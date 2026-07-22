PMET signe une lettre d'intention non contraignante avec la Nation crie de Chisasibi afin de soutenir le processus de concertation et d'évaluation

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- 23 juillet 2026 - Sydney, Australie

Faits saillants

PMET a signé une lettre d'intention non contraignante avec la Nation crie de Chisasibi visant à établir un cadre structuré pour favoriser les échanges, le partage d'informations, les discussions et la clarté du processus à l'égard du projet Shaakichiuwaanaan proposé.

La lettre d'intention ne constitue pas un consentement, une approbation, ou un appui à l'égard du projet Shaakichiuwaanaan.

Durant la période de concertation et d'évaluation, Chisasibi et PMET ont l'intention d'établir et d'entretenir une relation de travail respectueuse, dans le cadre de laquelle les parties pourront échanger des informations et des points de vue, identifier des questions ou des préoccupations, et discuter des avantages, des risques, des impacts et des mesures d'atténuation possibles, des considérations relatives aux capacités et des priorités communautaires.

En vertu de la lettre d'intention, les parties ont l'intention de mettre sur pied des groupes de travail à durée déterminée axés sur des thèmes spécifiques en vue de favoriser la discussion et le partage d'information sur des sujets précis, qui pourraient inclure la formation, l'emploi, le développement des compétences, le développement économique local, l'environnement, le transport, et autres sujets d'intérêt.

Ken Brinsden, chef de la direction et directeur général, a déclaré : « Depuis 2022, la Société dialogue avec Chisasibi concernant ses activités d'exploration sur le projet Shaakichiuwaanaan. Cela se fait notamment sous forme de consultations communautaires et d'initiatives d'emploi local. En 2025, environ 25 % du personnel sur le site était d'origine crie. »

« Alors que la Société poursuit le processus d'examen, d'obtention des permis et de planification du projet, la lettre d'intention procure un cadre pour poursuivre les échanges, les discussions et le partage d'information avec Chisasibi. Nous sommes impatients de partager davantage d'information et de poursuivre nos discussions à l'égard du projet Shaakichiuwaanaan en abordant notamment les opportunités potentielles en matière de formation, d'emploi et de développement commercial, tout en respectant la gouvernance et les processus décisionnels propres à Chisasibi », a ajouté M. Brinsden.

Ressources PMET Inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre d'intention non contraignante avec la Nation crie de Chisasibi en lien avec le projet Shaakichiuwaanaan, détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, sur le territoire traditionnel de Chisasibi, sur des terres de catégorie III.

La lettre d'intention non contraignante a pour but de décrire le processus de concertation, de partage d'information et de discussion entre PMET et la Nation crie de Chisasibi pendant la période de concertation et d'évaluation. La lettre d'intention vise à favoriser l'analyse, le dialogue et l'apprentissage afin que Chisasibi puisse évaluer l'information, formuler des questions ou des préoccupations, et déterminer, par le biais de ses propres processus de gouvernance et de prise de décision, si et sur quelles bases elle souhaiterait s'engager davantage.

Au cours de la période de concertation et d'évaluation, Chisasibi et PMET ont l'intention de :

Établir un dialogue respectueux fondé sur l'ouverture, la transparence et la compréhension mutuelle.

Partager des informations et des points de vue afin de favoriser la compréhension du projet Shaakichiuwaanaan et ses implications potentielles.

Identifier des questions ou des préoccupations et discuter des avantages, des risques, des impacts et des mesures d'atténuation possibles.

Discuter des considérations relatives aux capacités, des contraintes et des besoins en matière de préparation susceptibles d'éclairer l'évaluation indépendante de Chisasibi et toute décision qu'elle pourrait prendre à sa seule discrétion, quant à savoir si, quand et sur quelles bases elle souhaiterait s'engager dans d'éventuelles discussions ou futurs processus, notamment en ce qui concerne une entente potentielle sur les répercussions et les avantages (ERA).

