimique et dissolution à l'acide chaud pour l'analyse de la conversion de la phase α en phase β. • Un sous-échantillon représentatif des boues de lixiviation a été prélevé pour analyse afin de déterminer la performance du procédé de lixiviation atmosphérique. • À l'issue de l'essai de précipitation, un sous-échantillon de la liqueur finale a été prélevé pour analyse chimique. Le carbonate de lithium lavé a été séché au four à 105°C jusqu'à ce que sa masse reste constante, puis acheminé au laboratoire Intertek pour y subir une analyse chimique avec limite de détection très basse. Qualité des

données d'analyse

et des tests en

laboratoire • La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale. • Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc. • Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. • Le concentré de SMD a subi une procédure de préparation analytique standard aux installations de SGS Canada à Lakefield. Les échantillons ont ensuite été analysés par fusion au borate de lithium et fluorescence X (« XRF ») pour roche totale / oxydes (code GC_XRF72MET), à l'eau régale et ICP-MS (code GC_IMS91AC2) pour analyse multiélémentaire, et par dissolution à quatre acides et ICP-OES pour analyse multiélémentaire (code GC_ICP92A50). • La Société s'est fiée aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire. • Les méthodes d'essai sont considérées appropriées pour le niveau d'évaluation et les résultats ciblés.



Traitement en aval



• Les essais métallurgiques suivants ont été entrepris sur le concentré de SMD et sur les liqueurs et les produits de traitement ultérieurs : o Calcination o Lixiviation o Échange ionique o Précipitation • Tous les échantillons solides sont soigneusement lavés à l'eau et séchés. • Les échantillons finaux sont homogénéisés et passés au diviseur à riffles afin d'obtenir un sous-échantillon représentatif. • L'analyse des sous-échantillons est comparée aux résultats d'analyse des échantillons du matériel d'alimentation afin de confirmer l'exactitude des résultats. • Les échantillons ont été analysés par des laboratoires externes selon des méthodes conformes aux normes courantes de l'industrie. • Les méthodes d'essai sont considérées appropriées pour le niveau d'évaluation et les résultats ciblés. • Des pratiques d'AQ/CQ conformes aux normes courantes de l'industrie ont été appliquées à toutes les étapes de la préparation des échantillons et des analyses métallurgiques. Vérification de

l'échantillonnage et

de l'analyse • Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise. • Utilisation de sondages jumelés. • Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique). • Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. • Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. La formule utilisée est : Li 2 O = Li × 2,153. Localisation des

points de données • Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales. • Spécification du système de grille utilisé. • Qualité et adéquation du contrôle topographique. • Les blocs ont été prélevés dans un champ situé aux coordonnées approximatives suivantes : 570039 E, 5930560 N tel que déterminé par un GPS portable. • Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18. • La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité. • La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et

répartition des

données • Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration. • Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées. • Si les échantillons ont été regroupés en composites. • Les échantillons servant de matériel d'alimentation pour le traitement par SMD étaient composés de blocs anguleux de pegmatite à spodumène prélevés dans le même champ de blocs immédiatement en aval glaciaire au sud-ouest du principal affleurement de la pegmatite CV5. La source de ces blocs est interprétée, avec un haut degré de certitude, comme étant la pegmatite CV5, et vraisemblablement le principal affleurement. • Comme les blocs sont par définition non en place, les données qui en découlent ne sont pas suffisantes pour servir dans le cadre d'une estimation de ressources minérales. • Plusieurs blocs ont été regroupés en un seul échantillon aux fins des essais de SMD en usine pilote. Orientation des

données par

rapport aux

structures

géologiques • Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte. • Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Sécurité des

échantillons • Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. • L'échantillon servant aux essais est resté en possession de SGS Canada Inc. puisque ces derniers ont effectué les essais ainsi que l'analyse géochimique. Audits ou examens • Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. • Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025. • De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres

miniers et des

titres de propriété • Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental. • La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. • La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement. • La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims. • La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement. • Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028. Exploration

effectuée par

d'autres parties • Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. • Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet. • Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. Géologie • Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. • La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre). • Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb). • L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV. • Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline. • Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al. Information sur les

sondages • Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : o Estant et nordant du collet du sondage o Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage o Pendage et azimut du sondage o Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection o Longueur du sondage. • Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Méthodes

d'agrégation de

données • Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués. • Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail. • Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Relation entre la

largeur de la

minéralisation et la

longueur des

intervalles • Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration. • Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée. • Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagrammes • Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. • Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société. Rapports équilibrés • Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. • Les résultats sont présentés de façon équilibrée. Autres données

d'exploration

importantes • D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. • La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières. • La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau. • La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. Les essais de traitement pilote (utilisant des carottes de forage et des blocs) ont collectivement produit, à ce jour, plus de 4,5 tonnes de concentré de spodumène à des teneurs supérieures à 5,5 % Li 2 O. • La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5. • La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002). • La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale. • Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. • La Société a produit du carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ) de qualité batterie à l'échelle du banc d'essai dans le cadre du procédé ALiMD au laboratoire indépendant d'ALS Metallurgy à Perth, en Australie-Occidentale. La récupération du lithium, du concentré de SMD au produit final, était de 92,5 %. Travaux ultérieurs • La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle). • Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. • La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. Cela devrait inclure du forage d'expansion et du forage intercalaire. • D'autres travaux de forage sont anticipés en appui au développement des pegmatites CV5 et CV13 (ressources, géotechnique, géomécanique, hydrogéologique). • Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours. • Les travaux de prospection, d'échantillonnage de roches et de cartographie en surface devraient se poursuivre sur l'ensemble de la propriété en ciblant les pegmatites LCT.

