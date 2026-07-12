PMET démontre un taux d'extraction du césium de >97 % à partir de concentré de pollucite

Nouvelles fournies parPMET Resources Inc.
12 juil, 2026, 18:00 ET
Plusieurs filières de produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée identifiées dans le cadre d'essais d'extraction à l'échelle du banc d'essai chez SGS Lakefield et du programme en phase I de Koch Technology Solutions
MONTRÉAL, le 12 juill. 2026 /CNW/ - 13 juillet 2026 - Sydney, Australie
Faits saillants
Programme d'essais d'extraction de césium de SGS Canada
- La lixiviation du concentré de pollucite à l'acide sulfurique a donné d'excellents résultats avec un taux de récupération de >97 % du césium (Cs) atteint dans la solution.
- Les tests à l'échelle du banc d'essai portant sur l'élimination des impuretés ont aussi été couronnés de succès, démontrant l'élimination efficace d'impuretés clés comme l'aluminium.
- Une opportunité a été identifiée de récupérer potentiellement un sous-produit de rubidium.
- L'objectif principal du programme a été pleinement atteint - soit la définition d'un ensemble préliminaire de conditions permettant d'extraire le césium du concentré de pollucite (produit de la zone Vega) à de forts taux de récupération tout en caractérisant (et en limitant) le profil d'impuretés.
- Les prochaines étapes s'appuieront sur ces travaux d'extraction avec comme principal objectif de produire des quantités de l'ordre du gramme de sulfate de Cs, de carbonate de Cs, de formiate de Cs de haute pureté et potentiellement de carbonate de Rb.
- Programme d'essais d'extraction de césium de Koch Technology Solutions
- PMET travaille en collaboration avec Koch Technology Solutions, membre du groupe Koch Inc., pour évaluer des filières de traitement avancées menant à des produits à base de césium à valeur ajoutée.
- Les résultats préliminaires de la phase 1 indiquent que les solutions de lixiviation enrichies, tant synthétiques qu'en conditions réelles, permettent d'obtenir des facteurs de charge très sélectifs et élevés pour la récupération du césium en utilisant le schéma de traitement exclusif de Koch.
Ressources PMET Inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir de présenter une mise à jour sur deux programmes parallèles de tests à l'échelle du banc d'essai portant sur l'extraction de césium (Cs) à partir d'échantillons de pollucite provenant du projet Shaakichiuwaanaan. Les deux approches -- l'une conventionnelle par SGS Canada et l'autre exclusive par Koch Technology Solutions -- offrent des pistes de traitement intéressantes pour extraire le césium des concentrés de pollucite et en faire des produits chimiques commercialisables. La Société est motivée à envisager la production de produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée (avec des partenaires clés) afin de tirer le maximum de valeur de ses ressources en césium d'importance mondiale et des concentrés de pollucite produits sur place.
En plus de constituer l'une des plus grandes ressources minérales de pegmatite de lithium-tantale1 et réserves minérales de pegmatite lithinifère2 au monde, la propriété renferme également la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite en place au monde, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs2O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs2O (présumées). La pegmatite CV13, qui encaisse les ressources minérales de césium, est située à moins de 3 km dans la continuité latérale de la pegmatite CV5, qui se trouve à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga et du corridor des infrastructures de lignes électriques et qui est accessible à longueur d'année par la route.
Le concentré de pollucite servant de matériel d'alimentation pour les deux programmes d'essais d'extraction (figure 1, en haut) a été produit par tri de minerai par transmission de rayons X (XRT) de carottes de forage provenant de la zone de césium Vega à la pegmatite CV13 (voir le communiqué de presse daté du 9 octobre 2025) et présente une teneur à l'analyse de 12 % Cs2O (figure 2).
Programme d'essais d'extraction de césium de SGS Canada
Chez SGS Lakefield, une approche de traitement conventionnelle (figure 1, en bas) pour l'extraction de césium à partir de concentré de pollucite est mise de l'avant par dissolution à l'acide sulfurique (H2SO4) et élimination ultérieure des impuretés. Le principal objectif de ce programme initial à l'échelle du banc d'essai consiste à définir un ensemble préliminaire de conditions permettant d'extraire du césium à de forts taux de récupération tout en caractérisant (et en limitant) le profil d'impuretés.