La lettre d'intention définit les principes directeurs qui guideront les échanges durant la période de concertation et d'évaluation, incluant notamment :

Transparence et bonne foi : l'information continuera d'être partagée en temps opportun et de manière transparente afin de favoriser la compréhension des enjeux pertinents.

Respect de la gouvernance et de la communauté crie : les structures de gouvernance de Chisasibi, les utilisateurs du territoire et les perspectives de la communauté seront entendus, conformément aux processus propres à Chisasibi.

Respect des processus décisionnels de Chisasibi : Chisasibi déterminera ses positions et toutes ses décisions conformément à ses propres processus de gouvernance.

Dialogue bilatéral : les discussions auront pour but de favoriser l'échange d'informations, la clarification des enjeux et la compréhension mutuelle.

Protection du territoire, de l'eau, de la faune et des personnes : des préoccupations en lien avec l'environnement, la santé et le bien-être de la communauté pourront être identifiées et prises en considération dans le cadre du processus d'évaluation.

Identification de secteurs d'intérêt : les parties ont l'intention d'aborder les secteurs d'intérêt mutuel, incluant notamment les opportunités de formation, d'emploi, d'environnement et d'affaires.

Les prochaines étapes potentielles en vertu de la lettre d'intention comprennent la mise sur pied de groupes de travail à durée déterminée axés sur des thèmes spécifiques, dont les participants seront nommés à la seule discrétion de chacune des parties, dans le but de favoriser la discussion et le partage d'informations sur des sujets précis. Les groupes de travail serviront de forums de discussion et pourront formuler des recommandations. Ils n'auront pas le pouvoir de prendre des décisions, d'établir des engagements, ni de lier l'une ou l'autre des parties. Les thèmes potentiels comprennent notamment la formation, l'emploi, le développement des compétences, le développement économique local, l'environnement, le transport, et d'autres sujets d'intérêt.

La Société tient également à remercier la Nation crie de Chisasibi d'avoir accueilli les représentants de la Société au sein de sa communauté et pour le temps que le Conseil a consacré à en apprendre davantage sur le projet et à en discuter dans le cadre du processus de concertation et d'évaluation en cours.

À propos de Ressources PMET Inc.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O1. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Olivier Caza-Lapointe

Responsable, Relations avec les investisseurs

Tél. : +1 (514) 913-5264

Courriel : [email protected]

________________________ 1 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « progresse », « comme prévu », « ciblant », « continue », « avancer », « pour devenir », « occasion », « davantage », « attendu », « déterminée », « au cours des années à venir », « en amont des mises à jour », « en cours », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan, les lettres d'appui non contraignantes de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds, le soutien financier potentiel de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds pour le projet Shaakichiuwaanaan, le placement privé de VW, l'étude de faisabilité mise à jour de la Société ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026, et le développement potentiel du projet Shaakichiuwaanaan. Les énoncés prospectifs comprennent également des énoncés portant sur la lettre d'intention non contraignante avec la Nation crie de Chisasibi, la période de concertation et d'évaluation, les activités potentielles de concertation et de partage d'information, la mise sur pied potentielle d'une table de coordination ou de groupes de travail, le soutien des capacités, les discussions potentielles portant sur la formation, l'emploi, les occasions d'affaires, les impacts, les risques, les mesures d'atténuation, et la possibilité de futures discussions ou ententes, y compris toute entente potentielle sur les répercussions et les avantages.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts.

Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de mettre en œuvre et de réaliser la stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan, la possibilité d'obtenir du soutien financier de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds pour le projet Shaakichiuwaanaan, la capacité de la Société de satisfaire toutes les conditions de clôture du placement privé de VW, la capacité de compléter l'étude de faisabilité mise à jour ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété. D'autres hypothèses portent notamment sur la capacité de la Société et de la Nation crie de Chisasibi de poursuivre les échanges et le partage d'informations en vertu de la lettre d'intention non contraignante, la disponibilité de capacités, de ressources et d'informations pour soutenir la période de concertation et d'évaluation, et la possibilité que ces échanges puissent ou ne puissent pas mener à de futures discussions, négociations, ententes ou autres résultats.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

SOURCE PMET Resources Inc.