ANNEXE 1

PHASE 1 : ÉVALUATION DES OPTIONS

Sept options de schéma de traitement ont été évaluées pour trois filières de transformation (grillage à l'acide, lixiviation sous pression et lixiviation atmosphérique) ainsi que pour trois différents produits (carbonate de lithium, sulfate de lithium et phosphate de lithium).

La phase 1 a permis de comparer toutes les options de traitement au niveau conceptuel, dans le but de réduire le nombre d'options passant à la phase 2, qui était plutôt axée sur le raffinement détaillé des filières de production.

Les sept (7) options ont été évaluées au moyen d'une analyse multifactorielle combinant des facteurs qualitatifs et quantitatifs :

Dépenses d'investissement;

Coûts d'exploitation;

Logistique des produits et des réactifs;

Approvisionnement et disponibilité des réactifs;

Maturité de la technologie;

Risque lié à la récupération;

Complexité du schéma de traitement;

Mise en marché des produits;

Manipulation des résidus;

Disponibilité de la main-d'œuvre.

Les principaux facteurs déterminants du projet -- tels que les dépenses d'investissement (CAPEX), les coûts d'exploitation (OPEX), la maturité technologique, la logistique des produits et des réactifs ainsi que l'approvisionnement en réactifs -- se sont vu attribuer une pondération relative plus importante afin de refléter leur influence accrue sur la viabilité du projet. Les autres catégories ont été considérées comme des catégories secondaires et évaluées à l'aide d'une pondération relative moins importante. Les indicateurs quantitatifs ont été notés proportionnellement en fonction de la performance relative des différentes options, tandis que les critères qualitatifs ont été évalués sur la base d'un jugement technique s'appuyant sur des précédents sectoriels et l'expérience opérationnelle.

Au terme de la phase 1, deux filières de production de carbonate de lithium ont été retenues pour passer à l'étape suivante en vue d'une analyse plus détaillée; le procédé de lixiviation atmosphérique a obtenu la meilleure note, tandis que le procédé de grillage à l'acide s'est classé en deuxième position.

PHASE 2 : ÉTUDE CONCEPTUELLE

Les bases de conception de la phase 2 ont été établies à partir des hypothèses de la phase 1 tout en intégrant des paramètres de traitement révisés. Alors que la phase 1 attribuait un taux de récupération du lithium de 100 % à toutes les options afin de permettre une comparaison de niveau conceptuel et d'isoler les différences en matière de coûts (CAPEX/OPEX) et de logistique, la phase 2 a introduit des hypothèses de récupération plus réalistes, avec un taux de récupération inférieur appliqué à l'option de lixiviation atmosphérique afin de tenir compte de cette nouvelle technologie. Cette hypothèse a une incidence sur les consommations, la masse des produits et les besoins en transport routier.

Résultats de la phase 2

En raison du caractère préliminaire de l'étude conceptuelle, la législation australienne en matière de divulgation d'information interdit à la Société de présenter des scénarios de production et des scénarios économiques potentiels. Des travaux plus approfondis sont nécessaires avant que de telles informations puissent être présentées (voir la section « Prochaines étapes - Étude d'EEP » ci-dessus).

Les quantités de réactifs ont été estimées à partir des taux de récupération révisés et des bilans des matières, et la logistique a été réévaluée pour la phase 2, en calculant les besoins en transport entrant (réactifs) et sortant (produit) pour les deux options, afin de les comparer aux besoins en transport sortant uniquement pour le concentré de spodumène (scénario de base).

L'étude a révélé qu'au-delà de la réduction prévisible des coûts de transport en raison de la réduction inhérente et significative des volumes à transporter entre concentré et carbonate, les deux options pourraient permettre de tirer parti, à des degrés divers, des synergies entre les camions sortant du site avec des produits et y revenant avec des réactifs, synergies qui n'existent pas dans le scénario de base où les camions transportant du concentré de spodumène quittent le site minier chargés à pleine capacité et y reviennent à vide.

Sur la base de ces éléments, l'étude a conclu que l'introduction de produits à valeur ajoutée sur le site minier pourrait réduire sensiblement les coûts logistiques et les coûts de transport, puisque le tonnage total de matériaux à transporter (réactifs et produits confondus) serait considérablement réduit, menant à une réduction naturelle du nombre quotidien de camions circulant sur les routes.

L'option de lixiviation atmosphérique s'est avérée offrir les meilleures performances globales dans les domaines qui influencent le plus la valeur à long terme du projet, avec les dépenses d'investissement et les coûts d'exploitation les plus bas, la charge la plus faible en termes de réactifs et de transport routier, de moindres risques en matière de santé, de sécurité et d'environnement, et une période de recouvrement plus courte ainsi qu'un rendement financier potentiel plus élevé.

Bien que l'option de grillage à l'acide bénéficie d'un schéma de traitement plus mature avec références industrielles existantes, ces avantages sont contrebalancés par une demande plus importante en réactifs, des exigences logistiques accrues, une gestion plus complexe des résidus et une plus grande sensibilité aux conditions d'exploitation et sur les marchés.

SOURCE PMET Resources Inc.

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