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1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13) totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li2O et 166 ppm Ta2O5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O et 155 ppm Ta2O5 (présumées) et est présentée à une teneur de coupure en Li2O de 0,40 % (à ciel ouvert), 0,60 % (sous terre à CV5) et 0,70 % (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs2O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, entièrement contenues au sein de la pegmatite CV13, avec une ERM de 0,69 Mt à 4,40 % Cs2O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs2O (présumées). La date d'effet est le 20 juin 2025. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.
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2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li2O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li2O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li2O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité daté du 20 octobre 2025.
L'échantillon de concentré de pollucite (~15 kg) a été broyé à différentes granulométries (P80 de 75 µm à 212 µm) et une fraction (<4 kg) a été soumise à une lixiviation à l'acide sulfurique (H2SO4) à différentes températures (jusqu'à 120°C). Le programme a donné d'excellents résultats puisque les essais ont livré des taux d'extraction systématiquement élevés de 97-98 % Cs tout en conservant des taux d'extraction nettement inférieurs pour les principales impuretés (p. ex., Al). De plus, des tests ultérieurs ciblant les impuretés ont permis d'éliminer l'aluminium (Al) résiduel ainsi qu'une majorité du soufre (S) moyennant des pertes négligeables de césium (Cs).
Par ailleurs, le programme a aussi identifié une opportunité potentielle de récupérer un sous-produit de rubidium d'un des flux de rejets. Une caractérisation plus poussée de cette opportunité n'a pas été entreprise dans le cadre de cette phase initiale d'extraction du césium à l'échelle du banc d'essai mais sera investiguée à titre d'objectif secondaire lors de travaux futurs.
Les essais ont été menés dans les installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario), avec le soutien du Groupe Primero Amériques et d'un expert mandaté par la Société et spécialisé dans l'extraction et la récupération de césium à partir de pollucite. Ces trois parties, en plus de TOMRA Mining, ont aussi grandement contribué à la conception et à l'exécution des programmes de tri de minerai de la Société.
Figure 1 : Schéma de traitement conceptuel simplifié pour le traitement conventionnel de pegmatite à pollucite visant à produire du concentré de pollucite (en haut) et de concentré de pollucite visant à produire des sels/saumures de césium commercialisables comme produit final (en bas). Les tests à l'échelle du banc d'essai menés par SGS Canada étaient axés sur les étapes d'extraction du césium et d'élimination des impuretés. Le taux de récupération indiqué de >97 % Cs est calculé à partir du concentré de pollucite à l'entrée du circuit jusqu'à l'élimination initiale des impuretés.
Figure 2 : Concentré de pollucite (~12 % Cs2O) produit dans le cadre du programme antérieur de tri de minerai par XRT (voir le communiqué de presse daté du 9 octobre 2025), dont une portion a été utilisée comme matériel d'alimentation pour le programme d'extraction et de récupération de césium à l'échelle du banc d'essai chez SGS Canada et Koch Technology Solutions dont il est question dans les présentes.
Les prochaines étapes s'appuieront sur ces tests à l'échelle du banc d'essai avec comme objectif principal de démontrer la faisabilité de produire des échantillons, en quantités de l'ordre du gramme, de sulfate de Cs, de carbonate de Cs, de formiate de Cs de haute pureté, et potentiellement de carbonate de Rb. Ce programme d'essai se déroule actuellement dans les installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario), et les résultats sont attendus autour du T4 2026.
Programme d'essais d'extraction de césium de Koch Technology Solutions
Le programme d'essais mené en collaboration avec Koch Technology Solutions (« KTS ») a été élaboré dans le cadre d'un partenariat stratégique qui s'est développé à la suite d'études menées par la Société sur le secteur du césium, de pourparlers commerciaux et de recherches. Ce programme tirera parti des capacités démontrées de KTS en ingénierie, en développement et en commercialisation de technologies d'extraction de minéraux critiques, afin de produire une gamme de composés chimiques à base de césium à valeur ajoutée.
Le programme à l'échelle du banc d'essai mis de l'avant par KTS a pour but d'évaluer l'application de leur technologie de traitement exclusive pour produire une gamme de composés chimiques à base de césium à valeur ajoutée. Environ 6 kg de concentré de pollucite sont utilisés dans le cadre de ces essais.
