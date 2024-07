- La formation comprend cinq médaillés paralympiques

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Une équipe composée de 20 athlètes a été nommée en vue de représenter le Canada en para-athlétisme aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Athlétisme Canada.

Charlotte Bolton - Tillsonburg, Ont. Bianca Borgella - Ottawa, Ont. Anthony Bouchard - Québec, QC Renee Foessel - Barrie, Ont. Cody Fournie - Victoria , C.-B. Keegan Gaunt - Thunder Bay , Ont. Zach Gingras - Markham , Ont. Sheriauna Haase - Toronto , Ont. Julia Hanes - LaSalle , Ont. Brent Lakatos - Dorval , QC Guillaume Ouellet - Victoriaville , QC Marisa Papaconstantinou - Toronto, Ont. Ashlyn Renneberg - Saskatoon, Sask. Nate Riech - Victoria , C.-B. Katie Pegg - Scarborough, Ont. Amanda Rummery - Edmonton , Alb. Austin Smeenk - Oakville, Ont. Greg Stewart - Kamloops , C.-B. Noah Vucsics - Calgary , Alb . Jesse Zesseu - Toronto , Ont.

RENCONTREZ LES MÉDAILLÉS PARALYMPIQUES DE RETOUR DANS L'ÉQUIPE

L'équipe comprend cinq médaillés paralympiques, menés par Brent Lakatos, qui a récolté 11 médailles au cours de ses cinq premiers Jeux paralympiques. Lakatos a remporté quatre médailles d'argent à Tokyo en 2021, où il a été le porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture.

Parmi les cinq médaillés paralympiques, deux sont des champions en titre qui visent à rééditer leurs exploits d'il y a trois ans.

Greg Stewart a établi un record paralympique dans son parcours vers la médaille d'or à l'épreuve de lancer de poids masculin F46. Stewart a annoncé sa retraite du sport de compétition en 2022, mais, un peu plus d'un an plus tard, il a annoncé son retour sur l'aire de lancer. De retour en force, il remporte la médaille d'argent aux Championnats du monde de para-athlétisme 2024 en mai, ce qui lui permet d'obtenir une place de quota pour le Canada. Il a par la suite obtenu sa nomination grâce à sa performance aux Essais d'athlétisme Bell 2024.

« Il y aura de nombreux nouveaux coéquipiers, et je suis particulièrement heureux de voir l'équipe féminine se renforcer », indique Stewart. « De plus, je suis vraiment ravi de concourir avec plusieurs de mes amis. Paris sera formidable, c'est certain. »

Nate Riech a remporté le 1500 mètres masculin T37/38 à la dernière journée complète de compétition à Tokyo, établissant du même coup un record paralympique. Il est également double champion du monde dans cette épreuve, ayant récolté l'or aux éditions 2019 et 2023 des Championnats du monde de para-athlétisme.

« Hé le monde. Allons-y. Préparons-nous à relever les défis qui nous attendent. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, et je suis aussi impatient de me mettre au défi également », ajoute Riech.

Marissa Papaconstantinou se prépare pour ses troisièmes Jeux paralympiques après avoir gagné le bronze au 100 mètres féminin T64 à Tokyo. Elle a récolté le bronze dans cette même épreuve, ainsi qu'au 200 mètres T64, aux Championnats du monde de para-athlétisme l'année dernière.

Zach Gingras a obtenu sa nomination à l'équipe paralympique grâce à la médaille d'argent qu'il a remportée aux Championnats du monde de para-athlétisme 2023 au 400 mètres masculin T38 et à une brillante performance aux Essais d'athlétisme Bell 2024. Gingras concourra à ses deuxièmes Jeux paralympiques après avoir remporté le bronze à cette épreuve, il y a trois ans à Tokyo.

DES VÉTÉRANS DÉCORÉS ESPÈRENT S'ILLUSTRER SUR LA SCÈNE PARALYMPIQUE

Austin Smeenk a déjà connu une saison digne des livres de records, ayant battu le record du monde au 400 mètres masculin T34 à trois reprises et établi un nouveau record du monde au 800 mètres masculin T34 aux compétitions du Grand Prix de World Para Athletics cette année. Il a remporté l'argent (100 mètres T34) et le bronze (400 mètres T34) aux Championnats du monde de para-athlétisme, où il a rempli les fonctions de cocapitaine de l'équipe, à Paris, l'année dernière.

Renee Foessel se dirige vers ses troisièmes Jeux paralympiques après avoir gagné l'argent au lancer de disque féminin F38 aux Championnats du monde de 2023, où elle a agi en tant que cocapitaine de l'équipe avec Smeenk. Plus tard cette année-là, elle a décroché le bronze à cette même épreuve aux Jeux parapanaméricains à Santiago.

« Après les championnats du monde l'année dernière où je suis montée sur le podium, j'aimerais vraiment réaliser une performance équivalente », affirme Foessel. « L'idéal serait toutefois la médaille d'or, mais je suis vraiment enthousiaste à l'idée de me rendre aux Jeux, de monter sur le terrain et de faire de mon mieux. »

Guillaume Ouellet foulera également la piste paralympique pour la troisième fois. Il est médaillé de bronze des Championnats du monde de para-athlétisme 2023 au 1500 mètres masculin T34 1500.

Charlotte Bolton s'est adjugé la médaille de bronze au lancer de disque féminin F41 aux Jeux parapanaméricains de 2023 et a signé sa première victoire internationale dans cette épreuve au Grand Prix de WPA en juin.

