TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) réunit officiellement ses activités en assurance spécialisée au Canada et aux États-Unis sous une seule marque : Intact Assurance Solutions spécialisées. Cette unification sous un seul nom représente la pleine intégration de ce segment croissant du portefeuille d'Intact et l'engagement de l'entreprise à être un leader sur le marché de l'assurance spécialisée.

« Le lancement de la marque Intact aux États-Unis est une étape importante dans notre engagement à devenir un chef de file mondial de l'assurance spécialisée », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Nous voyons un fort potentiel de croissance dans nos activités en assurance spécialisée compte tenu de l'expertise de notre équipe et de nos solutions robustes pour les clients et les courtiers des deux côtés de la frontière. »

Les entreprises américaines opéraient auparavant sous les marques OneBeacon Insurance Group et La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord aux États-Unis, à la suite de leurs acquisitions respectives en 2017 et 2019.

« C'est une journée excitante pour nous aux États-Unis et pour nos équipes au Canada, alors que nous allons officiellement de l'avant sous le nom Intact Assurance Solutions spécialisées », a ajouté Mike Miller, président des opérations aux États-Unis et d'Intact Assurance Solutions spécialisées. « Toute l'équipe des solutions spécialisées en Amérique du Nord se réjouit de continuer à fournir aux clients et aux courtiers les produits et services spécialisés qui nous caractérisent, soutenus par la force de la marque Intact ».

La marque combinée d'Intact Assurance Solutions spécialisées comprend plus de 20 domaines de spécialisation, dont neuf servent à la fois les clients au Canada et aux États-Unis. Elle est un chef de file dans divers secteurs d'activité, notamment comme sixième fournisseur de cautionnements en Amérique du Nord.

Les entreprises de souscription d'Intact Assurance Solutions spécialisées offrent une vaste gamme de produits et de services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion partout en Amérique du Nord. Chaque entreprise est gérée par une équipe chevronnée de professionnels de l'assurance spécialisée qui s'occupe d'un groupe de clients ou d'un secteur en particulier et qui offre des produits distincts ainsi que des protections et des services sur mesure. Pour plus d'informations sur les produits et services, consultez les sites intactspecialty.com (États-Unis) et intactspecialisees.ca (Canada).

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 11 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée qui sont vendus par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits d'assurance sont souscrits par les filiales d'Intact Insurance Group USA, LLC.

