L'équipage a également terminé quatrième aux Championnats du monde de 2018.

Aux Jeux paralympiques de Rio 2016, le Canada avait décroché une médaille de bronze dans cette épreuve. Nolan et Todd ont fait partie de l'équipe en 2016, tandis que Fredrickson, Hooper et Court participeront pour la première fois aux Jeux paralympiques.

« C'est un honneur de représenter le Canada à mes quatrièmes Jeux paralympiques », déclare Nolan. « Je m'estime très chanceuse de faire partie d'un group aussi solide d'athlètes qui se sont dévoués à leur sport et qui ont dû sacrifier tellement de choses pour arriver jusqu'ici. »

Jessye Brockway (Mill Bay, C.-B.) et Jeremy Hall (St. Paul, Alb.) feront leurs débuts paralympiques en concourant ensemble aux deux de couple mixte (PR2Mix2x). Le duo s'est formé il y a tout juste deux ans. Hall était à la recherche d'une partenaire, car il n'y a pas d'épreuve de skiff aux Jeux paralympiques dans la catégorie PR2, alors, sa seule chance de participer aux Jeux était de se qualifier au deux de couple. Et Brockway a répondu à l'appel. Même si cette dernière avait déjà concouru dans d'autres parasports, c'est la première fois qu'elle prenait part à l'aviron. Aux Championnats du monde de 2019, le tandem a terminé au 11e rang.

À la dernière compétition de qualification en juin, Hall et Brockway devaient terminer dans les deux premiers s'ils voulaient obtenir leur laissez-passer pour Tokyo. Ils ont manqué cet objectif de peu en terminant à la troisième place. Cependant, ils seront en mesure de poursuivre leurs rêves paralympiques, le Canada ayant reçu une invitation de la commission bipartite pour le deux de couple mixte.

« Je suis absolument ravie d'être nommée dans ma première équipe paralympique. Ayant grandi avec une hémophilie sévère, ce n'est pas quelque chose que j'aurais cru possible », indique Hall. « Dire que c'est un rêve devenu réalité serait un euphémisme. J'ai hâte de prendre le départ à Tokyo avec Jess et de représenter fièrement le Canada sur la plus grande scène sportive. »

La compétition d'aviron se déroulera du 27 au 29 août à Tokyo. Les séries auront lieu le 27 août, les épreuves de repêchage, le 28 et les finales, le 29.

« Je suis très fier de notre équipe qui se rend à Tokyo », affirme John Wetzstein, entraîneur-chef du para-aviron. « Le parcours a été long, et ces athlètes talentueux sont prêts à se rendre sur la ligne de départ et à susciter la fierté du Canada. Notre objectif est de nous mettre en position de réaliser notre meilleure performance dans les finales A. »

L'aviron, qui fait partie du programme paralympique depuis 2008, comprend quatre épreuves : le skiff féminin, le skiff masculin, le deux de couple mixte et le quatre de pointe mixte avec barreur. Le Canada a remporté sa première médaille dans ce sport à Rio 2016, soit une médaille de bronze au quatre de pointe mixte, grâce à Curtis Halladay, Meghan Montgomery, Nolan, Todd et la barreuse Kristen Kit. Nolan est la rameuse paralympique la plus prolifique du Canada, ayant participé à toutes les éditions des Jeux paralympiques depuis les débuts de ce sport (Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016 et bientôt Tokyo 2020).

« Félicitations à tous les membres de l'équipe de para-aviron pour avoir mérité vos places aux Jeux paralympiques ! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « J'ai hâte d'encourager les deux bateaux du Canada aux Jeux. Ces sept athlètes fantastiques ont travaillé avec tellement d'acharnement et déployé tant d'efforts pour se rendre aux Jeux, et le Canada sera fier d'eux quoi qu'il arrive ! »

ÉQUIPE DE PARA-AVIRON DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Jessye Brockway -- Mill Bay, C.-B.

Laura Court -- St. Catharines, Ont.

Kyle Fredrickson -- Duncan, C.-B.

Jeremy Hall -- St. Paul, Alb.

Bayleigh Hooper -- Chatsworth, Ont.

Victoria Nolan -- Toronto, Ont.

Andrew Todd -- Thunder Bay, Ont.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, avant la fin du mois d'août.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos d'aviron Canada : RowingCanada.org

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700 ; Colleen Coderre, Responsable des communications, Rowing Canada Aviron, [email protected] ou 613-530-6217 (WhatsApp)

Liens connexes

http://paralympic.ca/