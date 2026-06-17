PMET fait progresser sa stratégie de raffinage du lithium sur place grâce à un protocole d'entente visant une collaboration technologique avec Mitsui et MWCC

Le protocole d'entente vise à évaluer la technologie de calcination par micro-ondes en tant qu'étape clé de la stratégie en aval de PMET, en tirant parti du recours potentiel à l'hydroélectricité renouvelable et abordable du Québec pour soutenir la transformation chimique du lithium sur place

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - 18 juin 2026 - Sydney, Australie

Faits saillants

Figure 1 : Usine pilote de MWCC – Mitsui à Osaka

PMET a conclu un protocole d'entente (« PE ») non contraignant avec Mitsui & Co., Ltd. (« Mitsui ») et Microwave Chemical Co., Ltd. (« MWCC ») afin d'évaluer conjointement l'application de la technologie exclusive de calcination par micro-ondes de MWCC pour produire des produits à base de lithium à plus forte valeur ajoutée sur place à Shaakichiuwaanaan.

afin d'évaluer conjointement l'application de la technologie exclusive de calcination par micro-ondes de MWCC pour produire des produits à base de lithium à plus forte valeur ajoutée sur place à Shaakichiuwaanaan. Cette collaboration s'appuie sur l'étude conceptuelle de PMET récemment annoncée (voir le communiqué de presse du 15 juin 2026), qui a identifié une filière potentielle de production de carbonate de lithium de qualité batterie sur place afin d'aller chercher davantage de valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement en lithium.

(voir le communiqué de presse du 15 juin 2026), qui a identifié une filière potentielle de production de carbonate de lithium de qualité batterie sur place afin d'aller chercher davantage de valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement en lithium. La calcination par micro-ondes pourrait potentiellement faciliter la calcination électrique sur place , laquelle constitue la première étape pour produire des produits chimiques à base de lithium à valeur ajoutée à partir de concentré de spodumène, en tirant parti de l'énergie hydroélectrique renouvelable et abordable du Québec comme alternative potentielle à la calcination traditionnelle à base de combustibles fossiles.

, laquelle constitue la première étape pour produire des produits chimiques à base de lithium à valeur ajoutée à partir de concentré de spodumène, en tirant parti de l'énergie hydroélectrique renouvelable et abordable du Québec comme alternative potentielle à la calcination traditionnelle à base de combustibles fossiles. Des essais en usine pilote à Osaka utiliseront des échantillons de spodumène provenant de Shaakichiuwaanaan ; MWCC dirigera le programme d'essais techniques et Mitsui apportera son soutien à l'évaluation des possibilités de commercialisation future et des pistes de développement du projet.

; MWCC dirigera le programme d'essais techniques et Mitsui apportera son soutien à l'évaluation des possibilités de commercialisation future et des pistes de développement du projet. L'initiative s'inscrit dans la stratégie de diversification à plus long terme de PMET visant à réduire l'intensité logistique et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement , avec comme avantages potentiels une réduction des besoins en transport et des camions circulant sur les routes, une dépendance réduite vis-à-vis des capacités de transformation à l'étranger, et la création d'un produit à base de lithium à plus forte valeur ajoutée au Québec.

, avec comme avantages potentiels une réduction des besoins en transport et des camions circulant sur les routes, une dépendance réduite vis-à-vis des capacités de transformation à l'étranger, et la création d'un produit à base de lithium à plus forte valeur ajoutée au Québec. Le PE est non contraignant et non exclusif, et tout futur déploiement commercial reste subordonné à la réussite des essais et des démonstrations à grande échelle, à une évaluation technique et économique, à la conclusion d'accords définitifs, au financement, à l'obtention des permis et des approbations nécessaires, et à d'autres conditions usuelles.

Ken Brinsden, chef de la direction et directeur général, a déclaré : « Cette collaboration s'inscrit dans la lignée directe de la stratégie de croissance en aval que nous avons récemment définie pour Shaakichiuwaanaan. Notre étude conceptuelle a identifié une filière potentielle pour produire sur place du carbonate de lithium de qualité batterie et maintenant, la calcination par micro-ondes représente une occasion d'évaluer l'une des technologies clés qui pourraient permettre de concrétiser cette vision. »

« Shaakichiuwaanaan figure déjà parmi les plus grands projets de lithium de roche dure au monde, et la collaboration avec Mitsui et Microwave Chemical marque une autre étape importante de notre stratégie visant à évaluer de nouvelles opportunités de création de valeur au-delà du concentré de spodumène. »

« Ce protocole d'entente combine les ressources en lithium de haute qualité de PMET, la technologie exclusive de calcination par micro-ondes de MWCC et les capacités mondiales de Mitsui en matière de développement de projets et de commercialisation. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour évaluer comment Shaakichiuwaanaan peut tirer parti de l'hydroélectricité renouvelable et abordable du Québec dans le cadre d'une chaîne d'approvisionnement en lithium plus intégrée, tournée vers l'Occident, qui soutient le Québec, le Canada et les marchés alliés », a ajouté M. Brinsden.

