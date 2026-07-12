PMET démontre un taux d'extraction du césium de >97 % à partir de concentré de pollucite

Plusieurs filières de produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée identifiées dans le cadre d'essais d'extraction à l'échelle du banc d'essai chez SGS Lakefield et du programme en phase I de Koch Technology Solutions

MONTRÉAL, le 12 juill. 2026 /CNW/ - 13 juillet 2026 - Sydney, Australie

Faits saillants

Figure 1 : Schéma de traitement conceptuel simplifié pour le traitement conventionnel de pegmatite à pollucite visant à produire du concentré de pollucite (en haut) et de concentré de pollucite visant à produire des sels/saumures de césium commercialisables comme produit final (en bas). Les tests à l’échelle du banc d’essai menés par SGS Canada étaient axés sur les étapes d’extraction du césium et d’élimination des impuretés. Le taux de récupération indiqué de >97 % Cs est calculé à partir du concentré de pollucite à l’entrée du circuit jusqu’à l’élimination initiale des impuretés. Figure 2 : Concentré de pollucite (~12 % Cs2O) produit dans le cadre du programme antérieur de tri de minerai par XRT (voir le communiqué de presse daté du 9 octobre 2025), dont une portion a été utilisée comme matériel d’alimentation pour le programme d’extraction et de récupération de césium à l’échelle du banc d’essai chez SGS Canada et Koch Technology Solutions dont il est question dans les présentes.

Programme d'essais d'extraction de césium de SGS Canada

La lixiviation du concentré de pollucite à l'acide sulfurique a donné d'excellents résultats avec un taux de récupération de >97 % du césium (Cs) atteint dans la solution.

atteint dans la solution. Les tests à l'échelle du banc d'essai portant sur l'élimination des impuretés ont aussi été couronnés de succès , démontrant l'élimination efficace d'impuretés clés comme l'aluminium.

, démontrant l'élimination efficace d'impuretés clés comme l'aluminium. Une opportunité a été identifiée de récupérer potentiellement un sous-produit de rubidium .

. L'objectif principal du programme a été pleinement atteint - soit la définition d'un ensemble préliminaire de conditions permettant d'extraire le césium du concentré de pollucite (produit de la zone Vega) à de forts taux de récupération tout en caractérisant (et en limitant) le profil d'impuretés.

- soit la définition d'un ensemble préliminaire de conditions permettant d'extraire le césium du concentré de pollucite (produit de la zone Vega) à de forts taux de récupération tout en caractérisant (et en limitant) le profil d'impuretés. Les prochaines étapes s'appuieront sur ces travaux d'extraction avec comme principal objectif de produire des quantités de l'ordre du gramme de sulfate de Cs, de carbonate de Cs, de formiate de Cs de haute pureté et potentiellement de carbonate de Rb.

s'appuieront sur ces travaux d'extraction avec comme principal objectif de et potentiellement de carbonate de Rb. Programme d'essais d'extraction de césium de Koch Technology Solutions

PMET travaille en collaboration avec Koch Technology Solutions, membre du groupe Koch Inc., pour évaluer des filières de traitement avancées menant à des produits à base de césium à valeur ajoutée.

Les résultats préliminaires de la phase 1 indiquent que les solutions de lixiviation enrichies, tant synthétiques qu'en conditions réelles, permettent d'obtenir des facteurs de charge très sélectifs et élevés pour la récupération du césium en utilisant le schéma de traitement exclusif de Koch.

Ressources PMET Inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir de présenter une mise à jour sur deux programmes parallèles de tests à l'échelle du banc d'essai portant sur l'extraction de césium (Cs) à partir d'échantillons de pollucite provenant du projet Shaakichiuwaanaan. Les deux approches -- l'une conventionnelle par SGS Canada et l'autre exclusive par Koch Technology Solutions -- offrent des pistes de traitement intéressantes pour extraire le césium des concentrés de pollucite et en faire des produits chimiques commercialisables. La Société est motivée à envisager la production de produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée (avec des partenaires clés) afin de tirer le maximum de valeur de ses ressources en césium d'importance mondiale et des concentrés de pollucite produits sur place.

