Une étape déterminante pour l'avenir des soins de santé dans l'Est de Montréal - Santé Québec acquiert les terrains nécessaires à la réalisation du nouvel Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 21 août 2026 /CNW/ -- Santé Québec annonce avoir fait l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet du nouvel Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Cette acquisition constitue une étape clé pour faire progresser la construction d'un hôpital moderne, à la hauteur des besoins de la population de l'Est de Montréal. Le coût d'acquisition des terrains s'élève à 30 millions de dollars.

« Avec l'acquisition de ces terrains, l'avenir des soins de santé dans l'Est de Montréal se concrétise encore davantage. Il s'agit d'une étape essentielle pour permettre la réalisation du nouvel HMR. Grâce au travail étroit des équipes de Santé Québec et à l'engagement exceptionnel de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, nous pouvons maintenant poursuivre la mise en œuvre du concept retenu pour l'agrandissement et la modernisation de cette infrastructure essentielle pour la population de l'Est de Montréal et du Québec », a déclaré Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

« La Fondation est heureuse de contribuer concrètement à cette transformation majeure pour l'Est de Montréal. Les sommes reçues de Santé Québec dans le cadre de cette transaction seront entièrement réinvesties par la Fondation dans le projet d'agrandissement et de modernisation de l'HMR. Nous sommes fiers de participer directement à accélérer le développement d'un hôpital moderne, à la hauteur des besoins des patients, de leurs familles et de nos équipes », a déclaré Sandrine Archambault, présidente-directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Une mobilisation exceptionnelle de la communauté

La transaction témoigne également de l'engagement exceptionnel de la communauté envers l'HMR. La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont s'est engagée à remettre à Santé Québec un don équivalant à la valeur de la transaction afin de soutenir le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital.

Cette contribution philanthropique majeure et sans précédent constitue un geste concret en faveur de l'avenir des soins de santé dans l'Est de Montréal. Elle contribuera directement à la réalisation d'un projet structurant pour la population et les équipes qui y travaillent.

L'Est de Montréal compte parmi les secteurs les plus densément peuplés du Québec et les besoins de santé de sa population continueront d'évoluer au cours des prochaines décennies. Le nouvel HMR permettra de moderniser les infrastructures, de bonifier les plateaux techniques et d'offrir un environnement mieux adapté aux besoins des patients, des familles et des équipes cliniques.

Avec l'acquisition de ces terrains, Santé Québec franchit une nouvelle étape concrète vers la réalisation de ce projet majeur pour l'avenir des soins de santé dans l'Est de Montréal.

SOURCE Santé Québec

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