Ressources PMET Inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente non contraignant avec Mitsui & Co., Ltd. et Microwave Chemical Co., Ltd. afin d'évaluer conjointement l'application de la technologie exclusive de calcination par micro-ondes à des échantillons de spodumène provenant du projet Shaakichiuwaanaan, détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada.

Mise en contexte

La calcination est une étape clé du traitement initial visant à transformer le concentré de spodumène en produits chimiques à base de lithium en aval, où la chaleur est utilisée pour convertir le spodumène alpha en spodumène bêta en vue de l'extraction ultérieure du lithium. Historiquement, les combustibles fossiles (sous forme de gaz et/ou de charbon) servent de principale source d'énergie utilisée pour générer la chaleur importante et l'énergie globale nécessaires pour que le changement de phase se produise (du spodumène alpha au spodumène bêta).

Mitsui & Co., Ltd. (« Mitsui ») et Microwave Chemical Co., Ltd. (« MWCC ») ont lancé une expérience de démonstration visant à développer conjointement une technologie sobre en carbone, utilisant les micro-ondes, pour le raffinage du minerai de lithium. Mitsui fournit davantage d'informations concernant sa collaboration avec MWCC dans le domaine de la calcination par micro-ondes sur son site Web.

Le vaste réseau d'énergie hydroélectrique renouvelable du Québec génère l'une des énergies les moins chères d'Amérique du Nord. Le recours à cette énergie pour l'étape de calcination du spodumène (c'est-à-dire en remplacement des combustibles fossiles) pourrait constituer un avantage concurrentiel majeur pour les initiatives en aval et incite donc PMET à poursuivre son évaluation d'autres initiatives visant à créer de la valeur ajoutée et à développer des produits transformés à Shaakichiuwaanaan.

Avancement de la démarche de développement en aval de PMET

Le 14 juin 2026, PMET a annoncé les résultats d'une étude conceptuelle visant à évaluer les possibilités de transformer, sur place, le concentré de spodumène produit à Shaakichiuwaanaan en produits chimiques à base de lithium à plus forte valeur ajoutée. L'étude a identifié le procédé de lixiviation atmosphérique ALiMD de Primero comme la filière privilégiée pour une évaluation plus poussée, ayant réussi à produire, à l'échelle du banc d'essai, du carbonate de lithium de qualité batterie à 99,8 % à partir de concentré de spodumène provenant de Shaakichiuwaanaan.

L'une des principales conclusions de ces travaux était que la combinaison de la calcination électrique et de la transformation du lithium en aval pourrait permettre de tirer parti de l'hydroélectricité renouvelable et abordable du Québec pour créer une chaîne d'approvisionnement en lithium plus efficace et à plus faible empreinte carbone, tout en réduisant l'intensité logistique et en augmentant la création de valeur au Québec et au Canada.

La collaboration avec Mitsui et MWCC a pour but d'évaluer la calcination électrique assistée par micro-ondes en tant que technologie permettant potentiellement de mettre en œuvre cette stratégie plus large de développement en aval.

Protocole d'entente PMET - MWCC - Mitsui & Co.

Le PE établit un cadre de collaboration permettant aux parties de faire progresser l'évaluation technique et d'explorer les possibilités de commercialisation future de la technologie de calcination par micro-ondes dans l'industrie du lithium. Selon les modalités du PE :

PMET fournira des échantillons de matières premières de spodumène provenant de Shaakichiuwaanaan en vue d'essais en usine pilote; 1,5 tonne de concentré de spodumène grossier à 6,2 % Li₂O a déjà été expédié vers l'usine pilote à Osaka dans le cadre de précédents programmes d'essais pilotes de SMD.

MWCC dirigera la réalisation des essais en usine pilote utilisant sa technologie exclusive de calcination par micro-ondes, et

Mitsui contribuera à l'évaluation des résultats des essais en usine pilote dans une perspective de développement du projet et, le cas échéant, facilitera les discussions sur les avenues potentielles de commercialisation future.