LES RECRUES PARALYMPIQUES VEULENT BRILLER

Onze athlètes feront leurs débuts paralympiques à Paris, et plusieurs d'entre eux ont déjà eu un impact sur la scène internationale.

Trois athlètes ont remporté des médailles aux Championnats du monde de para-athlétisme de 2023 ou de 2024.

Bianca Borgella a récolté l'argent (200 mètres T13) et le bronze (100 mètres T13) aux Championnats du monde de para-athlétisme de 2023.

« C'est vraiment incroyable. La jeune Bianca n'aurait jamais pensé qu'elle irait aux Paralympiques. Cette année, je souhaite y aller avec l'esprit clair, et je l'espère, revenir avec une médaille ; croisons-nous les doigts », indique Borgella.

Noah Vucsics a décroché l'argent au saut en longueur masculin T20 aux mondiaux de 2023 et le bronze dans cette même épreuve aux Jeux parapanaméricains de 2023.

« L'objectif est d'essayer d'atteindre le podium, comme je l'ai fait l'année dernière. Pour y parvenir, je dois travailler sur certains éléments et me battre pour une de ces médailles », explique Vucsics.

Cody Fournie a couru vers la médaille d'argent au 100 mètres masculin T51 aux Championnats du monde de para-athlétisme de 2024 qui avaient eu lieu à Kobe, au Japon.

Quatre athlètes se présenteront aux Jeux de Paris 2024 en qualité de médaillés des Jeux parapanaméricains de Santiago 2023.

Anthony Bouchard n'a commencé la course en fauteuil roulant qu'en 2020, mais il s'est rapidement fait connaître comme un prétendant sérieux aux médailles, ayant remporté l'or à Santiago au 100 mètres masculin T52.

Sheriauna Haase est montée deux fois sur le podium aux Jeux parapanaméricains en remportant le bronze aux épreuves féminines du 100 mètres et du 200 mètres T47.

Jesse Zesseu est reparti de Santiago avec des médailles au lancer de disque masculin F37 (argent) et au saut en longueur masculin F37 (bronze).

Keegan Gaunt, qui s'apprête à prendre part à ses premiers Jeux paralympiques, a une médaille de bronze des Jeux parapanaméricains à son actif, ayant terminé troisième au 1500 mètres féminin T13.

Les recrues paralympiques Ashlyn Renneberg, Julia Hanes, Katie Pegg et Amanda Rummery complètent l'équipe.

UN CALIBRE MONDIAL

Le Canada a connu une de ses meilleures saisons aux Championnats du monde de para-athlétisme en 2023. L'équipe canadienne a récolté 14 médailles (deux d'or, sept d'argent et cinq de bronze) remportées par neuf athlètes. Il s'agit de la meilleure performance du pays aux Championnats du monde de para-athlétisme depuis 2013. Le Canada a également ajouté deux autres médailles à son palmarès aux Championnats du monde de para-athlétisme 2024, un événement où peu d'athlètes déjà qualifiés pour Paris 2024 ont compétitionné.

L'équipe canadienne de para-athlétisme est rentrée de Tokyo 2020 avec huit médailles -- deux d'or, quatre d'argent et deux de bronze -- remportées par cinq participants à des épreuves individuelles. C'est le même nombre de médailles et de médaillés qu'à Rio 2016.

« Lorsque j'ai quitté Tokyo en 2021, je m'étais dit que la seule façon de croire en notre succès était d'avoir un plan stratégique qui nous permettrait de mettre sur pied une équipe d'au moins 20 athlètes », déclare Carla Nichols, responsable de la haute performance en para-athlétisme d'Athlétisme Canada. « Nous en avons 20, soit 10 femmes et 10 hommes. Tous les hommes figurent au top six du classement mondial et presque toutes les femmes sont classées dans le top huit. Je vois 20 athlètes dont je suis si fière et je sais qu'ils sont bien placés pour réaliser de bonnes performances à Paris. C'était une équipe difficile à former, et ces athlètes ont travaillé avec acharnement au cours des deux dernières années pour réussir à se tailler une place au sein de cette équipe. »

Quinze des athlètes nommés ont atteint la norme de qualification pour l'équipe qui concourra aux Jeux paralympiques lors des Essais d'athlétisme Bell 2024 à Montréal, le mois dernier.

La compétition de para-athlétisme à Paris se déroulera du 30 août au 8 septembre au Stade de France et les épreuves de marathon se tiendront dans les rues de Paris au dernier jour de compétition.

« Félicitations aux 20 membres de l'équipe de para-athlétisme pour leur nomination dans l'Équipe paralympique canadienne pour Paris 2024 », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Ce sera une équipe passionnante à suivre à Paris, avec des médaillés paralympiques, des détenteurs de records du monde, des débutants sur la scène paralympique, ainsi que le retour de vétérans et bien plus. J'encourage tous les Canadiens à se rallier derrière ces athlètes ; j'ai moi-même hâte de les encourager. »

« Je suis ravie d'accueillir les athlètes en para-athlétisme dans l'équipe », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'est un groupe incroyable d'athlètes, qui ont de nombreux succès aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde à leur palmarès. Que ce soit du côté des leaders de l'équipe qui ont concouru à plusieurs éditions des Jeux, ou du groupe d'athlètes très enthousiastes à l'idée de prendre part à leurs premiers Jeux, nous verrons des performances exceptionnelles à Paris. Nous souhaitons à ces 20 athlètes la meilleure des chances dans leurs derniers préparatifs et je me réjouis à l'idée de les appuyer aux Jeux. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

