Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de la présidente-directrice générale de Santé Québec Baie-James

QUÉBEC, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Mme Caroline Sabourin à titre de présidente-directrice générale (PDG) Santé Québec Baie-James. Cette nomination a été entérinée par le CA de la société d'État le 29 juillet dernier. Mme Sabourin entrera en fonction le 24 août 2026.

Note biographique

Mme Caroline Sabourin, présidente-directrice générale de Santé Québec Baie-James

Caroline Sabourin est directrice générale adjointe de Santé Québec Baie-James depuis 2024. Forte de près de 30 ans d'expérience au sein de l'organisation, elle a auparavant occupé les fonctions de directrice des programmes sociaux de 2017 à 2024. À ce titre, elle était notamment responsable des services sociaux généraux, des services en santé mentale et dépendance, des services destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique, du soutien à l'autonomie des personnes âgées ainsi que des services jeunesse.

De 2006 à 2016, elle a occupé le poste de coordonnatrice de l'équipe d'intervention jeunesse.

Titulaire d'un baccalauréat en psychoéducation de l'Université de Sherbrooke, Mme Sabourin a également complété un programme court en gestion des organisations publiques à l'École nationale d'administration publique (ENAP). Elle met à profit une solide expertise en gestion, en intervention psychosociale ainsi qu'en développement des services de santé et des services sociaux.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État dont la mission est de coordonner, de soutenir et de moderniser l'organisation des services de santé et des services sociaux au Québec, dans une perspective d'efficacité, d'accessibilité et de qualité des soins.

SOURCE Santé Québec

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