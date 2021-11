« Geazone s'est engagé à fournir un service de livraison rapide, fiable, abordable et durable qui est axé sur la clientèle, et ce nouveau parc de véhicules zéro émission fonctionnant à l'hydrogène nous aidera à atteindre cet objectif », déclare Andrew Mitchell, président-directeur général de Geazone. « Nous sommes d'avis que toutes les entreprises peuvent être des champions de la durabilité, et nous tenons à faire notre part pour favoriser ce changement. »

Geazone Eco-Courier est une entreprise de messagerie zéro émission basée en Colombie-Britannique qui fournit des services de livraison durables, des services logistiques tiers et des services de transport aux entreprises de l'île de Vancouver et de Vancouver. Ses 40 nouveaux véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) Toyota Mirai sont alimentés à l'hydrogène et ne rejettent que de l'eau pour seule émission.

« Dans les endroits où l'infrastructure de ravitaillement existe - comme c'est le cas en Colombie-Britannique - les FCEV à l'hydrogène sont vraiment la solution zéro émission idéale pour les organisations qui exploitent un parc de véhicules de façon intensive », a déclaré Stephen Beatty, vice-président d'entreprise chez Toyota Canada Inc. « Nous félicitons Geazone d'avoir pris cette mesure audacieuse et innovante pour ses activités, et nous espérons que son parc de Toyota Mirai contribuera à démontrer l'utilité des FCEV à d'autres exploitants de parc qui désirent réduire leur empreinte carbone. »

Plus tôt cette année, Toyota a annoncé qu'elle s'associait au leader du covoiturage Lyft pour mettre à la disposition des conducteurs de covoiturage de la région de Vancouver un parc similaire de véhicules zéro émission.

Le lancement par Geazone de son parc de véhicules de messagerie fonctionnant à l'hydrogène est en partie le résultat de l'impact économique provoqué par la pandémie de COVID-19.

« Nous étions déjà une entreprise de messagerie écologique avec nos véhicules électriques à batterie, mais avec l'éclosion de la COVID-19 nous avons dû procéder à quelques changements », explique Mitchell. « Une grande partie de notre clientèle interentreprises s'est tarie. Nous nous sommes tournés vers un modèle de services d'entreprises aux consommateurs pour la livraison finale par messagerie. Parallèlement, nous avons également envisagé d'adopter l'hydrogène pour notre parc. J'ai été enthousiasmé lorsque j'ai vu la Toyota Mirai. J'en ai fait l'essai et quelques jours plus tard j'en ai demandé quarante sur-le-champ. Quelques semaines plus tard, nous avons ajouté le premier lot de FCEV à notre parc. »

Geazone prévoit étendre son parc de véhicules à hydrogène dans les mois à venir.

Hydrogen BC, l'association qui défend les intérêts de l'industrie de l'hydrogène en Colombie-Britannique, considère l'annonce d'aujourd'hui comme un indicateur convaincant de la croissance de l'hydrogène dans la province.

« Disposant de quatre stations de ravitaillement en hydrogène en activité et de plusieurs autres qui sont prévues, la Colombie-Britannique est certainement le bon endroit pour lancer un parc de véhicules de messagerie à hydrogène », a déclaré Colin Armstrong, président d'Hydrogen BC. « La prévoyance du gouvernement de la Colombie-Britannique, combinée au travail innovant des entreprises locales, signifie que nous disposons de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène nécessaire pour une opération de service de parcs transparent. Nous sommes ravis d'accueillir le premier parc de véhicules de messagerie propulsés à l'hydrogène d'Amérique du Nord, et nous félicitons Geazone pour cette initiative passionnante. »

Le lancement arrive à point nommé, à la lumière d'une annonce récente du gouvernement de la Colombie-Britannique concernant sa feuille de route CleanBC pour 2030, qui vise à aider la province à atteindre ses objectifs de réduction des émissions pour 2030 et à atteindre un niveau net zéro d'ici 2050.

Geazone a bénéficié de rabais dans le cadre du programme provincial CleanBC Go Electric, qui offre aux exploitants de parcs de véhicules 8 000 $ jusqu'à un maximum de 35 % du prix de vente pour l'achat d'un FCEV afin d'aider les entreprises de la Colombie-Britannique à réduire leurs émissions.

« Nous voulons encourager un plus grand nombre d'entreprises de la Colombie-Britannique à passer à l'énergie propre dans leurs activités quotidiennes », a déclaré Bruce Ralston, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faibles émissions de carbone. « Geazone Eco-Courier est un excellent exemple d'entreprise locale qui s'efforce d'adopter des véhicules plus propres, ce qui non seulement concorde avec notre stratégie touchant l'hydrogène et la feuille de route CleanBC pour 2030, mais aide aussi d'autres entreprises et communautés à atteindre leurs propres objectifs en matière de changement climatique en veillant à ce que les messagers conduisent des véhicules zéro émission. »

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a récemment publié sa Stratégie canadienne pour l'hydrogène, qui établit un cadre ambitieux pour faire du Canada un leader mondial en matière d'hydrogène.

