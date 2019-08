Une enveloppe de 1,5 M$ pour Place aux jeunes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ont procédé, aujourd'hui, à l'annonce du financement pour l'organisme Place aux jeunes en région (PAJR).

Ainsi, l'ensemble des équipes Place aux jeunes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui passeront au nombre de cinq, recevra 1,5 million de dollars sur cinq ans.

Rappelons que le 21 juillet dernier, le gouvernement du Québec avait déclaré qu'il doublerait les investissements pour PAJR, le total se chiffrant maintenant à 35 millions de dollars, répartis sur cinq ans. Grâce à ces sommes, l'organisme pourra aider davantage les jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions du Québec. Cette offre de service étendue vise également à freiner l'exode des jeunes Québécoises et Québécois hors des régions.

Citations

« À titre de député issu d'une région et d'adjoint parlementaire au premier ministre pour le volet jeunesse, je connais toute l'importance du retour de nos jeunes dans nos coins de pays. À la suite de rencontres avec mes collègues du caucus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis heureux d'annoncer un financement considérable de mon secrétariat pour Place aux jeunes dans cette belle région. Nous nous donnons, aujourd'hui, les outils afin de ramener le maximum de jeunes dans les MRC du territoire. Du même coup, nous prenons soin de la plus grande richesse naturelle au Québec : la jeunesse. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Les jeunes et les régions sont deux forces indéniables pour le Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a tant à offrir : des emplois spécialisés et des paysages à couper le souffle, sans oublier l'accueil chaleureux de ses citoyennes et citoyens. Je suis très fière que notre gouvernement s'assure, jour après jour, de l'épanouissement de nos jeunes et des régions par l'entremise d'organismes comme Place aux jeunes en région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Voici une autre belle annonce pour notre région, qui se démarque, encore une fois, comme un pôle majeur d'activité commerciale et industrielle. Je tiens à remercier l'organisme qui permet à des jeunes diplômées et diplômés de venir travailler et s'établir ici. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Cet investissement est un engagement clair à l'égard des régions éloignées des grands centres urbains, comme la nôtre, qui ont décidé de se donner des stratégies d'attraction d'envergure. À titre d'exemple, cette année, les agentes de Place aux jeunes de la circonscription de Roberval se sont jointes à l'équipe de Portes ouvertes sur le Lac, un organisme porteur de la stratégie de main-d'œuvre Ose le pays des bleuets. Ces sommes supplémentaires nous permettront de peaufiner notre action sur le terrain. »

Josée Bouchard, directrice générale de Portes ouvertes sur le Lac

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration ainsi que l'établissement et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

Lien connexe

Place aux jeunes en région : https://www.placeauxjeunes.qc.ca