Les résultats préliminaires de la phase I du programme indiquent une récupération élevée et sélective du césium. Les essais passeront maintenant à la phase 2 et la Société s'attend à élargir le mandat afin de produire des quantités de l'ordre du gramme de produits dérivés à base de césium à titre de démonstration de faisabilité complète à l'échelle du banc d'essai.
Étude en cours
Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») portant sur le projet plus large, incluant le lithium, le césium et le tantale, devrait être finalisée au T4 2026. L'EEP sera complémentaire à l'étude de faisabilité portant sur la pegmatite CV5 (lithium et tantale), dont la publication est également prévue pour le T4 2026, et offrira une première évaluation économique du potentiel en césium du projet.
À propos de Koch Technology Solutions
Koch Technology Solutions (KTS) est un leader mondial dans le développement, la commercialisation et l'obtention de licences technologiques. KTS collabore avec des exploitants, des promoteurs et des investisseurs dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des minéraux critiques afin de résoudre des défis techniques et d'investissement complexes avant que d'importantes sommes de capitaux aient été engagées, aidant ainsi ses clients à prendre des décisions en toute confiance, depuis la phase conceptuelle initiale jusqu'à l'étape du projet IAC. Avec son réseau mondial, sa longue expérience et son expertise dans le domaine, KTS tire davantage de force de sa position au sein de Koch Engineered Solutions (KES). Ce soutien renforce sa capacité à collaborer avec des entreprises développant des technologies de traitement chimique, à créer des solutions de licence intéressantes en vue de leur déploiement commercial et à introduire sur le marché la prochaine génération de technologies.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.
Personne qualifiée/compétente
L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales, à l'exploration et aux résultats métallurgiques pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.
M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.
M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités entreprises, pour être qualifié de « personne compétente » au sens attribué au terme Competent Person dans le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le Code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur son information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.
L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.
M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.
À propos de Ressources PMET Inc.
Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.
Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li2O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.
Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li2O et 166 ppm Ta2O5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O et 155 ppm Ta2O5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs2O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs2O (présumées).
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3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li2O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li2O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.
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4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13) est présentée à une teneur de coupure en Li2O de 0,40 % (à ciel ouvert), 0,60 % (sous terre à CV5) et 0,70 % (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs2O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, entièrement contenues au sein de la pegmatite CV13. La date d'effet est le 20 juin 2025. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.
Le présent communiqué de presse a été approuvé par
« KEN BRINSDEN »
Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général
Olivier Caza-Lapointe
Responsable, Relations avec les investisseurs
Tél. : +1 (514) 913-5264
Courriel : [email protected]
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots ou d'expressions comme « filières », « opportunité », « potentiellement », « objectif », « préliminaire », « conditions », « prochaines étapes », « s'appuieront », « commercialisable », « envisager », « tirer », « mis de l'avant », « prévue », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.
Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les programmes d'essais d'extraction de césium de SGS Canada et de KTS, la date de réalisation prévue de l'EEP et de l'étude de faisabilité pour la pegmatite CV5 et la rentabilité de l'extraction du césium.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité d'obtenir le financement nécessaire pour faire avancer le projet à l'étape du développement, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.
Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.
Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.
Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)
L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.
Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément aux règles d'inscription 5.8 et 5.9 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.
Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)
Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage
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Critère
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Explication du Code du JORC
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Commentaires
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Techniques d'échantillonnage
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Techniques de forage
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Récupération des échantillons de forage
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Diagraphie
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Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons
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Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire
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Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse
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Localisation des points de données
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Espacement et répartition des données
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Orientation des données par rapport aux structures géologiques
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Sécurité des échantillons
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Audits ou examens
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Section 2 - Présentation des résultats d'exploration
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Critère
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Explication du Code du JORC
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Commentaires
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Statut des titres miniers et des titres de propriété
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Exploration effectuée par d'autres parties
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Géologie
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Information sur les sondages
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Méthodes d'agrégation de données
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Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles
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Diagrammes
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Rapports équilibrés
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Autres données d'exploration importantes
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Travaux ultérieurs
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SOURCE PMET Resources Inc.
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