Le gouvernement du Canada fait des investissements pour faire de la Colombie-Britannique un leader dans le domaine des technologies propres et pour augmenter le nombre de véhicules à zéro émission

SQUAMISH, BC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Des entreprises avant-gardistes de Colombie-Britannique apportent des solutions aux défis environnementaux mondiaux. À Squamish, la technologie de l'hydrogène sans carbone de Quantum Technology Corporation crée des solutions de transport écologiques et renforce le leadership du Canada en matière d'énergie propre au niveau mondial.

Une entreprise de Squamish reçoit plus de 2,5 millions de dollars pour contribuer à la création d’un écosystème de l’hydrogène en Colombie-Britannique et à la mise en place de moyens de transport écologiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé, aujourd'hui, un financement de 2 547 500 $ à Quantum Technology pour lui permettre d'accroître la production de sa technologie de l'hydrogène vert.

Quantum Technology fabrique l'équipement nécessaire pour purifier et liquéfier des gaz tels que l'hydrogène et l'hélium. Ces gaz peuvent être utilisés comme source d'énergie sans carbone, ce qui est essentiel pour créer un avenir carboneutre dans des secteurs tels que les transports. Quantum Technology est la première entreprise canadienne à construire cet équipement à grande échelle. Aujourd'hui, ses innovations font progresser les projets d'énergie propre dans le monde entier, y compris l'alimentation de véhicules à zéro émission.

Ce financement, accordé dans le cadre du programme de PacifiCan, Croissance et productivité des entreprises, aidera Quantum Technology à poursuivre sa croissance en améliorant son processus de fabrication, en perfectionnant la conception de ses produits et en augmentant sa main-d'œuvre afin de répondre à la demande des marchés canadien et mondial. En Colombie-Britannique, l'expansion de Quantum Technology contribuera à ouvrir l'accès à l'hydrogène comme source de carburant et ouvrira la voie à des solutions de transport plus écologiques.

L'investissement annoncé aujourd'hui devrait créer plus de 20 nouveaux emplois à Quantum Technology.

Citations

« Partout dans notre province, les Britanno-Colombiens construisent un avenir plus propre et plus prospère. L'annonce d'aujourd'hui aidera Quantum Technology à répondre à la demande mondiale pour ses innovations et à créer de bons emplois locaux. Cet investissement témoigne de la volonté de PacifiCan de faire de la Colombie-Britannique un leader dans le domaine des technologies propres. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Le district de Squamish est devenu un centre d'entreprises de technologies propres en plein essor. À mesure que nous accélérons la transition énergétique vers une économie plus propre, l'énergie sans émission devra représenter une part de plus en plus importante de notre approvisionnement en énergie. L'investissement de plus de 2,5 millions de dollars du gouvernement du Canada aidera Quantum Technology à répondre à la demande du marché canadien et mondial pour ce carburant net zéro à forte densité énergétique. Cet investissement local dans une entreprise de Colombie-Britannique dont le marché se développe rapidement à l'échelle mondiale créera des emplois durables et bien rémunérés dans notre région. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire des investissements comme ceux-ci, qui nous aideront à atteindre nos objectifs concernant les changements climatiques et à débloquer les possibilités inégalées qu'offre l'économie verte ».

- Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Quantum Technology s'engage à faire progresser la technologie et les solutions pour l'hydrogène vert qui constitue un élément clé de la décarbonisation. Joignez-vous à nous pour innover, fabriquer et conduire la transition vers un avenir plus propre et plus prospère ».

- Calvin Winter, PhD, analyste financier agréé, président de Quantum Technology Corporation

Faits en bref

Quantum Technology est le seul fabricant de systèmes de liquéfaction d'hydrogène et d'hélium au Canada et l'une des deux entreprises d'Amérique du Nord qui possèdent et exploitent des usines d'hélium.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Selon le rapport « Stratégie de l'hydrogène pour le Canada », l'industrie mondiale de l'hydrogène devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici à 2030.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson Conseillère principale en communications, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), [email protected]; Jillian Glover Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]