En plus de constituer l'une des plus grandes ressources minérales de pegmatite de lithium-tantale1 et réserves minérales de pegmatite lithinifère2 au monde, la propriété renferme également la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite en place au monde, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées). La pegmatite CV13, qui encaisse les ressources minérales de césium, est située à moins de 3 km dans la continuité latérale de la pegmatite CV5, qui se trouve à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga et du corridor des infrastructures de lignes électriques et qui est accessible à longueur d'année par la route.

Le concentré de pollucite servant de matériel d'alimentation pour les deux programmes d'essais d'extraction (figure 1, en haut) a été produit par tri de minerai par transmission de rayons X (XRT) de carottes de forage provenant de la zone de césium Vega à la pegmatite CV13 (voir le communiqué de presse daté du 9 octobre 2025) et présente une teneur à l'analyse de 12 % Cs 2 O (figure 2).

Programme d'essais d'extraction de césium de SGS Canada

Chez SGS Lakefield, une approche de traitement conventionnelle (figure 1, en bas) pour l'extraction de césium à partir de concentré de pollucite est mise de l'avant par dissolution à l'acide sulfurique (H 2 SO 4 ) et élimination ultérieure des impuretés. Le principal objectif de ce programme initial à l'échelle du banc d'essai consiste à définir un ensemble préliminaire de conditions permettant d'extraire du césium à de forts taux de récupération tout en caractérisant (et en limitant) le profil d'impuretés.

1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13) totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées) et est présentée à une teneur de coupure en Li 2 O de 0,40 % (à ciel ouvert), 0,60 % (sous terre à CV5) et 0,70 % (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, entièrement contenues au sein de la pegmatite CV13, avec une ERM de 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées). La date d'effet est le 20 juin 2025. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité daté du 20 octobre 2025.

L'échantillon de concentré de pollucite (~15 kg) a été broyé à différentes granulométries (P 80 de 75 µm à 212 µm) et une fraction (<4 kg) a été soumise à une lixiviation à l'acide sulfurique (H 2 SO 4 ) à différentes températures (jusqu'à 120°C). Le programme a donné d'excellents résultats puisque les essais ont livré des taux d'extraction systématiquement élevés de 97-98 % Cs tout en conservant des taux d'extraction nettement inférieurs pour les principales impuretés (p. ex., Al). De plus, des tests ultérieurs ciblant les impuretés ont permis d'éliminer l'aluminium (Al) résiduel ainsi qu'une majorité du soufre (S) moyennant des pertes négligeables de césium (Cs).

Par ailleurs, le programme a aussi identifié une opportunité potentielle de récupérer un sous-produit de rubidium d'un des flux de rejets. Une caractérisation plus poussée de cette opportunité n'a pas été entreprise dans le cadre de cette phase initiale d'extraction du césium à l'échelle du banc d'essai mais sera investiguée à titre d'objectif secondaire lors de travaux futurs.

Les essais ont été menés dans les installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario), avec le soutien du Groupe Primero Amériques et d'un expert mandaté par la Société et spécialisé dans l'extraction et la récupération de césium à partir de pollucite. Ces trois parties, en plus de TOMRA Mining, ont aussi grandement contribué à la conception et à l'exécution des programmes de tri de minerai de la Société.

Figure 1 : Schéma de traitement conceptuel simplifié pour le traitement conventionnel de pegmatite à pollucite visant à produire du concentré de pollucite (en haut) et de concentré de pollucite visant à produire des sels/saumures de césium commercialisables comme produit final (en bas). Les tests à l'échelle du banc d'essai menés par SGS Canada étaient axés sur les étapes d'extraction du césium et d'élimination des impuretés. Le taux de récupération indiqué de >97 % Cs est calculé à partir du concentré de pollucite à l'entrée du circuit jusqu'à l'élimination initiale des impuretés.

Figure 2 : Concentré de pollucite (~12 % Cs 2 O) produit dans le cadre du programme antérieur de tri de minerai par XRT (voir le communiqué de presse daté du 9 octobre 2025), dont une portion a été utilisée comme matériel d'alimentation pour le programme d'extraction et de récupération de césium à l'échelle du banc d'essai chez SGS Canada et Koch Technology Solutions dont il est question dans les présentes.