Cette collaboration vise à déterminer si la calcination par micro-ondes pourrait soutenir la stratégie globale de PMET en ce qui a trait aux produits transformés à valeur ajoutée, y compris la production éventuelle d'un produit enrichi en lithium sur le site. PMET est d'avis que Shaakichiuwaanaan est particulièrement bien placé pour envisager cette opportunité compte tenu de son ampleur, de son emplacement au Québec, de son accès potentiel à l'énergie hydroélectrique renouvelable et de sa capacité à soutenir une chaîne d'approvisionnement occidentale plus intégrée en produits chimiques à base de lithium.

Si le développement va de l'avant, la calcination électrique sur le site minier ou à proximité pourrait favoriser l'utilisation de l'énergie renouvelable et abordable du Québec, réduire la dépendance vis-à-vis des capacités de transformation situées à l'étranger, réduire l'intensité logistique et diminuer considérablement la quantité de matériaux transportés depuis le site, grâce à la transformation sur place du concentré de spodumène en un produit à base de lithium à plus forte valeur ajoutée et moins volumineux.

L'étude conceptuelle menée par la Société a mis en évidence des avantages potentiels significatifs liés à la transformation sur place, notamment une réduction des volumes de transport, une diminution des coûts logistiques et des camions circulant sur les routes, et la possibilité de contribuer à une chaîne d'approvisionnement en produits chimiques à base de lithium plus sobre en carbone.

La collaboration avec Mitsui et MWCC devrait porter plus particulièrement sur l'étape de calcination, considérée comme une étape clé potentielle de cette filière de transformation plus large.

À l'issue des essais menés par MWCC en usine pilote, les parties prévoient examiner les résultats et d'envisager la possibilité de poursuivre l'évaluation et d'engager des discussions axées sur la commercialisation concernant l'application potentielle de la technologie de calcination par micro-ondes au projet Shaakichiuwaanaan de PMET. Les parties pourraient également coordonner leurs efforts afin d'évaluer les possibilités de financement gouvernemental potentiel dans la mesure où le projet s'inscrit dans le cadre des stratégies relatives aux minéraux critiques et des objectifs en matière d'énergie propre.

Le PE est non contraignant et non exclusif, à l'exception des dispositions usuelles, notamment en matière de confidentialité et d'enjeux connexes. Tout accord commercial futur, toute structure de développement du projet, tout déploiement technologique, tout financement ou toute décision de construction reste subordonné à la réussite des essais, à une évaluation technique et économique plus approfondie, à la conclusion d'accords définitifs, à l'obtention des autorisations requises et au respect des conditions de développement usuelles.

La collaboration prévue dans le cadre du protocole d'entente se poursuivra pendant une période de 12 mois, et les parties envisageront par la suite, en toute bonne foi, la possibilité d'une prolongation éventuelle.

À propos de Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co., Ltd. est une société internationale de commerce et d'investissement qui dispose d'un portefeuille diversifié d'activités et d'une vaste expérience en développement de projets, commercialisation, intégration des chaînes d'approvisionnement et partenariats industriels dans les secteurs des ressources naturelles, de l'énergie, des infrastructures, de la mobilité, des produits chimiques et dans d'autres domaines.

À propos de Microwave Chemical Co., Ltd.

Microwave Chemical Co., Ltd. est une entreprise technologique japonaise spécialisée dans le développement et la commercialisation de procédés industriels utilisant les micro-ondes. Dans le cadre du PE, MWCC appliquera et validera sa technologie exclusive de calcination par micro-ondes à l'échelle de l'usine pilote, en utilisant des échantillons de spodumène fournis par PMET.

À propos de Ressources PMET Inc.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O1. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « stratégie », « évaluer », « étape clé », « potentiel », « davantage », « futur », « développement », « à plus long terme », « reste subordonné », « croissance », « opportunités », « plus poussée », « avancement », « a pour but », « prévu » ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la calcination par micro-ondes et son potentiel, la capacité à mettre en œuvre la stratégie de diversification à plus long terme de PMET visant à réduire l'intensité logistique et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de réduire les besoins en transport et la circulation des camions sur les routes, de réduire la dépendance vis-à-vis des capacités de transformation à l'étranger, ainsi que la création d'un produit à base de lithium à plus forte valeur ajoutée au Québec, le succès de tout essai, la capacité de conclure des accords définitifs et la capacité de produire sur place du carbonate de lithium de qualité batterie.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium en tant que coproduits, la capacité d'obtenir l'autorisation pour l'énergie d'Hydro-Québec, l'obtention de toutes les approbations règlementaires requises, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément aux règles d'inscription 5.8 et 5.9 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

_________________________ 1 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

SOURCE PMET Resources Inc.

CONTACT : Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]