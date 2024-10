Le gant Steadi-3 peut maintenant être précommandé au Canada et aux États-Unis. Sa livraison se fera au début de 2025.

EDMONTON, AB, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Steadiwear a lancé son gant Steadi-3 de troisième génération conçu pour réduire les tremblements des mains chez les personnes atteintes de tremblements essentiels et de la maladie de Parkinson. Ce gant est presque deux fois plus petit et plus léger que le précédent.

Betty Faulkner porte le gant anti-tremblements Steadi-3 chez elle, à St. Albert, Alberta. (Groupe CNW/AGE-WELL) Steadi-3 peut être précommandé au Canada et aux États-Unis. Sa livraison se fera au début de 2025. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Aujourd'hui et demain, l'équipe de Steadiwear présente le Steadi-3 à la conférence annuelle d'AGE-WELL, qui se déroule à Edmonton en Alberta. Steadiwear est une entreprise en démarrage affiliée à AGE-WELL. Elle a reçu le soutien du réseau grâce à la mise au point de son gant anti-tremblements. Le gant Steadi-3 est enregistré auprès de Santé Canada et de la FDA, et il peut maintenant être commandé au Canada et aux États-Unis à l'adresse https://steadiwear.com/. Sa livraison se fera au début de 2025.

« Notre équipe est déterminée à créer une technologie qui redonne leur indépendance aux personnes qui ont des tremblements de mains. Steadi-3 représente une étape importante vers l'atteinte de cette vision, et nous sommes très heureux de la lancer, de dire Mark Elias, chef de la direction de Steadiwear. Nous avons conçu Steadi-3 pour qu'il soit plus efficace et plus confortable à porter pour les utilisateurs. »

Lorsque M. Elias a vu sa grand-mère échapper son café à cause de ses tremblements de main, il s'est donné pour mission de trouver une solution à ce problème. Il a mis à profit son expertise en mécanique des vibrations, utilisée pour stabiliser les bâtiments pendant les tremblements de terre, dans le but de créer un dispositif destiné à aider les gens atteints de tremblements. En 2015, M. Elias a cofondé Steadiwear avec Emile Maamary, chef du marketing, dont un grand-parent est aussi atteint de tremblements de mains. La jeune entreprise canadienne a lancé Steadi-1 en 2019, puis Steadi-2 en 2021.

Comme le Steadi-2, le Steadi-3 est un appareil sans pile doté d'un nouveau système à aimants qui se déplace dans la direction opposée des tremblements d'une personne. Il est conçu pour stabiliser le poignet et l'avant-bras et ainsi réduire au minimum les tremblements. La taille globale du gant a été réduite de près de la moitié, son poids est passé de 550 grammes à 275 grammes et il peut cibler une gamme beaucoup plus large de fréquences de tremblements.

« Dans l'ensemble, les rétroactions des utilisateurs de Steadi-3 ont été positives, explique M. Maamary. Dans le cadre de notre étude du nouvel appareil, 85 % des utilisateurs ont signalé des améliorations importantes de leurs tremblements en raison de la technologie Steadi-3. »

Les personnes atteintes de tremblements de mains peuvent avoir de la difficulté à manger, à boire, à s'habiller, à écrire et à utiliser un téléphone cellulaire ou un ordinateur ainsi qu'à réaliser de nombreuses autres activités dans leur vie personnelle et professionnelle. On estime que 10 millions d'Américains sont atteints de tremblement essentiel, qui touchent des personnes de tous âges. Des études montrent que 30 % des personnes aux prises avec des tremblements perdent leur emploi ou prennent une retraite anticipée en raison de leur état.

Betty Faulkner, de St. Albert en Alberta, souffre de tremblement essentiel depuis plus de 50 ans. Ses tremblements ont graduellement limité ses activités quotidiennes au fil du temps. Ancienne vérificatrice au sein du gouvernement fédéral, Mme Faulkner s'est heurtée à des obstacles au cours de sa carrière en raison de ses tremblements visibles pendant ses activités de vérification des entreprises. À mi-carrière, elle a pris la décision difficile de se consacrer à un travail de bureau consistant à résoudre les problèmes des vérificateurs qui s'occupaient des entreprises sur place.

Au fil des ans, Mme Faulkner a essayé de prendre des médicaments sur ordonnance pour gérer ses tremblements, mais sans obtenir de résultats satisfaisants. Il a fallu attendre que Steadiwear lui soit présenté pour qu'elle trouve une solution permettant d'éviter que sa main ne tremble. Mme Faulkner a commencé à utiliser Steadi-1 en 2020 et essayé toutes les versions bêta, notamment la nouvelle version de Steadi-3.

« Je l'adore, il est fantastique », affirme Mme Faulkner à propos du nouveau Steadi-3. « Le gant s'améliore avec chaque version. »

Le gant « intelligent » permet à Mme Faulkner de faire ce à quoi elle avait renoncé depuis des années, par exemple se maquiller, cuisiner, écrire à la main et manger de la soupe.

« Grâce à Steadi-3, j'ai retrouvé la liberté et la confiance nécessaires pour des activités que je ne faisais plus depuis longtemps, ajoute-t-elle. J'utilise davantage mes doigts et je peux porter le gant plus longtemps parce qu'il est plus petit et plus léger. »

AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, a financé Steadiwear pendant plusieurs années, contribuant à commercialiser l'appareil afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de tremblement essentiel et de la maladie de Parkinson, les troubles du mouvement les plus courants au monde.

« AGE-WELL est fière du soutien apporté à Steadiwear depuis ses débuts jusqu'à la mise sur le marché d'une solution exceptionnelle qui favorise l'indépendance et la qualité de vie des personnes souffrant de tremblements de la main, affirme le Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL. Steadi-3 est un excellent exemple de l'engagement d'AGE-WELL à promouvoir des produits novateurs qui sont bénéfiques pour les personnes âgées et leurs proches aidants, et qui favorisent un vieillissement en santé. »

En 2017, Steadiwear a remporté une compétition nationale nommée « Idéathon », organisée par AGE-WELL et HACKING HEALTH.

« AGE-WELL a soutenu Steadiwear au moyen de subventions qui nous ont permis de construire des prototypes pour recueillir les commentaires des utilisateurs, de nous connecter à de multiples réseaux qui ont façonné notre approche du développement technologique et de nous présenter aux bons partenaires du secteur pour faire passer nos produits à un niveau supérieur », explique M. Elias.

L'entreprise en démarrage a également été soutenue par le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement, l'Institut ontarien du cerveau, les Centres d'excellence de l'Ontario, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de Toronto et l'International Essential Tremor Foundation, et elle a profité de partenariats avec ces organismes.