Les prochaines étapes s'appuieront sur ces tests à l'échelle du banc d'essai avec comme objectif principal de démontrer la faisabilité de produire des échantillons, en quantités de l'ordre du gramme, de sulfate de Cs, de carbonate de Cs, de formiate de Cs de haute pureté, et potentiellement de carbonate de Rb. Ce programme d'essai se déroule actuellement dans les installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario), et les résultats sont attendus autour du T4 2026.

Programme d'essais d'extraction de césium de Koch Technology Solutions

Le programme d'essais mené en collaboration avec Koch Technology Solutions (« KTS ») a été élaboré dans le cadre d'un partenariat stratégique qui s'est développé à la suite d'études menées par la Société sur le secteur du césium, de pourparlers commerciaux et de recherches. Ce programme tirera parti des capacités démontrées de KTS en ingénierie, en développement et en commercialisation de technologies d'extraction de minéraux critiques, afin de produire une gamme de composés chimiques à base de césium à valeur ajoutée.

Le programme à l'échelle du banc d'essai mis de l'avant par KTS a pour but d'évaluer l'application de leur technologie de traitement exclusive pour produire une gamme de composés chimiques à base de césium à valeur ajoutée. Environ 6 kg de concentré de pollucite sont utilisés dans le cadre de ces essais.

Les résultats préliminaires de la phase I du programme indiquent une récupération élevée et sélective du césium. Les essais passeront maintenant à la phase 2 et la Société s'attend à élargir le mandat afin de produire des quantités de l'ordre du gramme de produits dérivés à base de césium à titre de démonstration de faisabilité complète à l'échelle du banc d'essai.

Étude en cours

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») portant sur le projet plus large, incluant le lithium, le césium et le tantale, devrait être finalisée au T4 2026. L'EEP sera complémentaire à l'étude de faisabilité portant sur la pegmatite CV5 (lithium et tantale), dont la publication est également prévue pour le T4 2026, et offrira une première évaluation économique du potentiel en césium du projet.

À propos de Koch Technology Solutions

Koch Technology Solutions (KTS) est un leader mondial dans le développement, la commercialisation et l'obtention de licences technologiques. KTS collabore avec des exploitants, des promoteurs et des investisseurs dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des minéraux critiques afin de résoudre des défis techniques et d'investissement complexes avant que d'importantes sommes de capitaux aient été engagées, aidant ainsi ses clients à prendre des décisions en toute confiance, depuis la phase conceptuelle initiale jusqu'à l'étape du projet IAC. Avec son réseau mondial, sa longue expérience et son expertise dans le domaine, KTS tire davantage de force de sa position au sein de Koch Engineered Solutions (KES). Ce soutien renforce sa capacité à collaborer avec des entreprises développant des technologies de traitement chimique, à créer des solutions de licence intéressantes en vue de leur déploiement commercial et à introduire sur le marché la prochaine génération de technologies.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales, à l'exploration et aux résultats métallurgiques pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités entreprises, pour être qualifié de « personne compétente » au sens attribué au terme Competent Person dans le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le Code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur son information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À propos de Ressources PMET Inc.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13) est présentée à une teneur de coupure en Li 2 O de 0,40 % (à ciel ouvert), 0,60 % (sous terre à CV5) et 0,70 % (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, entièrement contenues au sein de la pegmatite CV13. La date d'effet est le 20 juin 2025. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Olivier Caza-Lapointe

Responsable, Relations avec les investisseurs

Tél. : +1 (514) 913-5264

Courriel : [email protected]

