TORONTO, le 9 août 2022 /CNW/ - EY Canada a annoncé aujourd'hui qu'une équipe de professionnels hautement spécialisés en technologies Microsoft Dynamics en provenance de DXC Technology (NYSE: DXC) se joint à la Société. L'équipe aidera les clients à moderniser et à optimiser leurs fonctions finances et opérations, leurs systèmes de planification des ressources de l'entreprise et la gestion de leurs chaînes d'approvisionnement en concevant, en élaborant et en mettant en œuvre des solutions sur mesure au moyen des technologies Microsoft.

« Je suis heureux d'accueillir cette équipe d'experts des TI à l'heure où, plus que jamais, les solutions numériques sont la pièce maîtresse du monde du travail, explique David McQueen, associé directeur, Consultation chez EY Canada. Ensemble, nous aiderons les sociétés canadiennes ouvertes et fermées à mettre en œuvre des solutions et des applications logicielles sur mesure, grâce auxquelles elles pourront composer avec l'avenir. Il s'agit du tout dernier exemple de la façon dont nous investissons dans la technologie pour aider les clients à atteindre leurs objectifs d'affaires. »

La vaste expérience de l'équipe en technologies Microsoft Dynamics renforcera les capacités déjà robustes d'EY et élargira la gamme de solutions qu'offre EY Canada aux entreprises pour les aider à réaliser la valeur à long terme associée à une transformation numérique de bout en bout s'appuyant sur les outils Microsoft. L'équipe contribuera par la même occasion à intégrer aux processus d'EY des renseignements tirés de l'analytique et de l'intelligence artificielle, lesquels peuvent améliorer la visibilité, l'agilité et la prise de décision et permettre des ajustements en temps réel en fonction de la conjoncture des marchés ou des possibilités d'affaires.

« En collaboration avec Microsoft, l'équipe continuera de créer des expériences nouvelles et novatrices pour les clients, leur offrant une visibilité et une agilité accrues à l'appui d'une meilleure prise de décisions, le tout grâce à de solides capacités analytiques et à des informations tirées de l'intelligence artificielle reposant sur les solutions Microsoft Dynamics » affirme Charles Lamanna, vice-président, Applications et plateformes d'affaires, Microsoft.

Damian Eleftheriou, associé, Consultation - Technologie, EY Canada, ajoute : « Dans tous les secteurs, les organisations explorent de nouvelles façons de créer de la valeur pour l'entreprise et de mettre en place de nouveaux modèles d'affaires en tirant parti de la technologie. La pile technologique de Microsoft est au cœur de plusieurs de ces transformations. En agrandissant nos équipes Microsoft Dynamics et en jumelant leur savoir-faire aux capacités avancées d'EY en matière de transformation d'entreprise et de création de valeur, nous ancrons notre position de chef de file de la technologie transformatrice. »

EY a obtenu six spécialisations avancées de Microsoft en plus d'être partenaire Or des compétences dans les applications infonuagiques Azure, Dynamics 365 et Microsoft 365, mettant l'accent sur plusieurs domaines technologiques. À l'échelle mondiale, EY a accompagné plus de 4 000 clients et a réalisé plus de 16 000 projets pour soutenir les transformations numériques des organisations.

Pour en savoir davantage sur l'alliance entre EY et Microsoft, consultez : ey.com/fr_ca/alliances/microsoft

