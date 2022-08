INUVIK, NT, le 15 août 2022 /CNW/ -Un nouveau projet d'énergie solaire à Inuvik contribue à la transition du Canada vers un avenir où les émissions de carbone seront faibles tout en augmentant la quantité d'électricité produite à partir de sources renouvelables, en réduisant la pollution et en créant des emplois dans la région de Beaufort-Delta.

Nihtat Energy Ltd., une entreprise du Nord détenue et exploitée par des Autochtones, travaille à l'établissement d'un parc solaire de 1 mégawatt sur un terrain abandonné à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le projet devrait permettre de remplacer 434 000 litres de combustible fossile et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 380 000 tonnes métriques par an. Il contribuera à améliorer la qualité de l'air à l'échelle locale et permettra à la communauté d'économiser 1 million de dollars par an en frais de diesel.

En outre, le projet comporte des avantages financiers et sociaux dont bénéficieront le Conseil des Gwich'in Nihtat et les membres de la communauté gwich'in. En effet, le projet permettra de créer six emplois dans le domaine de la construction et quatre emplois à temps partiel dans le domaine de l'exploitation et d'augmenter les possibilités de formation et de renforcement des capacités pour les entreprises locales appartenant à des Autochtones. La phase de construction du projet devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

C'est à Inuvik qu'il se consomme le plus de diesel pour le chauffage et l'électricité dans les Territoires du Nord-Ouest. Le présent projet s'appuie sur le succès de plusieurs autres initiatives en matière d'énergie solaire menées par Nihtat Energy Ltd. à Inuvik, notamment l'alimentation en énergie du Northmart, de l'hôtel Mackenzie et de la station-relais pour satellites d'Inuvik ainsi que le programme d'énergie solaire visant les résidences, lesquelles contribuent toutes à réduire la dépendance d'Inuvik au diesel.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, ont annoncé aujourd'hui que le nouveau centre d'énergie propre pour les communautés autochtones et éloignées du Canada a permis d'investir 5,586 millions de dollars pour faire progresser le projet d'énergie solaire de 1 mégawatt à Inuvik. De cette somme, 1 million de dollars provient du programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord), 4,189 millions de dollars, du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada, et 397 000 $, de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel de Ressources naturelles Canada.

Pendant son séjour à Inuvik, le ministre Vandal a rencontré le président de Nihtat Energy Ltd., Grant Sullivan, et a visité plusieurs équipes responsables d'autres projets d'énergie solaire dans la région.

De nombreuses communautés du Nord et de l'Arctique dépendent encore du diesel pour l'électricité et le chauffage, ce qui est coûteux, polluant et contribue aux changements climatiques. Le nouveau centre d'énergie propre pour les collectivités autochtones du Canada aide les communautés autochtones et nordiques à abandonner le diesel pour l'électricité et le chauffage grâce à des initiatives d'efficacité énergétique et au soutien et au financement obtenus pour des technologies associées à l'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité et le chauffage à la biomasse.

Citations

« Les communautés autochtones et nordiques sont aux premières loges pour constater les répercussions des changements climatiques et elles trouvent des solutions novatrices et locales qui leur conviennent. Le présent projet jouera un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et créera des emplois dans la région. Des projets comme celui-ci aideront le Canada à atteindre ses objectifs climatiques et, plus important encore, ils seront au cœur de l'établissement de communautés nordiques résilientes et prospères. Cela n'est possible que grâce au leadership et à la détermination d'organisations telles que Nihtat Energy Ltd. Notre gouvernement continue de soutenir ce projet important pour la communauté. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques, nous savons que les communautés de toutes les régions du Canada - et plus particulièrement les communautés autochtones, rurales et éloignées - doivent avoir un meilleur accès à une énergie propre abordable. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est heureux de soutenir des projets comme le parc solaire de Nihtat Energy, à Inuvik. Le projet permettra non seulement de réduire la dépendance au carburant diesel et de soutenir une communauté plus saine et plus résiliente, mais il créera également de bons emplois à long terme et stimulera le développement d'une économie locale à faible émission de carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Le projet illustre la valeur de ce qui peut être réalisé en concevant des approches de collaboration pour la planification et l'élaboration de projets dans les communautés éloignées, en incluant des initiateurs de projets locaux et les services publics. Tout au long du processus de planification, Nihtat Energy Ltd. et la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest ont travaillé en étroite collaboration pour veiller à ce que le projet soit conçu de manière à continuer d'offrir un service sécuritaire et fiable, tout en réduisant les émissions de GES du réseau d'Inuvik. Cet effort concerté permettra de rehausser la sécurité énergétique pour les résidents d'Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, et fera en sorte que la communauté jouera un rôle constructif permanent dans les mesures prises pour atténuer les répercussions des changements climatiques. »

Grant Sullivan, Président, Nihtat Energy Ltd.

Faits en bref

Avant l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a octroyé des fonds d'une valeur de 1,7 million de dollars à Nihtat Energy Ltd., par l'entremise des programmes ARDEC Nord et Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada, en vue de la réalisation de plusieurs projets d'énergie solaire dans la région d' Inuvik . Ces projets visaient notamment le Northmart, le programme d'énergie solaire pour les résidences, l'hôtel Mackenzie et la station-relais pour satellites d' Inuvik .

. Ces projets visaient notamment le Northmart, le programme d'énergie solaire pour les résidences, l'hôtel Mackenzie et la station-relais pour satellites d' . Un montant de 1,6 million de dollars a également été fourni dans le cadre de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel de Ressources naturelles Canada pour le projet d'énergie solaire d' Inuvik , annoncé en janvier 2021 et en juin 2022.

, annoncé en janvier en juin 2022. Le Plan climatique renforcé du Canada a permis d'investir 300 millions de dollars sur 5 ans pour que les communautés rurales, éloignées et autochtones qui dépendent actuellement du diesel puissent bénéficier de sources d'énergie propres et fiables d'ici 2030.

climatique renforcé du Canada a permis d'investir 300 millions de dollars sur 5 ans pour que les communautés rurales, éloignées et autochtones qui dépendent actuellement du diesel puissent bénéficier de sources d'énergie propres et fiables d'ici 2030. En s'appuyant sur ces investissements, on avait réservé dans le Budget de 2021 une somme de 40,4 millions de dollars sur 3 ans, à partir de 2021-2022, pour soutenir la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion de réseaux dans le Nord afin d'aider les communautés à faire la transition vers l'énergie propre et à réduire leur dépendance au diesel.

Liens connexes

Une entreprise autochtone gagne un prix pour réaliser un projet communautaire d'énergie solaire dans les T.N.-O.

L'énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées

Programme ARDEC Nord



Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel

Un environnement sain et une économie saine

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]