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots ou d'expressions comme « filières », « opportunité », « potentiellement », « objectif », « préliminaire », « conditions », « prochaines étapes », « s'appuieront », « commercialisable », « envisager », « tirer », « mis de l'avant », « prévue », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les programmes d'essais d'extraction de césium de SGS Canada et de KTS, la date de réalisation prévue de l'EEP et de l'étude de faisabilité pour la pegmatite CV5 et la rentabilité de l'extraction du césium.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité d'obtenir le financement nécessaire pour faire avancer le projet à l'étape du développement, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément aux règles d'inscription 5.8 et 5.9 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. 2 O, a été utilisé comme matériel d'alimentation pour les programmes d'extraction de césium à l'échelle du banc d'essai dont il est question dans les présentes. Ce concentré de pollucite a été produit par tri de minerai par XRT appliqué à des demi-carottes de forage de calibre NQ prélevées dans la zone de césium Vega, tel que décrit dans le communiqué de presse daté du Du concentré de pollucite, dont la teneur à l'analyse est de ~12 % CsO, a été utilisé comme matériel d'alimentation pour les programmes d'extraction de césium à l'échelle du banc d'essai dont il est question dans les présentes. Ce concentré de pollucite a été produit par tri de minerai par XRT appliqué à des demi-carottes de forage de calibre NQ prélevées dans la zone de césium Vega, tel que décrit dans le communiqué de presse daté du 9 octobre 2025 Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. Les échantillons ont été préparés pour essais et analyse par SGS Canada Inc. pour ce qui est du programme de SGS. Les échantillons ont été concassés à une granulométrie P 100 de 2 mm et divisés en fractions de 2 kg à l'aide d'un diviseur rotatif. Les fractions ont ensuite été soumises à un processus de broyage par étapes pour arriver à des granulométries P 100 de 75, 150 et 212 µm, en préparation pour les essais hydrométallurgiques. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. Les liqueurs du programme de SGS ont été analysées pour le Cs, Rb et Ga par ICP-MS et pour tous les autres éléments présentés par ICP-AES.

Les solides du programme de SGS ont été analysés pour le Cs et pour des analyses de roche totale (Al, Fe, Mg, etc.) par XRF, pour le S par LECO, et pour le Rb et le Ga sur certains échantillons par ICM-MS. Le concentré a été analysé pour plusieurs éléments (59) par ICP-OES/MS.

La Société s'est fiée aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.

Les méthodes d'essai sont considérées appropriées pour le niveau d'évaluation et les résultats ciblés. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du césium et du rubidium sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Cs 2 O = Cs x 1,0602 et Rb 2 O = Rb x 1,0936. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. Les échantillons sélectionnés pour les essais d'extraction de césium étaient constitués de concentré de pollucite produit par tri de minerai par XRT appliqué à des demi-carottes de forage de calibre NQ regroupées en composites provenant de la zone Vega de la pegmatite CV13. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. L'échantillon servant aux essais est resté en possession de SGS Canada Inc. et de KTS puisque ces derniers ont effectué les essais ainsi que l'analyse géochimique, le cas échéant. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025.

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 droits exclusifs d'exploration (« DEE ») situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET Inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à lithium-césium-tantale (« LCT ») CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et des infrastructures de lignes électriques. La pegmatite LCT CV13 est située à moins de 3 km à l'ouest-sud-ouest de CV5.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre septembre 2026 et juillet 2028. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.

Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5 et CV13 sont situées au sein du corridor CV.

Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al. Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. Les résultats sont présentés de façon équilibrée. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais de SLL, de SMD et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 5,5+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5 (totalisant collectivement >10 tonnes), incluant du matériel de dilution non pegmatitique, et ont produit des concentrés de spodumène à des teneurs variant de 5,6 % à 6,6 % Li 2 O avec des taux de récupération variant de 69 % à 89 %, confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable.

La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.

La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale.

La Société a démontré la possibilité d'extraire de façon efficace du césium à partir de concentrés de pollucite (12 % Cs 2 O) avec des taux de récupération de >97 %.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. Cela devrait inclure du forage d'expansion et du forage intercalaire.

D'autres travaux de forage sont anticipés en appui au développement des pegmatites CV5 et CV13 (ressources, géotechnique, géomécanique, hydrogéologique).

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

Les travaux de prospection, d'échantillonnage de roches et de cartographie en surface devraient se poursuivre sur l'ensemble de la propriété en ciblant les pegmatites LCT.

SOURCE PMET Resources Inc.